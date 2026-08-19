comscore
Nuestras redes
Canal 26 en vivo

Pronóstico extendido para Jujuy: qué esperar del clima este 19 de agosto de 2026

Hoy en Jujuy se espera una temperatura mínima de 3° y una máxima de 15°. Con una probabilidad de lluvia de 90% (3.1 mm), el día se presentará lluvia débil con cielo parcialmente nuboso.

Canal 26
Por Canal 26
Agregar Canal26 como
fuente preferida en Google
Jujuy. Foto: Unsplash.
Jujuy. Foto: Unsplash.
+ Seguir en Google+ Seguinos en Noticias

Si vivís en Jujuy o tenés que viajar a la ciudad, preparate: hoy el termómetro llegará a los 15°. Con un cielo lluvia débil con cielo parcialmente nuboso, el clima en Jujuy promete ser fresca. No olvides que la mínima rondará los para este 19 de agosto de 2026.

Pronóstico para hoy en Jujuy: cómo estará el clima y con qué ropa salir de casa

Mañana
Nubes y claros
Viento
Norte 8 - 23 km/h
Lluvia
0%
Tarde
Parcialmente nuboso
14°
Viento
Oeste 6 - 30 km/h
Lluvia
0%
Noche
Nubes y claros
Viento
Noroeste 9 - 23 km/h
Lluvia
0%

Hoy en Jujuy se espera una jornada con lluvia débil con cielo parcialmente nuboso. La temperatura mínima será de y llegará a una máxima de 15°.

Viento: 11 - 31 km/h. Probabilidad de lluvia: 90% 3.1 mm.


Por la mañana, con una temperatura de 6°, lo ideal es un buen abrigo, bufanda y guantes. Hacia el mediodía y la tarde, cuando el termómetro suba, podrías optar por una campera abrigada o un tapado.


A partir de las 18:00, con el sol ya bajo, la temperatura descenderá gradualmente hasta los .


Mañana se esperan 21° de máxima. Para el Viernes el termómetro rondará los 24°.


Esta estabilidad permite planificar el día con confianza en Jujuy.

Máxima: 15°
Mínima: 3°
Sensación Térmica: 6°

Datos astronómicos y lunares

Salida del sol07:44
Puesta del sol19:05
Horas de luz11h 21m
Fase lunarCreciente
Iluminación45%

Radar meteorológico – Jujuy

¿Cómo estará el clima hoy en Jujuy?

Para este 19 de agosto de 2026, el pronóstico en Jujuy indica lluvia débil con cielo parcialmente nuboso. Las temperaturas oscilarán entre una mínima de y una máxima de 15°.

¿A qué hora sale el sol hoy en Jujuy?

El sol sale hoy en Jujuy a las 07:44 y se pone a las 19:05, dando aproximadamente 11h 21m de luz solar.

¿Cuál es el índice UV hoy en Jujuy?

El índice UV máximo esperado para hoy en Jujuy es 0 (bajo). No hace falta usar protector solar. Recordá que la radiación UV puede afectar la piel incluso en días nublados.

¿Va a llover hoy en Jujuy?

El pronóstico para hoy en Jujuy indica lluvia débil con cielo parcialmente nuboso con una probabilidad de lluvia de 90% 3.1 mm. Se recomienda revisar el pronóstico extendido para ver la evolución del día.

¿Qué velocidad tiene el viento hoy en Jujuy?

Para este 19 de agosto de 2026, los vientos en Jujuy soplarán a una velocidad de 11 - 31 km/h.

Ubicación de Jujuy

Pronóstico hora por hora

Hora Temp. Sensa. Viento Precip. Condición
01:00 Noreste 3 - 12 km/h 70% 0.4 mm Lluvia débil con cielo cubierto
02:00 Norte 4 - 13 km/h 80% 0.6 mm Lluvia débil con cielo cubierto
03:00 Norte 4 - 13 km/h 80% 0.5 mm Lluvia débil con cielo cubierto
04:00 Norte 4 - 13 km/h 70% 0.5 mm Lluvia débil con cielo cubierto
05:00 Norte 4 - 14 km/h 70% 0.5 mm Lluvia débil con cielo cubierto
06:00 Noroeste 7 - 18 km/h 60% 0.4 mm Lluvia débil con cielo cubierto
07:00 Noroeste 11 - 24 km/h 30% 0.2 mm Lluvia débil con cielo parcialmente nuboso
08:00 Noroeste 10 - 25 km/h 0% Parcialmente nuboso
09:00 Norte 8 - 23 km/h 0% Nubes y claros
10:00 Noroeste 6 - 21 km/h 0% Nubes y claros
11:00 11° 11° Noroeste 3 - 20 km/h 0% Nubes y claros
12:00 13° 13° Suroeste 3 - 21 km/h 0% Nubes y claros
13:00 14° 14° Suroeste 5 - 27 km/h 0% Nubes y claros
14:00 14° 14° Oeste 6 - 28 km/h 0% Parcialmente nuboso
15:00 14° 14° Oeste 7 - 31 km/h 0% Nubes y claros
16:00 14° 14° Oeste 8 - 30 km/h 0% Parcialmente nuboso
17:00 14° 14° Oeste 6 - 30 km/h 0% Parcialmente nuboso
18:00 12° 12° Oeste 6 - 25 km/h 0% Parcialmente nuboso
19:00 10° 10° Noroeste 6 - 22 km/h 0% Parcialmente nuboso
20:00 Noroeste 11 - 25 km/h 0% Nubes y claros
21:00 Noroeste 10 - 25 km/h 0% Nubes y claros
22:00 Noroeste 9 - 23 km/h 0% Nubes y claros
23:00 Norte 10 - 22 km/h 0% Cielo despejado
24:00 Norte 10 - 21 km/h 0% Cielo despejado

Fuente: Datos provistos por Meteored Argentina. Actualizado al día de la fecha.

ClimaServicio MeteorológicoPronósticopronóstico Jujuytiempo en Jujuy hoy
Canal 26
Canal 26

Mesa de redacción

Nota Más leídas

  1. Vuelve el frío extremo a Buenos Aires:para cuándo se espera una mínima de 4 °C, según el Servicio Meteorológico Nacional

    Vuelve el frío extremo a Buenos Aires: para cuándo se espera una mínima de 4 °C, según el Servicio Meteorológico Nacional

  2. Otro tormentón se aproxima a Buenos Aires:cuándo llegarán las lluvias este martes 18 de agosto

    Otro tormentón se aproxima a Buenos Aires: cuándo llegarán las lluvias este martes 18 de agosto

  3. Vuelven las tormentas a Buenos Aires:para cuándo se esperan lluvias, según el Servicio Meteorológico Nacional

    Vuelven las tormentas a Buenos Aires: para cuándo se esperan lluvias, según el Servicio Meteorológico Nacional

  4. Mapa de El Niño en Argentina:dónde lloverá más y qué regiones preocupan por tormentas e inundaciones

    Mapa de El Niño en Argentina: dónde lloverá más y qué regiones preocupan por tormentas e inundaciones

  5. Anticipar escenarios de riesgo y fortalecer la capacidad de respuesta:así se prepara Argentina para enfrentar a El Niño

    Anticipar escenarios de riesgo y fortalecer la capacidad de respuesta: así se prepara Argentina para enfrentar a El Niño
Lo último

Publicidad

Relacionadas
También podría interesarte
Política

El Gobierno se reunió con la Iglesia para coordinar la visita del papa León XIV:“El espíritu es trabajar absolutamente en conjunto”

El Gobierno se reunió con la Iglesia para coordinar la visita del papa León XIV: “El espíritu es trabajar absolutamente en conjunto”

“Ahorcarme, golpearme y tirarme”:Nadia Beller publicó chats con Fernando Cerimedo y lo acusó de violencia de género

Destituyeron a Alfredo López, el juez federal de Mar del Plata que posteó mensajes antisemitas

Tiene 38 años y es hijo de argentinos:el currículum de Juan Pablo Segura, el funcionario elegido por Trump conducir el vínculo de EEUU con América Latina

Economía

Famosa cafetería porteña entró a concurso preventivo por una deuda millonaria:cierre de locales, despidos y riesgo de quiebra

Famosa cafetería porteña entró a concurso preventivo por una deuda millonaria: cierre de locales, despidos y riesgo de quiebra

El Gobierno comunicó que los precios mayoristas subieron 0,8% en julio convirtiéndose en la variación mensual más baja desde mayo de 2025

El riesgo país vuelve a los 500 puntos básicos y las acciones argentinas caen hasta un 5% en Wall Street

Cajeros de supermercado:cuánto cobran en agosto 2026 tras el último acuerdo salarial

Internacionales

“EE.UU. es más débil de lo que creíamos”, aseguró el principal asesor del comandante de la Guardia Revolucionaria de Irán

“EE.UU. es más débil de lo que creíamos”, aseguró el principal asesor del comandante de la Guardia Revolucionaria de Irán

Acumuló 30 toneladas de baterías de litio en su casa, las manipulaba sin permiso y fue condenado a prisión

“Una vida judía equivale a 10 millones” de palestinos:las crudas declaraciones de un colono israelí en Cisjordania

Estados Unidos reduce los ejercicios militares conjuntos con Corea del Sur y Seúl pide dialogar con Corea del Norte