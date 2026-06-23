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El tiempo en Río Negro hoy, 23 de junio de 2026: ¿va a llover?

Hoy en Río Negro se espera una temperatura mínima de 4° y una máxima de 12°. Con una probabilidad de lluvia de 90% (0.5 mm), el día se presentará lluvia débil con cielo parcialmente nuboso.

Nicolás Varela
Por Nicolás Varela
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La Trochita, histórico tren de Chubut y Río Negro.
La Trochita, histórico tren de Chubut y Río Negro. Foto: esquel.tur.ar
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El pronóstico para Río Negro este 23 de junio de 2026 indica una máxima de 12° y una mínima de . Con vientos de 25 - 48 km/h, la sensación térmica será un factor clave a seguir. Leé nuestra guía práctica sobre qué ropa usar según la hora y cómo evolucionará el tiempo hacia el fin de semana.

Pronóstico para hoy en Río Negro

Mañana
Soleado
Viento
Suroeste 17 - 28 km/h
Lluvia
0%
Tarde
Lluvia débil con cielo parcialmente nuboso
Viento
Suroeste 22 - 45 km/h
Lluvia
30% 0.3 mm
Noche
Nubes y claros
Viento
Suroeste 10 - 23 km/h
Lluvia
0%

Hoy en Río Negro se espera una jornada con lluvia débil con cielo parcialmente nuboso. La temperatura mínima será de y llegará a una máxima de 12°.

Viento: 25 - 48 km/h. Probabilidad de lluvia: 90% 0.5 mm.


Por la mañana, con una temperatura de 6°, lo ideal es un buen abrigo, bufanda y guantes. Hacia el mediodía y la tarde, cuando el termómetro suba, podrías optar por una campera abrigada o un tapado.


A partir de las 18:00, con el sol ya bajo, la temperatura descenderá gradualmente hasta los .


Mañana se esperan de máxima. Para el Jueves el termómetro rondará los 11°.


Esta estabilidad permite planificar el día con confianza en Río Negro.

Máxima: 12°
Mínima: 4°
Sensación Térmica: 3°

Datos astronómicos y lunares

Salida del sol08:37
Puesta del sol17:51
Horas de luz9h 14m
Fase lunarCreciente
Iluminación67%

Radar meteorológico – Río Negro

¿Cómo estará el tiempo hoy en Río Negro?

Para este 23 de junio de 2026, el pronóstico en Río Negro indica lluvia débil con cielo parcialmente nuboso. Las temperaturas oscilarán entre una mínima de y una máxima de 12°.

¿A qué hora sale el sol hoy en Río Negro?

El sol sale hoy en Río Negro a las 08:37 y se pone a las 17:51, dando aproximadamente 9h 14m de luz solar.

¿Cuál es el índice UV hoy en Río Negro?

El índice UV máximo esperado para hoy en Río Negro es 0 (bajo). No hace falta usar protector solar. Recordá que la radiación UV puede afectar la piel incluso en días nublados.

¿Va a llover hoy en Río Negro?

El pronóstico para hoy en Río Negro indica lluvia débil con cielo parcialmente nuboso con una probabilidad de lluvia de 90% 0.5 mm. Se recomienda revisar el pronóstico extendido para ver la evolución del día.

¿Qué velocidad tiene el viento hoy en Río Negro?

Para este 23 de junio de 2026, los vientos en Río Negro soplarán a una velocidad de 25 - 48 km/h.

Ubicación de Río Negro

Pronóstico hora por hora

Hora Temp. Sensa. Viento Precip. Condición
01:00 Noroeste 11 - 15 km/h 0% Cubierto
02:00 Oeste 13 - 17 km/h 0% Cubierto
03:00 Oeste 9 - 18 km/h 0% Nubes y claros
04:00 Suroeste 11 - 18 km/h 0% Nubes y claros
05:00 Suroeste 12 - 19 km/h 0% Cubierto
06:00 Suroeste 12 - 21 km/h 0% Cubierto
07:00 Suroeste 12 - 20 km/h 0% Parcialmente nuboso
08:00 Suroeste 15 - 25 km/h 0% Nubes y claros
09:00 Suroeste 17 - 28 km/h 0% Soleado
10:00 Suroeste 21 - 35 km/h 0% Soleado
11:00 Suroeste 23 - 44 km/h 0% Nubes y claros
12:00 11° 11° Suroeste 24 - 45 km/h 0% Nubes y claros
13:00 11° 11° Sur 24 - 46 km/h 0% Nubes y claros
14:00 11° 11° Sur 25 - 46 km/h 30% 0.1 mm Lluvia débil con cielo parcialmente nuboso
15:00 11° 11° Suroeste 25 - 48 km/h 0% Nubes y claros
16:00 10° 10° Suroeste 25 - 48 km/h 30% 0.1 mm Lluvia débil con cielo parcialmente nuboso
17:00 Suroeste 22 - 45 km/h 30% 0.3 mm Lluvia débil con cielo parcialmente nuboso
18:00 Suroeste 19 - 38 km/h 0% Soleado
19:00 Suroeste 16 - 33 km/h 0% Nubes y claros
20:00 Suroeste 15 - 27 km/h 0% Nubes y claros
21:00 Suroeste 14 - 26 km/h 0% Nubes y claros
22:00 Suroeste 10 - 23 km/h 0% Nubes y claros
23:00 Suroeste 9 - 17 km/h 0% Cielo despejado
24:00 Oeste 7 - 14 km/h 0% Nubes y claros

Fuente: Datos provistos por Meteored Argentina. Actualizado al día de la fecha.

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Nicolás Varela
Nicolás Varela

Editor

Técnico Superior en Periodismo recibido en el Instituto Superior de Periodismo Deportivo (ISPeD). Trabajó en la redacción deportiva de Diario Clarín. Leer bio

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