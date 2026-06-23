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El tiempo en San Juan hoy, 23 de junio de 2026: ¿va a llover?

Hoy en San Juan se espera una temperatura mínima de 1° y una máxima de 14°. Sin lluvias, el día se presentará soleado.

Nicolás Varela
Por Nicolás Varela
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Ciudad de San Juan actualmente. Foto Google.
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El pronóstico para San Juan este 23 de junio de 2026 indica una máxima de 14° y una mínima de . Con vientos de 15 - 36 km/h, la sensación térmica será un factor clave a seguir. Leé nuestra guía práctica sobre qué ropa usar según la hora y cómo evolucionará el tiempo hacia el fin de semana.

Pronóstico para hoy en San Juan

Mañana
Soleado
Viento
Norte 3 - 7 km/h
Lluvia
0%
Tarde
Soleado
13°
Viento
Sureste 15 - 35 km/h
Lluvia
0%
Noche
Cielo despejado
Viento
Oeste 3 - 8 km/h
Lluvia
0%

Hoy en San Juan se espera una jornada soleada. La temperatura mínima será de y llegará a una máxima de 14°.

Viento: 15 - 36 km/h. Probabilidad de lluvia: 0%.


Por la mañana, con una temperatura de 2°, lo ideal es un buen abrigo, bufanda y guantes. Hacia el mediodía y la tarde, cuando el termómetro suba, podrías optar por una campera abrigada o un tapado.


A partir de las 18:00, con el sol ya bajo, la temperatura descenderá gradualmente hasta los .


Mañana se esperan 14° de máxima. Para el Jueves el termómetro rondará los 17°.


Esta estabilidad permite planificar el día con confianza en San Juan.

Máxima: 14°
Mínima: 1°
Sensación Térmica: 3°

Datos astronómicos y lunares

Salida del sol08:33
Puesta del sol18:39
Horas de luz10h 6m
Fase lunarCreciente
Iluminación67%

Radar meteorológico – San Juan

¿Cómo estará el tiempo hoy en San Juan?

Para este 23 de junio de 2026, el pronóstico en San Juan indica soleado. Las temperaturas oscilarán entre una mínima de y una máxima de 14°.

¿A qué hora sale el sol hoy en San Juan?

El sol sale hoy en San Juan a las 08:33 y se pone a las 18:39, dando aproximadamente 10h 6m de luz solar.

¿Cuál es el índice UV hoy en San Juan?

El índice UV máximo esperado para hoy en San Juan es 0 (bajo). No hace falta usar protector solar. Recordá que la radiación UV puede afectar la piel incluso en días nublados.

¿Va a llover hoy en San Juan?

El pronóstico para hoy en San Juan indica soleado con baja probabilidad de lluvias. Se recomienda revisar el pronóstico extendido para ver la evolución del día.

¿Qué velocidad tiene el viento hoy en San Juan?

Para este 23 de junio de 2026, los vientos en San Juan soplarán a una velocidad de 15 - 36 km/h.

Ubicación de San Juan

Pronóstico hora por hora

Hora Temp. Sensa. Viento Precip. Condición
01:00 Noroeste 4 - 9 km/h 0% Cielo despejado
02:00 Noroeste 4 - 8 km/h 0% Cielo despejado
03:00 Noroeste 4 - 8 km/h 0% Cielo despejado
04:00 Noroeste 4 - 8 km/h 0% Cielo despejado
05:00 Noroeste 3 - 8 km/h 0% Cielo despejado
06:00 Noroeste 4 - 8 km/h 0% Cielo despejado
07:00 Noroeste 4 - 8 km/h 0% Cielo despejado
08:00 Noroeste 4 - 9 km/h 0% Cielo despejado
09:00 Norte 3 - 7 km/h 0% Soleado
10:00 Noreste 3 - 9 km/h 0% Soleado
11:00 Este 2 - 12 km/h 0% Soleado
12:00 10° 10° Sureste 3 - 14 km/h 0% Soleado
13:00 12° 12° Sureste 4 - 18 km/h 0% Soleado
14:00 13° 13° Sur 7 - 22 km/h 0% Soleado
15:00 13° 13° Sureste 13 - 32 km/h 0% Soleado
16:00 13° 13° Sureste 15 - 36 km/h 0% Soleado
17:00 13° 13° Sureste 15 - 35 km/h 0% Soleado
18:00 12° 12° Sureste 12 - 33 km/h 0% Soleado
19:00 Sur 6 - 26 km/h 0% Soleado
20:00 Sur 5 - 14 km/h 0% Cielo despejado
21:00 Suroeste 4 - 11 km/h 0% Cielo despejado
22:00 Oeste 3 - 8 km/h 0% Cielo despejado
23:00 Oeste 4 - 7 km/h 0% Cielo despejado
24:00 Noroeste 6 - 10 km/h 0% Cielo despejado

Fuente: Datos provistos por Meteored Argentina. Actualizado al día de la fecha.

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Nicolás Varela
Nicolás Varela

Editor

Técnico Superior en Periodismo recibido en el Instituto Superior de Periodismo Deportivo (ISPeD). Trabajó en la redacción deportiva de Diario Clarín. Leer bio

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