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El tiempo en Salta hoy, 23 de junio de 2026: ¿va a llover?

Hoy en Salta se espera una temperatura mínima de 3° y una máxima de 10°. Con una probabilidad de lluvia de 80% (0.5 mm), el día se presentará lluvia débil con cielo parcialmente nuboso.

Nicolás Varela
Por Nicolás Varela
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Seclantás, Salta.
Seclantás, Salta. Foto: Argentina.gob.ar
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El pronóstico para Salta este 23 de junio de 2026 indica una máxima de 10° y una mínima de . Con vientos de 8 - 24 km/h, la sensación térmica será un factor clave a seguir. Leé nuestra guía práctica sobre qué ropa usar según la hora y cómo evolucionará el tiempo hacia el fin de semana.

Pronóstico para hoy en Salta

Mañana
Parcialmente nuboso
Viento
Oeste 2 - 10 km/h
Lluvia
0%
Tarde
Parcialmente nuboso
10°
Viento
Noroeste 6 - 22 km/h
Lluvia
0%
Noche
Nubes y claros
Viento
Oeste 3 - 7 km/h
Lluvia
0%

Hoy en Salta se espera una jornada con lluvia débil con cielo parcialmente nuboso. La temperatura mínima será de y llegará a una máxima de 10°.

Viento: 8 - 24 km/h. Probabilidad de lluvia: 80% 0.5 mm.


Por la mañana, con una temperatura de 5°, lo ideal es un buen abrigo, bufanda y guantes. Hacia el mediodía y la tarde, cuando el termómetro suba, podrías optar por una campera abrigada o un tapado.


A partir de las 18:00, con el sol ya bajo, la temperatura descenderá gradualmente hasta los .


Mañana se esperan 15° de máxima. Para el Jueves el termómetro rondará los 18°.


Esta estabilidad permite planificar el día con confianza en Salta.

Máxima: 10°
Mínima: 3°
Sensación Térmica: 5°

Datos astronómicos y lunares

Salida del sol08:05
Puesta del sol18:41
Horas de luz10h 36m
Fase lunarCreciente
Iluminación67%

Radar meteorológico – Salta

¿Cómo estará el tiempo hoy en Salta?

Para este 23 de junio de 2026, el pronóstico en Salta indica lluvia débil con cielo parcialmente nuboso. Las temperaturas oscilarán entre una mínima de y una máxima de 10°.

¿A qué hora sale el sol hoy en Salta?

El sol sale hoy en Salta a las 08:05 y se pone a las 18:41, dando aproximadamente 10h 36m de luz solar.

¿Cuál es el índice UV hoy en Salta?

El índice UV máximo esperado para hoy en Salta es 0 (bajo). No hace falta usar protector solar. Recordá que la radiación UV puede afectar la piel incluso en días nublados.

¿Va a llover hoy en Salta?

El pronóstico para hoy en Salta indica lluvia débil con cielo parcialmente nuboso con una probabilidad de lluvia de 80% 0.5 mm. Se recomienda revisar el pronóstico extendido para ver la evolución del día.

¿Qué velocidad tiene el viento hoy en Salta?

Para este 23 de junio de 2026, los vientos en Salta soplarán a una velocidad de 8 - 24 km/h.

Ubicación de Salta

Pronóstico hora por hora

Hora Temp. Sensa. Viento Precip. Condición
01:00 Oeste 7 - 16 km/h 60% 0.2 mm Lluvia débil con cielo cubierto
02:00 Oeste 6 - 15 km/h 70% 0.2 mm Lluvia débil con cielo cubierto
03:00 Oeste 5 - 12 km/h 40% 0.1 mm Lluvia débil con cielo cubierto
04:00 Noroeste 3 - 11 km/h 0% Cubierto
05:00 Noroeste 1 - 9 km/h 0% Cubierto
06:00 Sureste 1 - 6 km/h 0% Parcialmente nuboso
07:00 Sureste 1 - 5 km/h 0% Cubierto
08:00 Suroeste 2 - 6 km/h 0% Cubierto
09:00 Oeste 2 - 10 km/h 0% Parcialmente nuboso
10:00 Noroeste 3 - 13 km/h 0% Parcialmente nuboso
11:00 Noroeste 7 - 19 km/h 0% Parcialmente nuboso
12:00 Noroeste 8 - 22 km/h 0% Parcialmente nuboso
13:00 Noroeste 8 - 23 km/h 0% Parcialmente nuboso
14:00 Norte 8 - 23 km/h 0% Parcialmente nuboso
15:00 10° Norte 8 - 24 km/h 0% Parcialmente nuboso
16:00 10° Norte 8 - 24 km/h 0% Nubes y claros
17:00 10° Noroeste 6 - 22 km/h 0% Parcialmente nuboso
18:00 Noroeste 6 - 18 km/h 0% Parcialmente nuboso
19:00 Oeste 4 - 14 km/h 0% Parcialmente nuboso
20:00 Oeste 3 - 8 km/h 0% Parcialmente nuboso
21:00 Oeste 2 - 8 km/h 0% Nubes y claros
22:00 Oeste 3 - 7 km/h 0% Nubes y claros
23:00 Oeste 3 - 8 km/h 0% Cielo despejado
24:00 Oeste 4 - 8 km/h 0% Cielo despejado

Fuente: Datos provistos por Meteored Argentina. Actualizado al día de la fecha.

ClimaServicio MeteorológicoPronósticopronóstico Saltatiempo en Salta hoy
Nicolás Varela
Nicolás Varela

Editor

Técnico Superior en Periodismo recibido en el Instituto Superior de Periodismo Deportivo (ISPeD). Trabajó en la redacción deportiva de Diario Clarín. Leer bio

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