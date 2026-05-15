Clima en Río Negro: cuál será la temperatura máxima este 15 de mayo de 2026
Hoy en Río Negro se espera una temperatura mínima de 7° y una máxima de 15°. Con una probabilidad de lluvia de 40% (0.2 mm), el día se presentará lluvia débil con cielo parcialmente nuboso.
¿Cómo estará el tiempo hoy en Río Negro? Para este 15 de mayo de 2026, se espera una temperatura máxima de 15° que se sentirá con más fuerza a las 15h. El día se presentará lluvia débil con cielo parcialmente nuboso, ideal para planificar actividades teniendo en cuenta que la mínima fue de 7° para este 15 de mayo de 2026.
Pronóstico para hoy en Río Negro
Hoy en Río Negro se espera una jornada con lluvia débil con cielo parcialmente nuboso. La temperatura mínima será de 7° y llegará a una máxima de 15°.
Viento: 18 - 32 km/h. Probabilidad de lluvia: 40% 0.2 mm.
Por la mañana, con una temperatura de 7°, lo ideal es un buen abrigo, bufanda y guantes. Hacia el mediodía y la tarde, cuando el termómetro suba, podrías optar por una campera abrigada o un tapado.
A partir de las 18:00, con el sol ya bajo, la temperatura descenderá gradualmente hasta los 10°.
Mañana se esperan 12° de máxima. Para el Domingo el termómetro rondará los 15°.
Esta estabilidad permite planificar el día con confianza en Río Negro.
Datos astronómicos y lunares
|Salida del sol
|08:12
|Puesta del sol
|18:03
|Horas de luz
|9h 51m
|Fase lunar
|Nueva
|Iluminación
|2%
Radar meteorológico – Río Negro
¿Cómo estará el tiempo hoy en Río Negro?
Para este 15 de mayo de 2026, el pronóstico en Río Negro indica lluvia débil con cielo parcialmente nuboso. Las temperaturas oscilarán entre una mínima de 7° y una máxima de 15°.
¿A qué hora sale el sol hoy en Río Negro?
El sol sale hoy en Río Negro a las 08:12 y se pone a las 18:03, dando aproximadamente 9h 51m de luz solar.
¿Cuál es el índice UV hoy en Río Negro?
El índice UV máximo esperado para hoy en Río Negro es 0 (bajo). No hace falta usar protector solar. Recordá que la radiación UV puede afectar la piel incluso en días nublados.
¿Va a llover hoy en Río Negro?
El pronóstico para hoy en Río Negro indica lluvia débil con cielo parcialmente nuboso con una probabilidad de lluvia de 40% 0.2 mm. Se recomienda revisar el pronóstico extendido para ver la evolución del día.
¿Qué velocidad tiene el viento hoy en Río Negro?
Para este 15 de mayo de 2026, los vientos en Río Negro soplarán a una velocidad de 18 - 32 km/h.
Ubicación de Río Negro
Pronóstico hora por hora
|Hora
|Temp.
|Sensa.
|Viento
|Precip.
|Condición
|01:00
|8°
|5°
|Noroeste 18 - 32 km/h
|0%
|Cielo despejado
|02:00
|8°
|5°
|Noroeste 17 - 31 km/h
|0%
|Cielo despejado
|03:00
|7°
|5°
|Noroeste 16 - 29 km/h
|0%
|Nubes y claros
|04:00
|7°
|4°
|Noroeste 16 - 28 km/h
|0%
|Nubes y claros
|05:00
|7°
|4°
|Noroeste 17 - 29 km/h
|0%
|Nubes y claros
|06:00
|7°
|5°
|Noroeste 17 - 29 km/h
|0%
|Nubes y claros
|07:00
|7°
|5°
|Noroeste 16 - 28 km/h
|0%
|Nubes y claros
|08:00
|7°
|5°
|Noroeste 16 - 27 km/h
|0%
|Nubes y claros
|09:00
|7°
|5°
|Noroeste 14 - 27 km/h
|0%
|Parcialmente nuboso
|10:00
|9°
|7°
|Noroeste 13 - 26 km/h
|0%
|Parcialmente nuboso
|11:00
|10°
|8°
|Noroeste 13 - 25 km/h
|0%
|Parcialmente nuboso
|12:00
|12°
|12°
|Oeste 11 - 26 km/h
|0%
|Parcialmente nuboso
|13:00
|13°
|13°
|Oeste 10 - 24 km/h
|0%
|Parcialmente nuboso
|14:00
|14°
|14°
|Suroeste 9 - 23 km/h
|0%
|Cubierto
|15:00
|15°
|15°
|Sur 14 - 28 km/h
|0%
|Parcialmente nuboso
|16:00
|14°
|14°
|Sur 16 - 31 km/h
|0%
|Parcialmente nuboso
|17:00
|13°
|13°
|Sur 16 - 31 km/h
|0%
|Cubierto
|18:00
|11°
|11°
|Sur 13 - 29 km/h
|0%
|Parcialmente nuboso
|19:00
|11°
|11°
|Sur 15 - 26 km/h
|0%
|Nubes y claros
|20:00
|10°
|10°
|Sur 15 - 26 km/h
|0%
|Nubes y claros
|21:00
|10°
|8°
|Sur 13 - 25 km/h
|0%
|Parcialmente nuboso
|22:00
|10°
|8°
|Sur 12 - 22 km/h
|0%
|Cubierto
|23:00
|10°
|8°
|Sur 13 - 24 km/h
|0%
|Parcialmente nuboso
|24:00
|9°
|8°
|Sur 11 - 23 km/h
|30% 0.2 mm
|Lluvia débil con cielo parcialmente nuboso
Fuente: Datos provistos por Meteored Argentina. Actualizado al día de la fecha.
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