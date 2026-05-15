Nicolás Varela
Por Nicolás Varela
viernes, 15 de mayo de 2026, 06:30
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Villa La Angostura, Neuquén.
Villa La Angostura, Neuquén. Foto: Freepik

¿Cómo estará el tiempo hoy en Neuquén? Para este 15 de mayo de 2026, se espera una temperatura máxima de 16° que se sentirá con más fuerza durante el día. El día se presentará lluvia débil con cielo cubierto, ideal para planificar actividades teniendo en cuenta que la mínima fue de para este 15 de mayo de 2026.

Pronóstico para hoy en Neuquén

Mañana
Parcialmente nuboso
Viento
Oeste 13 - 23 km/h
Lluvia
0%
Tarde
Soleado
15°
Viento
Oeste 15 - 33 km/h
Lluvia
0%
Noche
Cubierto
Viento
Sureste 12 - 21 km/h
Lluvia
0%

Hoy en Neuquén se espera una jornada con lluvia débil con cielo cubierto. La temperatura mínima será de y llegará a una máxima de 16°.

Viento: 17 - 34 km/h. Probabilidad de lluvia: 90% 0.6 mm.


Por la mañana, con una temperatura de 6°, lo ideal es un buen abrigo, bufanda y guantes. Hacia el mediodía y la tarde, cuando el termómetro suba, podrías optar por un buzo liviano o una campera de media estación.


A partir de las 18:00, con el sol ya bajo, la temperatura descenderá gradualmente hasta los .


Mañana se esperan 11° de máxima. Para el Domingo el termómetro rondará los 13°.


Esta estabilidad permite planificar el día con confianza en Neuquén.

Máxima: 16°
Mínima: 4°
Sensación Térmica: 7°

Datos astronómicos y lunares

Salida del sol08:28
Puesta del sol18:28
Horas de luz10h 0m
Fase lunarNueva
Iluminación2%

Radar meteorológico – Neuquén

¿Cómo estará el tiempo hoy en Neuquén?

Para este 15 de mayo de 2026, el pronóstico en Neuquén indica lluvia débil con cielo cubierto. Las temperaturas oscilarán entre una mínima de y una máxima de 16°.

¿A qué hora sale el sol hoy en Neuquén?

El sol sale hoy en Neuquén a las 08:28 y se pone a las 18:28, dando aproximadamente 10h 0m de luz solar.

¿Cuál es el índice UV hoy en Neuquén?

El índice UV máximo esperado para hoy en Neuquén es 0 (bajo). No hace falta usar protector solar. Recordá que la radiación UV puede afectar la piel incluso en días nublados.

¿Va a llover hoy en Neuquén?

El pronóstico para hoy en Neuquén indica lluvia débil con cielo cubierto con una probabilidad de lluvia de 90% 0.6 mm. Se recomienda revisar el pronóstico extendido para ver la evolución del día.

¿Qué velocidad tiene el viento hoy en Neuquén?

Para este 15 de mayo de 2026, los vientos en Neuquén soplarán a una velocidad de 17 - 34 km/h.

Ubicación de Neuquén

Pronóstico hora por hora

Hora Temp. Sensa. Viento Precip. Condición
01:00 Norte 0 - 8 km/h 0% Cielo despejado
02:00 Norte 0 - 7 km/h 0% Cielo despejado
03:00 Noroeste 2 - 4 km/h 0% Nubes y claros
04:00 Oeste 4 - 7 km/h 0% Nubes y claros
05:00 Oeste 7 - 12 km/h 0% Nubes y claros
06:00 Oeste 9 - 15 km/h 0% Nubes y claros
07:00 Oeste 10 - 17 km/h 0% Nubes y claros
08:00 Oeste 11 - 20 km/h 0% Nubes y claros
09:00 Oeste 13 - 23 km/h 0% Parcialmente nuboso
10:00 Oeste 15 - 27 km/h 0% Parcialmente nuboso
11:00 Oeste 15 - 29 km/h 0% Parcialmente nuboso
12:00 10° Oeste 14 - 29 km/h 0% Parcialmente nuboso
13:00 11° 11° Oeste 14 - 30 km/h 0% Parcialmente nuboso
14:00 12° 12° Oeste 15 - 30 km/h 0% Parcialmente nuboso
15:00 14° 14° Oeste 16 - 32 km/h 0% Parcialmente nuboso
16:00 15° 15° Oeste 17 - 33 km/h 0% Nubes y claros
17:00 15° 15° Oeste 15 - 33 km/h 0% Soleado
18:00 14° 14° Oeste 14 - 31 km/h 0% Nubes y claros
19:00 12° 12° Suroeste 7 - 26 km/h 0% Cielo despejado
20:00 10° 10° Sureste 10 - 21 km/h 0% Cielo despejado
21:00 Sureste 11 - 23 km/h 0% Nubes y claros
22:00 Sureste 12 - 21 km/h 0% Cubierto
23:00 10° Sur 13 - 25 km/h 0% Cubierto
24:00 Sureste 15 - 27 km/h 30% 0.6 mm Lluvia débil con cielo cubierto

Fuente: Datos provistos por Meteored Argentina. Actualizado al día de la fecha.