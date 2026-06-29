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Clima en Jujuy: cuál será la temperatura máxima este 29 de junio de 2026

Hoy en Jujuy se espera una temperatura mínima de 3° y una máxima de 12°. Con una probabilidad de lluvia de 60% (3.5 mm), el día se presentará lluvia débil con cielo parcialmente nuboso.

Nicolás Varela
Por Nicolás Varela
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Un ejemplo de cómo el aislamiento, lejos de ser un obstáculo, permitió resguardar un patrimonio
Un ejemplo de cómo el aislamiento, lejos de ser un obstáculo, permitió resguardar un patrimonio Foto: Ministerio de Cultura y Turismo de Jujuy
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El pronóstico para Jujuy este 29 de junio de 2026 indica una máxima de 12° y una mínima de . Con vientos de 9 - 24 km/h, la sensación térmica será un factor clave a seguir. Leé nuestra guía práctica sobre qué ropa usar según la hora y cómo evolucionará el tiempo hacia el fin de semana.

Pronóstico para hoy en Jujuy

Mañana
Cubierto
Viento
Oeste 3 - 20 km/h
Lluvia
0%
Tarde
Cubierto
11°
Viento
Suroeste 4 - 21 km/h
Lluvia
0%
Noche
Lluvia débil con cielo parcialmente nuboso
Viento
Oeste 6 - 16 km/h
Lluvia
30% 0.6 mm

Hoy en Jujuy se espera una jornada con lluvia débil con cielo parcialmente nuboso. La temperatura mínima será de y llegará a una máxima de 12°.

Viento: 9 - 24 km/h. Probabilidad de lluvia: 60% 3.5 mm.


Por la mañana, con una temperatura de 4°, lo ideal es un buen abrigo, bufanda y guantes. Hacia el mediodía y la tarde, cuando el termómetro suba, podrías optar por una campera abrigada o un tapado.


A partir de las 18:00, con el sol ya bajo, la temperatura descenderá gradualmente hasta los .


Mañana se esperan 13° de máxima. Para el Miércoles el termómetro rondará los 12°.


Esta estabilidad permite planificar el día con confianza en Jujuy.

Máxima: 12°
Mínima: 3°
Sensación Térmica: 3°

Datos astronómicos y lunares

Salida del sol08:05
Puesta del sol18:44
Horas de luz10h 39m
Fase lunarLlena
Iluminación100%

Radar meteorológico – Jujuy

¿Cómo estará el tiempo hoy en Jujuy?

Para este 29 de junio de 2026, el pronóstico en Jujuy indica lluvia débil con cielo parcialmente nuboso. Las temperaturas oscilarán entre una mínima de y una máxima de 12°.

¿A qué hora sale el sol hoy en Jujuy?

El sol sale hoy en Jujuy a las 08:05 y se pone a las 18:44, dando aproximadamente 10h 39m de luz solar.

¿Cuál es el índice UV hoy en Jujuy?

El índice UV máximo esperado para hoy en Jujuy es 0 (bajo). No hace falta usar protector solar. Recordá que la radiación UV puede afectar la piel incluso en días nublados.

¿Va a llover hoy en Jujuy?

El pronóstico para hoy en Jujuy indica lluvia débil con cielo parcialmente nuboso con una probabilidad de lluvia de 60% 3.5 mm. Se recomienda revisar el pronóstico extendido para ver la evolución del día.

¿Qué velocidad tiene el viento hoy en Jujuy?

Para este 29 de junio de 2026, los vientos en Jujuy soplarán a una velocidad de 9 - 24 km/h.

Ubicación de Jujuy

Pronóstico hora por hora

Hora Temp. Sensa. Viento Precip. Condición
01:00 Noroeste 8 - 21 km/h 0% Nubes y claros
02:00 Noroeste 9 - 20 km/h 0% Parcialmente nuboso
03:00 Noroeste 6 - 20 km/h 0% Neblina
04:00 Noroeste 8 - 20 km/h 0% Neblina
05:00 Noroeste 6 - 21 km/h 0% Parcialmente nuboso
06:00 Oeste 4 - 18 km/h 0% Parcialmente nuboso
07:00 Norte 4 - 17 km/h 0% Cubierto
08:00 Noroeste 7 - 19 km/h 0% Niebla
09:00 Oeste 3 - 20 km/h 0% Cubierto
10:00 Noroeste 4 - 20 km/h 0% Cubierto
11:00 Este 2 - 19 km/h 0% Cubierto
12:00 Suroeste 4 - 22 km/h 0% Cubierto
13:00 11° Sur 1 - 21 km/h 0% Cubierto
14:00 10° 10° Sur 3 - 22 km/h 0% Cubierto
15:00 11° 11° Sur 6 - 23 km/h 0% Parcialmente nuboso
16:00 11° 11° Sur 5 - 24 km/h 0% Cubierto
17:00 11° 11° Suroeste 4 - 21 km/h 0% Cubierto
18:00 10° 10° Suroeste 5 - 20 km/h 30% 0.2 mm Lluvia débil con cielo cubierto
19:00 10° Suroeste 2 - 22 km/h 30% 0.5 mm Lluvia débil con cielo cubierto
20:00 Oeste 5 - 19 km/h 30% 0.5 mm Lluvia débil con cielo parcialmente nuboso
21:00 Norte 2 - 16 km/h 30% 0.6 mm Lluvia débil con cielo cubierto
22:00 Oeste 6 - 16 km/h 30% 0.6 mm Lluvia débil con cielo parcialmente nuboso
23:00 Noroeste 5 - 18 km/h 30% 0.7 mm Lluvia débil con cielo cubierto
24:00 Oeste 6 - 20 km/h 30% 0.4 mm Lluvia débil con cielo cubierto

Fuente: Datos provistos por Meteored Argentina. Actualizado al día de la fecha.

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Nicolás Varela
Nicolás Varela

Editor

Técnico Superior en Periodismo recibido en el Instituto Superior de Periodismo Deportivo (ISPeD). Trabajó en la redacción deportiva de Diario Clarín. Leer bio

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