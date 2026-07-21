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Pronóstico en Río Negro: cómo estará el tiempo hoy, 21 de julio de 2026

Hoy en Río Negro se espera una temperatura mínima de 1° y una máxima de 9°. Con una probabilidad de lluvia de 90% (3.4 mm), el día se presentará lluvia débil con cielo cubierto.

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Bosque Tallado - Río Negro . Fuente: NA
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¿Cómo estará el tiempo hoy en Río Negro? Para este 21 de julio de 2026, se espera una temperatura máxima de que se sentirá con más fuerza a las 15h. El día se presentará lluvia débil con cielo cubierto, ideal para planificar actividades teniendo en cuenta que la mínima fue de para este 21 de julio de 2026.

Pronóstico para hoy en Río Negro

Mañana
Cubierto
Viento
Sur 7 - 12 km/h
Lluvia
0%
Tarde
Nubes y claros
Viento
Sureste 11 - 28 km/h
Lluvia
0%
Noche
Nubes y claros
Viento
Sur 3 - 8 km/h
Lluvia
0%

Hoy en Río Negro se espera una jornada con lluvia débil con cielo cubierto. La temperatura mínima será de y llegará a una máxima de .

Viento: 14 - 29 km/h. Probabilidad de lluvia: 90% 3.4 mm.


Por la mañana, con una temperatura de 5°, lo ideal es un buen abrigo, bufanda y guantes. Hacia el mediodía y la tarde, cuando el termómetro suba, podrías optar por un buen abrigo, bufanda y guantes.


A partir de las 18:00, con el sol ya bajo, la temperatura descenderá gradualmente hasta los .


Mañana se esperan de máxima. Para el Jueves el termómetro rondará los 12°.


Esta estabilidad permite planificar el día con confianza en Río Negro.

Máxima: 9°
Mínima: 1°
Sensación Térmica: 6°

Datos astronómicos y lunares

Salida del sol08:28
Puesta del sol18:08
Horas de luz9h 40m
Fase lunarCreciente
Iluminación52%

Radar meteorológico – Río Negro

¿Cómo estará el tiempo hoy en Río Negro?

Para este 21 de julio de 2026, el pronóstico en Río Negro indica lluvia débil con cielo cubierto. Las temperaturas oscilarán entre una mínima de y una máxima de .

¿A qué hora sale el sol hoy en Río Negro?

El sol sale hoy en Río Negro a las 08:28 y se pone a las 18:08, dando aproximadamente 9h 40m de luz solar.

¿Cuál es el índice UV hoy en Río Negro?

El índice UV máximo esperado para hoy en Río Negro es 0 (bajo). No hace falta usar protector solar. Recordá que la radiación UV puede afectar la piel incluso en días nublados.

¿Va a llover hoy en Río Negro?

El pronóstico para hoy en Río Negro indica lluvia débil con cielo cubierto con una probabilidad de lluvia de 90% 3.4 mm. Se recomienda revisar el pronóstico extendido para ver la evolución del día.

¿Qué velocidad tiene el viento hoy en Río Negro?

Para este 21 de julio de 2026, los vientos en Río Negro soplarán a una velocidad de 14 - 29 km/h.

Ubicación de Río Negro

Pronóstico hora por hora

Hora Temp. Sensa. Viento Precip. Condición
01:00 Suroeste 9 - 6 km/h 90% 0.8 mm Lluvia débil con cielo cubierto
02:00 Suroeste 7 - 4 km/h 90% 0.6 mm Lluvia débil con cielo cubierto
03:00 Norte 2 - 5 km/h 80% 0.5 mm Lluvia débil con cielo cubierto
04:00 Norte 1 - 5 km/h 60% 0.3 mm Lluvia débil con cielo cubierto
05:00 Suroeste 2 - 4 km/h 40% 0.3 mm Lluvia débil con cielo cubierto
06:00 Suroeste 5 - 9 km/h 30% 0.3 mm Lluvia débil con cielo cubierto
07:00 Suroeste 5 - 10 km/h 30% 0.4 mm Lluvia débil con cielo cubierto
08:00 Sur 7 - 12 km/h 30% 0.2 mm Lluvia débil con cielo cubierto
09:00 Sur 7 - 12 km/h 0% Cubierto
10:00 Sur 6 - 11 km/h 0% Cubierto
11:00 Sur 8 - 15 km/h 0% Cubierto
12:00 Sur 14 - 27 km/h 0% Parcialmente nuboso
13:00 Sur 14 - 29 km/h 0% Parcialmente nuboso
14:00 Sur 14 - 29 km/h 0% Nubes y claros
15:00 Sur 14 - 29 km/h 0% Nubes y claros
16:00 Sur 14 - 29 km/h 0% Nubes y claros
17:00 Sureste 11 - 28 km/h 0% Nubes y claros
18:00 Sureste 6 - 19 km/h 0% Nubes y claros
19:00 Sur 5 - 9 km/h 0% Nubes y claros
20:00 Sur 6 - 9 km/h 0% Nubes y claros
21:00 Sur 6 - 9 km/h 0% Nubes y claros
22:00 Sur 3 - 8 km/h 0% Nubes y claros
23:00 Oeste 1 - 4 km/h 0% Nubes y claros
24:00 Oeste 3 - 4 km/h 0% Nubes y claros

Fuente: Datos provistos por Meteored Argentina. Actualizado al día de la fecha.

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