Temperaturas y lluvias en La Pampa: los datos del tiempo hoy, 13 de junio de 2026

Hoy en La Pampa se espera una jornada con lluvia débil con cielo cubierto. La temperatura mínima será de 1° y llegará a una máxima de 11°.

Viento: 25 - 47 km/h. Probabilidad de lluvia: 90% 1.5 mm.

Por la mañana, con una temperatura de 6°, lo ideal es un buen abrigo, bufanda y guantes. Hacia el mediodía y la tarde, cuando el termómetro suba, podrías optar por una campera abrigada o un tapado.

A partir de las 18:00, con el sol ya bajo, la temperatura descenderá gradualmente hasta los 2°.

Mañana se esperan 15° de máxima. Para el Martes el termómetro rondará los 18°.

Esta estabilidad permite planificar el día con confianza en La Pampa.