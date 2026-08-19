Pronóstico extendido para Neuquén: qué esperar del clima este 19 de agosto de 2026

Si vivís en Neuquén o tenés que viajar a la ciudad, preparate: hoy el termómetro llegará a los 19°. Con un cielo nubes y claros, el clima en Neuquén promete ser fresca. No olvides que la mínima rondará los 4° para este 19 de agosto de 2026.
Pronóstico para hoy en Neuquén: cómo estará el clima y con qué ropa salir de casa
Hoy en Neuquén se espera una jornada con nubes y claros. La temperatura mínima será de 4° y llegará a una máxima de 19°.
Viento: 10 - 24 km/h. Probabilidad de lluvia: 0%.
Por la mañana, con una temperatura de 6°, lo ideal es un buen abrigo, bufanda y guantes. Hacia el mediodía y la tarde, cuando el termómetro suba, podrías optar por un buzo liviano o una campera de media estación.
A partir de las 18:00, con el sol ya bajo, la temperatura descenderá gradualmente hasta los 10°.
Mañana se esperan 18° de máxima. Para el Viernes el termómetro rondará los 9°.
Esta estabilidad permite planificar el día con confianza en Neuquén.
Datos astronómicos y lunares
|Salida del sol
|08:13
|Puesta del sol
|18:58
|Horas de luz
|10h 45m
|Fase lunar
|Creciente
|Iluminación
|45%
Radar meteorológico – Neuquén
¿Cómo estará el clima hoy en Neuquén?
Para este 19 de agosto de 2026, el pronóstico en Neuquén indica nubes y claros. Las temperaturas oscilarán entre una mínima de 4° y una máxima de 19°.
¿A qué hora sale el sol hoy en Neuquén?
El sol sale hoy en Neuquén a las 08:13 y se pone a las 18:58, dando aproximadamente 10h 45m de luz solar.
¿Cuál es el índice UV hoy en Neuquén?
El índice UV máximo esperado para hoy en Neuquén es 0 (bajo). No hace falta usar protector solar. Recordá que la radiación UV puede afectar la piel incluso en días nublados.
¿Va a llover hoy en Neuquén?
El pronóstico para hoy en Neuquén indica nubes y claros con baja probabilidad de lluvias. Se recomienda revisar el pronóstico extendido para ver la evolución del día.
¿Qué velocidad tiene el viento hoy en Neuquén?
Para este 19 de agosto de 2026, los vientos en Neuquén soplarán a una velocidad de 10 - 24 km/h.
Ubicación de Neuquén
Pronóstico hora por hora
|Hora
|Temp.
|Sensa.
|Viento
|Precip.
|Condición
|01:00
|5°
|5°
|Noroeste 6 - 13 km/h
|0%
|Nubes y claros
|02:00
|5°
|5°
|Oeste 6 - 13 km/h
|0%
|Nubes y claros
|03:00
|5°
|4°
|Oeste 9 - 15 km/h
|0%
|Nubes y claros
|04:00
|6°
|4°
|Oeste 9 - 17 km/h
|0%
|Nubes y claros
|05:00
|6°
|5°
|Oeste 8 - 17 km/h
|0%
|Nubes y claros
|06:00
|6°
|5°
|Oeste 7 - 16 km/h
|0%
|Nubes y claros
|07:00
|6°
|5°
|Oeste 7 - 13 km/h
|0%
|Nubes y claros
|08:00
|5°
|4°
|Oeste 7 - 15 km/h
|0%
|Nubes y claros
|09:00
|6°
|5°
|Oeste 6 - 14 km/h
|0%
|Nubes y claros
|10:00
|9°
|8°
|Oeste 7 - 16 km/h
|0%
|Nubes y claros
|11:00
|12°
|12°
|Oeste 6 - 16 km/h
|0%
|Nubes y claros
|12:00
|14°
|14°
|Oeste 6 - 17 km/h
|0%
|Nubes y claros
|13:00
|17°
|17°
|Oeste 8 - 20 km/h
|0%
|Soleado
|14:00
|18°
|18°
|Oeste 9 - 23 km/h
|0%
|Soleado
|15:00
|19°
|19°
|Oeste 10 - 24 km/h
|0%
|Soleado
|16:00
|19°
|19°
|Oeste 10 - 24 km/h
|0%
|Soleado
|17:00
|19°
|19°
|Oeste 8 - 23 km/h
|0%
|Soleado
|18:00
|17°
|17°
|Oeste 6 - 17 km/h
|0%
|Soleado
|19:00
|14°
|14°
|Oeste 4 - 11 km/h
|0%
|Nubes y claros
|20:00
|12°
|12°
|Oeste 4 - 8 km/h
|0%
|Nubes y claros
|21:00
|11°
|11°
|Oeste 4 - 9 km/h
|0%
|Nubes y claros
|22:00
|10°
|10°
|Oeste 4 - 9 km/h
|0%
|Nubes y claros
|23:00
|9°
|9°
|Oeste 6 - 11 km/h
|0%
|Nubes y claros
|24:00
|9°
|8°
|Oeste 9 - 15 km/h
|0%
|Cielo despejado
Fuente: Datos provistos por Meteored Argentina. Actualizado al día de la fecha.
Provincias
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