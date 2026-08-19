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Pronóstico extendido para Misiones: qué esperar del clima este 19 de agosto de 2026

Hoy en Misiones se espera una temperatura mínima de 15° y una máxima de 20°. Con una probabilidad de lluvia de 90% (3 mm), el día se presentará lluvia débil con cielo cubierto.

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Si vivís en Misiones o tenés que viajar a la ciudad, preparate: hoy el termómetro llegará a los 20°. Con un cielo lluvia débil con cielo cubierto, el clima en Misiones promete ser fresca. No olvides que la mínima rondará los 15° para este 19 de agosto de 2026.

Pronóstico para hoy en Misiones: cómo estará el clima y con qué ropa salir de casa

Mañana
Parcialmente nuboso
16°
Viento
Sureste 7 - 15 km/h
Lluvia
0%
Tarde
Lluvia débil con cielo parcialmente nuboso
20°
Viento
Sur 4 - 10 km/h
Lluvia
30% 0.1 mm
Noche
Cubierto
18°
Viento
Suroeste 9 - 19 km/h
Lluvia
0%

Hoy en Misiones se espera una jornada con lluvia débil con cielo cubierto. La temperatura mínima será de 15° y llegará a una máxima de 20°.

Viento: 14 - 28 km/h. Probabilidad de lluvia: 90% 3 mm.


Por la mañana, con una temperatura de 16°, lo ideal es un buzo liviano o una campera de media estación. Hacia el mediodía y la tarde, cuando el termómetro suba, podrías optar por un buzo liviano o una campera de media estación.


A partir de las 18:00, con el sol ya bajo, la temperatura descenderá gradualmente hasta los 18°.


Mañana se esperan 17° de máxima. Para el Viernes el termómetro rondará los 19°.


Esta estabilidad permite planificar el día con confianza en Misiones.

Máxima: 20°
Mínima: 15°
Sensación Térmica: 16°

Datos astronómicos y lunares

Salida del sol07:10
Puesta del sol18:24
Horas de luz11h 14m
Fase lunarCreciente
Iluminación45%

Radar meteorológico – Misiones

¿Cómo estará el clima hoy en Misiones?

Para este 19 de agosto de 2026, el pronóstico en Misiones indica lluvia débil con cielo cubierto. Las temperaturas oscilarán entre una mínima de 15° y una máxima de 20°.

¿A qué hora sale el sol hoy en Misiones?

El sol sale hoy en Misiones a las 07:10 y se pone a las 18:24, dando aproximadamente 11h 14m de luz solar.

¿Cuál es el índice UV hoy en Misiones?

El índice UV máximo esperado para hoy en Misiones es 0 (bajo). No hace falta usar protector solar. Recordá que la radiación UV puede afectar la piel incluso en días nublados.

¿Va a llover hoy en Misiones?

El pronóstico para hoy en Misiones indica lluvia débil con cielo cubierto con una probabilidad de lluvia de 90% 3 mm. Se recomienda revisar el pronóstico extendido para ver la evolución del día.

¿Qué velocidad tiene el viento hoy en Misiones?

Para este 19 de agosto de 2026, los vientos en Misiones soplarán a una velocidad de 14 - 28 km/h.

Ubicación de Misiones

Pronóstico hora por hora

Hora Temp. Sensa. Viento Precip. Condición
01:00 17° 17° Oeste 7 - 13 km/h 0% Nubes y claros
02:00 17° 17° Norte 4 - 9 km/h 0% Nubes y claros
03:00 16° 16° Suroeste 8 - 15 km/h 70% 0.2 mm Lluvia débil con cielo cubierto
04:00 16° 16° Suroeste 9 - 18 km/h 60% 0.4 mm Lluvia débil con cielo cubierto
05:00 15° 15° Suroeste 7 - 16 km/h 40% 0.2 mm Lluvia débil con cielo parcialmente nuboso
06:00 15° 15° Sur 5 - 14 km/h 0% Parcialmente nuboso
07:00 15° 15° Sur 6 - 13 km/h 0% Parcialmente nuboso
08:00 15° 15° Sureste 7 - 16 km/h 0% Parcialmente nuboso
09:00 16° 16° Sureste 7 - 15 km/h 0% Parcialmente nuboso
10:00 17° 17° Sureste 5 - 16 km/h 0% Cubierto
11:00 17° 17° Sureste 2 - 13 km/h 0% Cubierto
12:00 18° 18° Sureste 7 - 16 km/h 0% Cubierto
13:00 18° 18° Sur 2 - 18 km/h 30% 0.3 mm Lluvia débil con cielo cubierto
14:00 19° 19° Suroeste 5 - 15 km/h 0% Cubierto
15:00 19° 19° Sur 2 - 15 km/h 0% Parcialmente nuboso
16:00 20° 20° Sur 3 - 10 km/h 0% Parcialmente nuboso
17:00 20° 20° Sur 4 - 10 km/h 30% 0.1 mm Lluvia débil con cielo parcialmente nuboso
18:00 19° 19° Suroeste 7 - 14 km/h 0% Parcialmente nuboso
19:00 18° 18° Suroeste 10 - 19 km/h 0% Cubierto
20:00 18° 18° Suroeste 13 - 26 km/h 0% Cubierto
21:00 18° 18° Suroeste 9 - 25 km/h 0% Cubierto
22:00 18° 18° Suroeste 9 - 19 km/h 0% Cubierto
23:00 17° 17° Oeste 11 - 21 km/h 70% 0.2 mm Lluvia débil con cielo cubierto
24:00 16° 16° Suroeste 14 - 28 km/h 90% 0.7 mm Lluvia débil con cielo cubierto

Fuente: Datos provistos por Meteored Argentina. Actualizado al día de la fecha.

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