Nicolás Varela
Por Nicolás Varela
viernes, 15 de mayo de 2026, 06:30
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Un ejemplo de cómo el aislamiento, lejos de ser un obstáculo, permitió resguardar un patrimonio
Un ejemplo de cómo el aislamiento, lejos de ser un obstáculo, permitió resguardar un patrimonio Foto: Ministerio de Cultura y Turismo de Jujuy

¿Cómo estará el tiempo hoy en Jujuy? Para este 15 de mayo de 2026, se espera una temperatura máxima de 15° que se sentirá con más fuerza a las 16h. El día se presentará niebla, ideal para planificar actividades teniendo en cuenta que la mínima fue de para este 15 de mayo de 2026.

Pronóstico para hoy en Jujuy

Mañana
Cubierto
Viento
Noroeste 7 - 19 km/h
Lluvia
0%
Tarde
Cubierto
14°
Viento
Oeste 4 - 18 km/h
Lluvia
0%
Noche
Parcialmente nuboso
Viento
Noroeste 6 - 14 km/h
Lluvia
0%

Hoy en Jujuy se espera una jornada con niebla. La temperatura mínima será de y llegará a una máxima de 15°.

Viento: 9 - 21 km/h. Probabilidad de lluvia: 0%.


Por la mañana, con una temperatura de 9°, lo ideal es un buen abrigo, bufanda y guantes. Hacia el mediodía y la tarde, cuando el termómetro suba, podrías optar por una campera abrigada o un tapado.


A partir de las 18:00, con el sol ya bajo, la temperatura descenderá gradualmente hasta los .


Mañana se esperan 18° de máxima. Para el Domingo el termómetro rondará los .


Esta estabilidad permite planificar el día con confianza en Jujuy.

Máxima: 15°
Mínima: 6°
Sensación Térmica: 7°

Datos astronómicos y lunares

Salida del sol07:49
Puesta del sol18:45
Horas de luz10h 56m
Fase lunarNueva
Iluminación2%

Radar meteorológico – Jujuy

¿Cómo estará el tiempo hoy en Jujuy?

Para este 15 de mayo de 2026, el pronóstico en Jujuy indica niebla. Las temperaturas oscilarán entre una mínima de y una máxima de 15°.

¿A qué hora sale el sol hoy en Jujuy?

El sol sale hoy en Jujuy a las 07:49 y se pone a las 18:45, dando aproximadamente 10h 56m de luz solar.

¿Cuál es el índice UV hoy en Jujuy?

El índice UV máximo esperado para hoy en Jujuy es 0 (bajo). No hace falta usar protector solar. Recordá que la radiación UV puede afectar la piel incluso en días nublados.

¿Va a llover hoy en Jujuy?

El pronóstico para hoy en Jujuy indica niebla con baja probabilidad de lluvias. Se recomienda revisar el pronóstico extendido para ver la evolución del día.

¿Qué velocidad tiene el viento hoy en Jujuy?

Para este 15 de mayo de 2026, los vientos en Jujuy soplarán a una velocidad de 9 - 21 km/h.

Ubicación de Jujuy

Pronóstico hora por hora

Hora Temp. Sensa. Viento Precip. Condición
01:00 Noroeste 8 - 20 km/h 0% Parcialmente nuboso
02:00 Noroeste 8 - 21 km/h 0% Cubierto
03:00 Noroeste 8 - 21 km/h 0% Cubierto
04:00 Noroeste 8 - 21 km/h 0% Cubierto
05:00 Noroeste 8 - 20 km/h 0% Cubierto
06:00 Oeste 8 - 19 km/h 0% Cubierto
07:00 Noroeste 7 - 18 km/h 0% Cubierto
08:00 Noroeste 7 - 18 km/h 0% Cubierto
09:00 Noroeste 7 - 19 km/h 0% Cubierto
10:00 10° Noroeste 6 - 19 km/h 0% Cubierto
11:00 11° 11° Noroeste 5 - 19 km/h 0% Cubierto
12:00 12° 12° Noroeste 4 - 19 km/h 0% Cubierto
13:00 13° 13° Norte 3 - 18 km/h 0% Cubierto
14:00 14° 14° Norte 2 - 16 km/h 0% Cubierto
15:00 14° 14° Oeste 2 - 16 km/h 0% Cubierto
16:00 15° 15° Oeste 3 - 18 km/h 0% Cubierto
17:00 14° 14° Oeste 4 - 18 km/h 0% Cubierto
18:00 13° 13° Oeste 5 - 18 km/h 0% Cubierto
19:00 11° 11° Oeste 4 - 17 km/h 0% Parcialmente nuboso
20:00 10° 10° Oeste 4 - 11 km/h 0% Parcialmente nuboso
21:00 Noroeste 5 - 12 km/h 0% Parcialmente nuboso
22:00 Noroeste 6 - 14 km/h 0% Parcialmente nuboso
23:00 Noroeste 7 - 16 km/h 0% Parcialmente nuboso
24:00 Noroeste 9 - 18 km/h 0% Niebla

Fuente: Datos provistos por Meteored Argentina. Actualizado al día de la fecha.