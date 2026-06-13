Temperaturas y lluvias en Misiones: los datos del tiempo hoy, 13 de junio de 2026

Hoy en Misiones se espera una jornada con niebla. La temperatura mínima será de 11° y llegará a una máxima de 20°.

Viento: 6 - 18 km/h. Probabilidad de lluvia: 0%.

Por la mañana, con una temperatura de 12°, lo ideal es una campera abrigada o un tapado. Hacia el mediodía y la tarde, cuando el termómetro suba, podrías optar por un buzo liviano o una campera de media estación.

A partir de las 18:00, con el sol ya bajo, la temperatura descenderá gradualmente hasta los 14°.

Mañana se esperan 19° de máxima. Para el Lunes el termómetro rondará los 17°.

Esta estabilidad permite planificar el día con confianza en Misiones.