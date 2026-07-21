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Pronóstico en Misiones: cómo estará el tiempo hoy, 21 de julio de 2026

Hoy en Misiones se espera una temperatura mínima de 17° y una máxima de 19°. Con una probabilidad de lluvia de 90% (47 mm), el día se presentará chubascos tormentosos con cielo parcialmente nuboso.

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Ruiz de Montoya, en Misiones. Foto: Ministerio de Turismo Misiones.
Ruiz de Montoya, en Misiones. Foto: Ministerio de Turismo Misiones.
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¿Cómo estará el tiempo hoy en Misiones? Para este 21 de julio de 2026, se espera una temperatura máxima de 19° que se sentirá con más fuerza durante el día. El día se presentará chubascos tormentosos con cielo parcialmente nuboso, ideal para planificar actividades teniendo en cuenta que la mínima fue de 17° para este 21 de julio de 2026.

Pronóstico para hoy en Misiones

Mañana
Chubascos tormentosos con cielo cubierto
17°
Viento
Sur 14 - 30 km/h
Lluvia
90% 4 mm
Tarde
Lluvia débil con cielo cubierto
18°
Viento
Suroeste 6 - 17 km/h
Lluvia
80% 0.2 mm
Noche
Lluvia débil con cielo parcialmente nuboso
18°
Viento
Suroeste 5 - 11 km/h
Lluvia
60% 0.7 mm

Hoy en Misiones se espera una jornada con chubascos tormentosos con cielo parcialmente nuboso. La temperatura mínima será de 17° y llegará a una máxima de 19°.

Viento: 14 - 35 km/h. Probabilidad de lluvia: 90% 47 mm.


Por la mañana, con una temperatura de 17°, lo ideal es un buzo liviano o una campera de media estación. Hacia el mediodía y la tarde, cuando el termómetro suba, podrías optar por un buzo liviano o una campera de media estación.


A partir de las 18:00, con el sol ya bajo, la temperatura descenderá gradualmente hasta los 18°.


Mañana se esperan 20° de máxima. Para el Jueves el termómetro rondará los 20°.


Esta estabilidad permite planificar el día con confianza en Misiones.

Máxima: 19°
Mínima: 17°
Sensación Térmica: 18°

Datos astronómicos y lunares

Salida del sol07:30
Puesta del sol18:09
Horas de luz10h 39m
Fase lunarCreciente
Iluminación52%

Radar meteorológico – Misiones

¿Cómo estará el tiempo hoy en Misiones?

Para este 21 de julio de 2026, el pronóstico en Misiones indica chubascos tormentosos con cielo parcialmente nuboso. Las temperaturas oscilarán entre una mínima de 17° y una máxima de 19°.

¿A qué hora sale el sol hoy en Misiones?

El sol sale hoy en Misiones a las 07:30 y se pone a las 18:09, dando aproximadamente 10h 39m de luz solar.

¿Cuál es el índice UV hoy en Misiones?

El índice UV máximo esperado para hoy en Misiones es 0 (bajo). No hace falta usar protector solar. Recordá que la radiación UV puede afectar la piel incluso en días nublados.

¿Va a llover hoy en Misiones?

El pronóstico para hoy en Misiones indica chubascos tormentosos con cielo parcialmente nuboso con una probabilidad de lluvia de 90% 47 mm. Se recomienda revisar el pronóstico extendido para ver la evolución del día.

¿Qué velocidad tiene el viento hoy en Misiones?

Para este 21 de julio de 2026, los vientos en Misiones soplarán a una velocidad de 14 - 35 km/h.

Ubicación de Misiones

Pronóstico hora por hora

Hora Temp. Sensa. Viento Precip. Condición
01:00 18° 18° Sur 7 - 17 km/h 80% 0.2 mm Lluvia débil con cielo cubierto
02:00 18° 18° Sur 7 - 13 km/h 0% Parcialmente nuboso
03:00 18° 18° Sur 7 - 14 km/h 0% Cubierto
04:00 18° 18° Sureste 10 - 18 km/h 80% 0.2 mm Lluvia débil con cielo cubierto
05:00 18° 18° Sureste 9 - 19 km/h 70% 1.4 mm Lluvia débil con cielo cubierto
06:00 17° 17° Sur 13 - 24 km/h 80% 1.5 mm Lluvia débil con cielo cubierto
07:00 17° 17° Sureste 13 - 27 km/h 90% 1.3 mm Lluvia débil con cielo cubierto
08:00 17° 17° Sureste 14 - 24 km/h 90% 0.6 mm Lluvia débil con cielo cubierto
09:00 17° 17° Sur 14 - 30 km/h 90% 4 mm Chubascos tormentosos con cielo cubierto
10:00 17° 17° Sureste 7 - 29 km/h 90% 6.8 mm Chubascos tormentosos con cielo parcialmente nuboso
11:00 17° 17° Sur 13 - 23 km/h 90% 5 mm Chubascos tormentosos con cielo cubierto
12:00 18° 18° Sur 13 - 29 km/h 90% 4.9 mm Chubascos tormentosos con cielo cubierto
13:00 18° 18° Sur 14 - 27 km/h 90% 7.8 mm Chubascos tormentosos con cielo cubierto
14:00 18° 18° Sur 12 - 34 km/h 90% 6.4 mm Chubascos tormentosos con cielo parcialmente nuboso
15:00 18° 18° Sur 7 - 32 km/h 90% 3.3 mm Chubascos tormentosos con cielo parcialmente nuboso
16:00 18° 18° Suroeste 9 - 18 km/h 90% 0.6 mm Chubascos tormentosos con cielo parcialmente nuboso
17:00 18° 18° Suroeste 6 - 17 km/h 80% 0.2 mm Lluvia débil con cielo cubierto
18:00 18° 18° Suroeste 8 - 13 km/h 70% 0.2 mm Lluvia débil con cielo cubierto
19:00 18° 18° Suroeste 10 - 18 km/h 80% 0.2 mm Lluvia débil con cielo cubierto
20:00 18° 18° Suroeste 8 - 18 km/h 70% 0.7 mm Lluvia débil con cielo cubierto
21:00 18° 18° Sur 7 - 14 km/h 60% 1.1 mm Lluvia débil con cielo cubierto
22:00 18° 18° Suroeste 5 - 11 km/h 60% 0.7 mm Lluvia débil con cielo parcialmente nuboso
23:00 17° 17° Suroeste 11 - 18 km/h 50% 0.1 mm Lluvia débil con cielo parcialmente nuboso
24:00 17° 17° Suroeste 10 - 19 km/h 0% Cubierto

Fuente: Datos provistos por Meteored Argentina. Actualizado al día de la fecha.

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