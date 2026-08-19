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Pronóstico extendido para La Pampa: qué esperar del clima este 19 de agosto de 2026

Hoy en La Pampa se espera una temperatura mínima de 3° y una máxima de 20°. Sin lluvias, el día se presentará cielo despejado.

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Santa Rosa, La Pampa
Santa Rosa, La Pampa Foto: Gobierno de Santa Rosa
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Si vivís en La Pampa o tenés que viajar a la ciudad, preparate: hoy el termómetro llegará a los 20°. Con un cielo cielo despejado, el clima en La Pampa promete ser fresca. No olvides que la mínima rondará los para este 19 de agosto de 2026.

Pronóstico para hoy en La Pampa: cómo estará el clima y con qué ropa salir de casa

Mañana
Soleado
Viento
Noroeste 12 - 19 km/h
Lluvia
0%
Tarde
Soleado
19°
Viento
Noroeste 13 - 27 km/h
Lluvia
0%
Noche
Cielo despejado
10°
Viento
Noroeste 10 - 16 km/h
Lluvia
0%

Hoy en La Pampa se espera una jornada soleada. La temperatura mínima será de y llegará a una máxima de 20°.

Viento: 24 - 33 km/h. Probabilidad de lluvia: 0%.


Por la mañana, con una temperatura de 6°, lo ideal es un buen abrigo, bufanda y guantes. Hacia el mediodía y la tarde, cuando el termómetro suba, podrías optar por un buzo liviano o una campera de media estación.


A partir de las 18:00, con el sol ya bajo, la temperatura descenderá gradualmente hasta los 10°.


Mañana se esperan 19° de máxima. Para el Viernes el termómetro rondará los 12°.


Esta estabilidad permite planificar el día con confianza en La Pampa.

Máxima: 20°
Mínima: 3°
Sensación Térmica: 3°

Datos astronómicos y lunares

Salida del sol07:55
Puesta del sol18:46
Horas de luz10h 51m
Fase lunarCreciente
Iluminación45%

Radar meteorológico – La Pampa

¿Cómo estará el clima hoy en La Pampa?

Para este 19 de agosto de 2026, el pronóstico en La Pampa indica cielo despejado. Las temperaturas oscilarán entre una mínima de y una máxima de 20°.

¿A qué hora sale el sol hoy en La Pampa?

El sol sale hoy en La Pampa a las 07:55 y se pone a las 18:46, dando aproximadamente 10h 51m de luz solar.

¿Cuál es el índice UV hoy en La Pampa?

El índice UV máximo esperado para hoy en La Pampa es 0 (bajo). No hace falta usar protector solar. Recordá que la radiación UV puede afectar la piel incluso en días nublados.

¿Va a llover hoy en La Pampa?

El pronóstico para hoy en La Pampa indica cielo despejado con baja probabilidad de lluvias. Se recomienda revisar el pronóstico extendido para ver la evolución del día.

¿Qué velocidad tiene el viento hoy en La Pampa?

Para este 19 de agosto de 2026, los vientos en La Pampa soplarán a una velocidad de 24 - 33 km/h.

Ubicación de La Pampa

Pronóstico hora por hora

Hora Temp. Sensa. Viento Precip. Condición
01:00 Norte 24 - 22 km/h 0% Cielo despejado
02:00 Noroeste 13 - 21 km/h 0% Cielo despejado
03:00 Noroeste 12 - 20 km/h 0% Cielo despejado
04:00 Noroeste 14 - 23 km/h 0% Cielo despejado
05:00 Noroeste 13 - 24 km/h 0% Cielo despejado
06:00 Noroeste 11 - 23 km/h 0% Cielo despejado
07:00 Noroeste 10 - 18 km/h 0% Cielo despejado
08:00 Noroeste 9 - 16 km/h 0% Soleado
09:00 Noroeste 12 - 19 km/h 0% Soleado
10:00 Noroeste 10 - 22 km/h 0% Soleado
11:00 12° 12° Noroeste 9 - 22 km/h 0% Soleado
12:00 15° 15° Noroeste 11 - 26 km/h 0% Soleado
13:00 17° 17° Norte 14 - 30 km/h 0% Nubes y claros
14:00 19° 19° Noroeste 15 - 33 km/h 0% Soleado
15:00 19° 19° Noroeste 14 - 32 km/h 0% Soleado
16:00 19° 19° Noroeste 13 - 30 km/h 0% Nubes y claros
17:00 19° 19° Noroeste 13 - 27 km/h 0% Soleado
18:00 17° 17° Noroeste 9 - 25 km/h 0% Soleado
19:00 14° 14° Norte 8 - 15 km/h 0% Soleado
20:00 12° 12° Norte 9 - 14 km/h 0% Cielo despejado
21:00 12° 12° Noroeste 10 - 18 km/h 0% Cielo despejado
22:00 10° 10° Noroeste 10 - 16 km/h 0% Cielo despejado
23:00 10° Norte 12 - 20 km/h 0% Cielo despejado
24:00 Noroeste 11 - 22 km/h 0% Cielo despejado

Fuente: Datos provistos por Meteored Argentina. Actualizado al día de la fecha.

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