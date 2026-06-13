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Temperaturas y lluvias en Río Negro: los datos del tiempo hoy, 13 de junio de 2026

Hoy en Río Negro se espera una temperatura mínima de 2° y una máxima de 8°. Sin lluvias, el día se presentará parcialmente nuboso.

Nicolás Varela
Por Nicolás Varela
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Bosque Tallado - Río Negro . Fuente: NA
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Si vivís en Río Negro o tenés que viajar a la ciudad, preparate: hoy el termómetro llegará a los . Con un cielo parcialmente nuboso, la jornada en Río Negro promete ser fresca. No olvides que la mínima rondará los para este 13 de junio de 2026.

Pronóstico para hoy en Río Negro

Mañana
Nubes y claros
Viento
Suroeste 16 - 27 km/h
Lluvia
0%
Tarde
Soleado
Viento
Suroeste 17 - 39 km/h
Lluvia
0%
Noche
Cielo despejado
Viento
Noroeste 11 - 19 km/h
Lluvia
0%

Hoy en Río Negro se espera una jornada con parcialmente nuboso. La temperatura mínima será de y llegará a una máxima de .

Viento: 25 - 48 km/h. Probabilidad de lluvia: 0%.


Por la mañana, con una temperatura de 5°, lo ideal es un buen abrigo, bufanda y guantes. Hacia el mediodía y la tarde, cuando el termómetro suba, podrías optar por un buen abrigo, bufanda y guantes.


A partir de las 18:00, con el sol ya bajo, la temperatura descenderá gradualmente hasta los .


Mañana se esperan 11° de máxima. Para el Lunes el termómetro rondará los 14°.


Esta estabilidad permite planificar el día con confianza en Río Negro.

Máxima: 8°
Mínima: 2°
Sensación Térmica: 5°

Datos astronómicos y lunares

Salida del sol08:34
Puesta del sol17:50
Horas de luz9h 16m
Fase lunarMenguante
Iluminación3%

Radar meteorológico – Río Negro

¿Cómo estará el tiempo hoy en Río Negro?

Para este 13 de junio de 2026, el pronóstico en Río Negro indica parcialmente nuboso. Las temperaturas oscilarán entre una mínima de y una máxima de .

¿A qué hora sale el sol hoy en Río Negro?

El sol sale hoy en Río Negro a las 08:34 y se pone a las 17:50, dando aproximadamente 9h 16m de luz solar.

¿Cuál es el índice UV hoy en Río Negro?

El índice UV máximo esperado para hoy en Río Negro es 0 (bajo). No hace falta usar protector solar. Recordá que la radiación UV puede afectar la piel incluso en días nublados.

¿Va a llover hoy en Río Negro?

El pronóstico para hoy en Río Negro indica parcialmente nuboso con baja probabilidad de lluvias. Se recomienda revisar el pronóstico extendido para ver la evolución del día.

¿Qué velocidad tiene el viento hoy en Río Negro?

Para este 13 de junio de 2026, los vientos en Río Negro soplarán a una velocidad de 25 - 48 km/h.

Ubicación de Río Negro

Pronóstico hora por hora

Hora Temp. Sensa. Viento Precip. Condición
01:00 Suroeste 16 - 30 km/h 0% Parcialmente nuboso
02:00 Suroeste 15 - 28 km/h 0% Parcialmente nuboso
03:00 Suroeste 15 - 27 km/h 0% Parcialmente nuboso
04:00 Suroeste 16 - 27 km/h 0% Parcialmente nuboso
05:00 Suroeste 16 - 27 km/h 0% Parcialmente nuboso
06:00 Suroeste 16 - 27 km/h 0% Parcialmente nuboso
07:00 Suroeste 16 - 27 km/h 0% Nubes y claros
08:00 Suroeste 15 - 27 km/h 0% Nubes y claros
09:00 Suroeste 16 - 27 km/h 0% Nubes y claros
10:00 Suroeste 19 - 32 km/h 0% Soleado
11:00 Suroeste 24 - 44 km/h 0% Soleado
12:00 Suroeste 25 - 48 km/h 0% Soleado
13:00 Suroeste 25 - 48 km/h 0% Soleado
14:00 Suroeste 24 - 48 km/h 0% Soleado
15:00 Suroeste 22 - 45 km/h 0% Soleado
16:00 Suroeste 21 - 42 km/h 0% Nubes y claros
17:00 Suroeste 17 - 39 km/h 0% Soleado
18:00 Suroeste 12 - 30 km/h 0% Soleado
19:00 Oeste 10 - 20 km/h 0% Cielo despejado
20:00 Oeste 10 - 17 km/h 0% Cielo despejado
21:00 Oeste 11 - 18 km/h 0% Cielo despejado
22:00 Noroeste 11 - 19 km/h 0% Cielo despejado
23:00 Noroeste 13 - 21 km/h 0% Cielo despejado
24:00 Noroeste 13 - 23 km/h 0% Cielo despejado

Fuente: Datos provistos por Meteored Argentina. Actualizado al día de la fecha.

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Nicolás Varela
Nicolás Varela

Editor

Técnico Superior en Periodismo recibido en el Instituto Superior de Periodismo Deportivo (ISPeD). Trabajó en la redacción deportiva de Diario Clarín. Leer bio

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