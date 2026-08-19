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Pronóstico extendido para Mendoza: qué esperar del clima este 19 de agosto de 2026

Hoy en Mendoza se espera una temperatura mínima de 5° y una máxima de 20°. Sin lluvias, el día se presentará cielo despejado.

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Luján de Cuyo
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Si vivís en Mendoza o tenés que viajar a la ciudad, preparate: hoy el termómetro llegará a los 20°. Con un cielo cielo despejado, el clima en Mendoza promete ser fresca. No olvides que la mínima rondará los para este 19 de agosto de 2026.

Pronóstico para hoy en Mendoza: cómo estará el clima y con qué ropa salir de casa

Mañana
Soleado
Viento
Suroeste 2 - 6 km/h
Lluvia
0%
Tarde
Nubes y claros
19°
Viento
Noreste 4 - 19 km/h
Lluvia
0%
Noche
Cielo despejado
14°
Viento
Noroeste 0 - 3 km/h
Lluvia
0%

Hoy en Mendoza se espera una jornada soleada. La temperatura mínima será de y llegará a una máxima de 20°.

Viento: 9 - 21 km/h. Probabilidad de lluvia: 0%.


Por la mañana, con una temperatura de 7°, lo ideal es un buen abrigo, bufanda y guantes. Hacia el mediodía y la tarde, cuando el termómetro suba, podrías optar por un buzo liviano o una campera de media estación.


A partir de las 18:00, con el sol ya bajo, la temperatura descenderá gradualmente hasta los 14°.


Mañana se esperan 24° de máxima. Para el Viernes el termómetro rondará los 17°.


Esta estabilidad permite planificar el día con confianza en Mendoza.

Máxima: 20°
Mínima: 5°
Sensación Térmica: 8°

Datos astronómicos y lunares

Salida del sol08:08
Puesta del sol19:09
Horas de luz11h 1m
Fase lunarCreciente
Iluminación45%

Radar meteorológico – Mendoza

¿Cómo estará el clima hoy en Mendoza?

Para este 19 de agosto de 2026, el pronóstico en Mendoza indica cielo despejado. Las temperaturas oscilarán entre una mínima de y una máxima de 20°.

¿A qué hora sale el sol hoy en Mendoza?

El sol sale hoy en Mendoza a las 08:08 y se pone a las 19:09, dando aproximadamente 11h 1m de luz solar.

¿Cuál es el índice UV hoy en Mendoza?

El índice UV máximo esperado para hoy en Mendoza es 0 (bajo). No hace falta usar protector solar. Recordá que la radiación UV puede afectar la piel incluso en días nublados.

¿Va a llover hoy en Mendoza?

El pronóstico para hoy en Mendoza indica cielo despejado con baja probabilidad de lluvias. Se recomienda revisar el pronóstico extendido para ver la evolución del día.

¿Qué velocidad tiene el viento hoy en Mendoza?

Para este 19 de agosto de 2026, los vientos en Mendoza soplarán a una velocidad de 9 - 21 km/h.

Ubicación de Mendoza

Pronóstico hora por hora

Hora Temp. Sensa. Viento Precip. Condición
01:00 Suroeste 9 - 2 km/h 0% Cielo despejado
02:00 Suroeste 6 - 3 km/h 0% Cielo despejado
03:00 Suroeste 3 - 6 km/h 0% Cielo despejado
04:00 Suroeste 2 - 6 km/h 0% Cielo despejado
05:00 Suroeste 2 - 6 km/h 0% Cielo despejado
06:00 Suroeste 2 - 6 km/h 0% Cielo despejado
07:00 Suroeste 2 - 6 km/h 0% Cielo despejado
08:00 Suroeste 2 - 6 km/h 0% Soleado
09:00 Suroeste 2 - 6 km/h 0% Soleado
10:00 11° 11° Sureste 4 - 10 km/h 0% Soleado
11:00 13° 13° Este 4 - 13 km/h 0% Soleado
12:00 15° 15° Noreste 5 - 18 km/h 0% Soleado
13:00 17° 17° Noreste 6 - 20 km/h 0% Soleado
14:00 18° 18° Noreste 6 - 21 km/h 0% Nubes y claros
15:00 19° 19° Noreste 6 - 21 km/h 0% Nubes y claros
16:00 19° 19° Noreste 6 - 20 km/h 0% Nubes y claros
17:00 19° 19° Noreste 4 - 19 km/h 0% Nubes y claros
18:00 19° 19° Norte 2 - 15 km/h 0% Soleado
19:00 16° 16° Oeste 0 - 7 km/h 0% Soleado
20:00 15° 15° Oeste 0 - 3 km/h 0% Cielo despejado
21:00 14° 14° Oeste 1 - 3 km/h 0% Cielo despejado
22:00 14° 14° Noroeste 0 - 3 km/h 0% Cielo despejado
23:00 13° 13° Suroeste 1 - 3 km/h 0% Cielo despejado
24:00 13° 13° Suroeste 1 - 4 km/h 0% Cielo despejado

Fuente: Datos provistos por Meteored Argentina. Actualizado al día de la fecha.

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