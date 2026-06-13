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Temperaturas y lluvias en Neuquén: los datos del tiempo hoy, 13 de junio de 2026

Hoy en Neuquén se espera una temperatura mínima de 2° y una máxima de 9°. Con una probabilidad de lluvia de 90% (3.1 mm), el día se presentará lluvia débil con cielo parcialmente nuboso.

Nicolás Varela
Por Nicolás Varela
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Si vivís en Neuquén o tenés que viajar a la ciudad, preparate: hoy el termómetro llegará a los . Con un cielo lluvia débil con cielo parcialmente nuboso, la jornada en Neuquén promete ser fresca. No olvides que la mínima rondará los para este 13 de junio de 2026.

Pronóstico para hoy en Neuquén

Mañana
Parcialmente nuboso
Viento
Oeste 6 - 12 km/h
Lluvia
0%
Tarde
Soleado
Viento
Oeste 6 - 15 km/h
Lluvia
0%
Noche
Cielo despejado
Viento
Noroeste 9 - 16 km/h
Lluvia
0%

Hoy en Neuquén se espera una jornada con lluvia débil con cielo parcialmente nuboso. La temperatura mínima será de y llegará a una máxima de .

Viento: 9 - 17 km/h. Probabilidad de lluvia: 90% 3.1 mm.


Por la mañana, con una temperatura de 4°, lo ideal es un buen abrigo, bufanda y guantes. Hacia el mediodía y la tarde, cuando el termómetro suba, podrías optar por un buen abrigo, bufanda y guantes.


A partir de las 18:00, con el sol ya bajo, la temperatura descenderá gradualmente hasta los .


Mañana se esperan 13° de máxima. Para el Martes el termómetro rondará los 17°.


Esta estabilidad permite planificar el día con confianza en Neuquén.

Máxima: 9°
Mínima: 2°
Sensación Térmica: 3°

Datos astronómicos y lunares

Salida del sol08:48
Puesta del sol18:16
Horas de luz9h 28m
Fase lunarMenguante
Iluminación3%

Radar meteorológico – Neuquén

¿Cómo estará el tiempo hoy en Neuquén?

Para este 13 de junio de 2026, el pronóstico en Neuquén indica lluvia débil con cielo parcialmente nuboso. Las temperaturas oscilarán entre una mínima de y una máxima de .

¿A qué hora sale el sol hoy en Neuquén?

El sol sale hoy en Neuquén a las 08:48 y se pone a las 18:16, dando aproximadamente 9h 28m de luz solar.

¿Cuál es el índice UV hoy en Neuquén?

El índice UV máximo esperado para hoy en Neuquén es 0 (bajo). No hace falta usar protector solar. Recordá que la radiación UV puede afectar la piel incluso en días nublados.

¿Va a llover hoy en Neuquén?

El pronóstico para hoy en Neuquén indica lluvia débil con cielo parcialmente nuboso con una probabilidad de lluvia de 90% 3.1 mm. Se recomienda revisar el pronóstico extendido para ver la evolución del día.

¿Qué velocidad tiene el viento hoy en Neuquén?

Para este 13 de junio de 2026, los vientos en Neuquén soplarán a una velocidad de 9 - 17 km/h.

Ubicación de Neuquén

Pronóstico hora por hora

Hora Temp. Sensa. Viento Precip. Condición
01:00 Sur 2 - 14 km/h 90% 1.3 mm Lluvia débil con cielo cubierto
02:00 Noroeste 4 - 7 km/h 90% 0.9 mm Lluvia débil con cielo cubierto
03:00 Noroeste 8 - 14 km/h 70% 0.4 mm Lluvia débil con cielo cubierto
04:00 Noroeste 8 - 15 km/h 70% 0.2 mm Lluvia débil con cielo cubierto
05:00 Oeste 8 - 14 km/h 50% 0.2 mm Lluvia débil con cielo cubierto
06:00 Oeste 8 - 14 km/h 30% 0.1 mm Lluvia débil con cielo cubierto
07:00 Oeste 7 - 14 km/h 0% Cubierto
08:00 Oeste 6 - 13 km/h 0% Cubierto
09:00 Oeste 6 - 12 km/h 0% Parcialmente nuboso
10:00 Oeste 8 - 14 km/h 0% Nubes y claros
11:00 Suroeste 6 - 16 km/h 0% Soleado
12:00 Sur 6 - 17 km/h 0% Soleado
13:00 Sur 4 - 17 km/h 0% Soleado
14:00 Suroeste 3 - 15 km/h 0% Soleado
15:00 Oeste 4 - 15 km/h 0% Soleado
16:00 Oeste 5 - 15 km/h 0% Soleado
17:00 Oeste 6 - 15 km/h 0% Soleado
18:00 Noroeste 5 - 13 km/h 0% Soleado
19:00 Noroeste 7 - 11 km/h 0% Cielo despejado
20:00 Noroeste 9 - 15 km/h 0% Cielo despejado
21:00 Noroeste 9 - 16 km/h 0% Cielo despejado
22:00 Noroeste 9 - 16 km/h 0% Cielo despejado
23:00 Noroeste 8 - 15 km/h 0% Cielo despejado
24:00 Noroeste 8 - 14 km/h 0% Cielo despejado

Fuente: Datos provistos por Meteored Argentina. Actualizado al día de la fecha.

ClimaServicio MeteorológicoPronósticopronóstico Neuquéntiempo en Neuquén hoy
Nicolás Varela
Nicolás Varela

Editor

Técnico Superior en Periodismo recibido en el Instituto Superior de Periodismo Deportivo (ISPeD). Trabajó en la redacción deportiva de Diario Clarín. Leer bio

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