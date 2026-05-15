Nicolás Varela
Por Nicolás Varela
viernes, 15 de mayo de 2026, 06:30
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La Trochita, histórico tren de Chubut y Río Negro.
La Trochita, histórico tren de Chubut y Río Negro. Foto: esquel.tur.ar

¿Cómo estará el tiempo hoy en Río Negro? Para este 15 de mayo de 2026, se espera una temperatura máxima de 15° que se sentirá con más fuerza a las 15h. El día se presentará lluvia débil con cielo parcialmente nuboso, ideal para planificar actividades teniendo en cuenta que la mínima fue de para este 15 de mayo de 2026.

Pronóstico para hoy en Río Negro

Mañana
Parcialmente nuboso
Viento
Noroeste 14 - 27 km/h
Lluvia
0%
Tarde
Cubierto
13°
Viento
Sur 16 - 31 km/h
Lluvia
0%
Noche
Cubierto
10°
Viento
Sur 12 - 22 km/h
Lluvia
0%

Hoy en Río Negro se espera una jornada con lluvia débil con cielo parcialmente nuboso. La temperatura mínima será de y llegará a una máxima de 15°.

Viento: 18 - 32 km/h. Probabilidad de lluvia: 40% 0.2 mm.


Por la mañana, con una temperatura de 7°, lo ideal es un buen abrigo, bufanda y guantes. Hacia el mediodía y la tarde, cuando el termómetro suba, podrías optar por una campera abrigada o un tapado.


A partir de las 18:00, con el sol ya bajo, la temperatura descenderá gradualmente hasta los 10°.


Mañana se esperan 12° de máxima. Para el Domingo el termómetro rondará los 15°.


Esta estabilidad permite planificar el día con confianza en Río Negro.

Máxima: 15°
Mínima: 7°
Sensación Térmica: 5°

Datos astronómicos y lunares

Salida del sol08:12
Puesta del sol18:03
Horas de luz9h 51m
Fase lunarNueva
Iluminación2%

Radar meteorológico – Río Negro

¿Cómo estará el tiempo hoy en Río Negro?

Para este 15 de mayo de 2026, el pronóstico en Río Negro indica lluvia débil con cielo parcialmente nuboso. Las temperaturas oscilarán entre una mínima de y una máxima de 15°.

¿A qué hora sale el sol hoy en Río Negro?

El sol sale hoy en Río Negro a las 08:12 y se pone a las 18:03, dando aproximadamente 9h 51m de luz solar.

¿Cuál es el índice UV hoy en Río Negro?

El índice UV máximo esperado para hoy en Río Negro es 0 (bajo). No hace falta usar protector solar. Recordá que la radiación UV puede afectar la piel incluso en días nublados.

¿Va a llover hoy en Río Negro?

El pronóstico para hoy en Río Negro indica lluvia débil con cielo parcialmente nuboso con una probabilidad de lluvia de 40% 0.2 mm. Se recomienda revisar el pronóstico extendido para ver la evolución del día.

¿Qué velocidad tiene el viento hoy en Río Negro?

Para este 15 de mayo de 2026, los vientos en Río Negro soplarán a una velocidad de 18 - 32 km/h.

Ubicación de Río Negro

Pronóstico hora por hora

Hora Temp. Sensa. Viento Precip. Condición
01:00 Noroeste 18 - 32 km/h 0% Cielo despejado
02:00 Noroeste 17 - 31 km/h 0% Cielo despejado
03:00 Noroeste 16 - 29 km/h 0% Nubes y claros
04:00 Noroeste 16 - 28 km/h 0% Nubes y claros
05:00 Noroeste 17 - 29 km/h 0% Nubes y claros
06:00 Noroeste 17 - 29 km/h 0% Nubes y claros
07:00 Noroeste 16 - 28 km/h 0% Nubes y claros
08:00 Noroeste 16 - 27 km/h 0% Nubes y claros
09:00 Noroeste 14 - 27 km/h 0% Parcialmente nuboso
10:00 Noroeste 13 - 26 km/h 0% Parcialmente nuboso
11:00 10° Noroeste 13 - 25 km/h 0% Parcialmente nuboso
12:00 12° 12° Oeste 11 - 26 km/h 0% Parcialmente nuboso
13:00 13° 13° Oeste 10 - 24 km/h 0% Parcialmente nuboso
14:00 14° 14° Suroeste 9 - 23 km/h 0% Cubierto
15:00 15° 15° Sur 14 - 28 km/h 0% Parcialmente nuboso
16:00 14° 14° Sur 16 - 31 km/h 0% Parcialmente nuboso
17:00 13° 13° Sur 16 - 31 km/h 0% Cubierto
18:00 11° 11° Sur 13 - 29 km/h 0% Parcialmente nuboso
19:00 11° 11° Sur 15 - 26 km/h 0% Nubes y claros
20:00 10° 10° Sur 15 - 26 km/h 0% Nubes y claros
21:00 10° Sur 13 - 25 km/h 0% Parcialmente nuboso
22:00 10° Sur 12 - 22 km/h 0% Cubierto
23:00 10° Sur 13 - 24 km/h 0% Parcialmente nuboso
24:00 Sur 11 - 23 km/h 30% 0.2 mm Lluvia débil con cielo parcialmente nuboso

Fuente: Datos provistos por Meteored Argentina. Actualizado al día de la fecha.