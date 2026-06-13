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Temperaturas y lluvias en La Rioja: los datos del tiempo hoy, 13 de junio de 2026

Hoy en La Rioja se espera una temperatura mínima de 10° y una máxima de 16°. Con una probabilidad de lluvia de 90% (0.2 mm), el día se presentará lluvia débil con cielo cubierto.

Nicolás Varela
Por Nicolás Varela
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La Rioja. Foto: gentileza Turismo La Rioja.
La Rioja. Foto: gentileza Turismo La Rioja.
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Si vivís en La Rioja o tenés que viajar a la ciudad, preparate: hoy el termómetro llegará a los 16°. Con un cielo lluvia débil con cielo cubierto, la jornada en La Rioja promete ser fresca. No olvides que la mínima rondará los 10° para este 13 de junio de 2026.

Pronóstico para hoy en La Rioja

Mañana
Parcialmente nuboso
11°
Viento
Sur 1 - 4 km/h
Lluvia
0%
Tarde
Parcialmente nuboso
16°
Viento
Sur 5 - 19 km/h
Lluvia
0%
Noche
Cubierto
13°
Viento
Sur 4 - 17 km/h
Lluvia
0%

Hoy en La Rioja se espera una jornada con lluvia débil con cielo cubierto. La temperatura mínima será de 10° y llegará a una máxima de 16°.

Viento: 7 - 21 km/h. Probabilidad de lluvia: 90% 0.2 mm.


Por la mañana, con una temperatura de 11°, lo ideal es una campera abrigada o un tapado. Hacia el mediodía y la tarde, cuando el termómetro suba, podrías optar por un buzo liviano o una campera de media estación.


A partir de las 18:00, con el sol ya bajo, la temperatura descenderá gradualmente hasta los 13°.


Mañana se esperan 13° de máxima. Para el Lunes el termómetro rondará los 14°.


Esta estabilidad permite planificar el día con confianza en La Rioja.

Máxima: 16°
Mínima: 10°
Sensación Térmica: 11°

Datos astronómicos y lunares

Salida del sol08:19
Puesta del sol18:35
Horas de luz10h 16m
Fase lunarMenguante
Iluminación3%

Radar meteorológico – La Rioja

¿Cómo estará el tiempo hoy en La Rioja?

Para este 13 de junio de 2026, el pronóstico en La Rioja indica lluvia débil con cielo cubierto. Las temperaturas oscilarán entre una mínima de 10° y una máxima de 16°.

¿A qué hora sale el sol hoy en La Rioja?

El sol sale hoy en La Rioja a las 08:19 y se pone a las 18:35, dando aproximadamente 10h 16m de luz solar.

¿Cuál es el índice UV hoy en La Rioja?

El índice UV máximo esperado para hoy en La Rioja es 0 (bajo). No hace falta usar protector solar. Recordá que la radiación UV puede afectar la piel incluso en días nublados.

¿Va a llover hoy en La Rioja?

El pronóstico para hoy en La Rioja indica lluvia débil con cielo cubierto con una probabilidad de lluvia de 90% 0.2 mm. Se recomienda revisar el pronóstico extendido para ver la evolución del día.

¿Qué velocidad tiene el viento hoy en La Rioja?

Para este 13 de junio de 2026, los vientos en La Rioja soplarán a una velocidad de 7 - 21 km/h.

Ubicación de La Rioja

Pronóstico hora por hora

Hora Temp. Sensa. Viento Precip. Condición
01:00 10° 10° Oeste 7 - 7 km/h 0% Cielo despejado
02:00 10° Oeste 6 - 7 km/h 0% Cielo despejado
03:00 11° 11° Suroeste 2 - 6 km/h 0% Nubes y claros
04:00 11° 11° Suroeste 3 - 6 km/h 0% Nubes y claros
05:00 10° 10° Suroeste 3 - 6 km/h 0% Nubes y claros
06:00 10° 10° Suroeste 2 - 6 km/h 0% Parcialmente nuboso
07:00 11° 11° Sur 1 - 6 km/h 0% Parcialmente nuboso
08:00 11° 11° Suroeste 1 - 4 km/h 0% Parcialmente nuboso
09:00 11° 11° Sur 1 - 4 km/h 0% Parcialmente nuboso
10:00 12° 12° Sur 3 - 9 km/h 0% Parcialmente nuboso
11:00 13° 13° Sur 5 - 14 km/h 0% Parcialmente nuboso
12:00 14° 14° Sur 6 - 17 km/h 0% Parcialmente nuboso
13:00 15° 15° Sur 6 - 19 km/h 0% Cubierto
14:00 15° 15° Sur 7 - 20 km/h 0% Cubierto
15:00 16° 16° Sureste 7 - 21 km/h 0% Cubierto
16:00 16° 16° Sureste 7 - 21 km/h 0% Parcialmente nuboso
17:00 16° 16° Sur 5 - 19 km/h 0% Parcialmente nuboso
18:00 16° 16° Sur 4 - 16 km/h 0% Parcialmente nuboso
19:00 15° 15° Sur 2 - 13 km/h 0% Parcialmente nuboso
20:00 15° 15° Sur 6 - 17 km/h 0% Cubierto
21:00 14° 14° Sur 7 - 17 km/h 30% 0.2 mm Lluvia débil con cielo cubierto
22:00 13° 13° Sur 4 - 17 km/h 0% Cubierto
23:00 13° 13° Sur 3 - 12 km/h 0% Cubierto
24:00 12° 12° Sureste 3 - 9 km/h 0% Cubierto

Fuente: Datos provistos por Meteored Argentina. Actualizado al día de la fecha.

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Nicolás Varela
Nicolás Varela

Editor

Técnico Superior en Periodismo recibido en el Instituto Superior de Periodismo Deportivo (ISPeD). Trabajó en la redacción deportiva de Diario Clarín. Leer bio

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