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Pronóstico en San Juan: cómo estará el tiempo hoy, 21 de julio de 2026

Hoy en San Juan se espera una temperatura mínima de 6° y una máxima de 10°. Con una probabilidad de lluvia de 70% (0.5 mm), el día se presentará lluvia débil con cielo parcialmente nuboso.

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El hombre debió quedar internado en el Hospital Rawson de San Juan y en estado crítico.
El hombre debió quedar internado en el Hospital Rawson de San Juan y en estado crítico. Foto: Gobierno de San Juan.
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¿Cómo estará el tiempo hoy en San Juan? Para este 21 de julio de 2026, se espera una temperatura máxima de 10° que se sentirá con más fuerza entre las 16h y las 17h. El día se presentará lluvia débil con cielo parcialmente nuboso, ideal para planificar actividades teniendo en cuenta que la mínima fue de para este 21 de julio de 2026.

Pronóstico para hoy en San Juan

Mañana
Lluvia débil con cielo cubierto
Viento
Sur 13 - 24 km/h
Lluvia
30% 0.2 mm
Tarde
Parcialmente nuboso
10°
Viento
Sureste 10 - 24 km/h
Lluvia
0%
Noche
Parcialmente nuboso
Viento
Sureste 7 - 14 km/h
Lluvia
0%

Hoy en San Juan se espera una jornada con lluvia débil con cielo parcialmente nuboso. La temperatura mínima será de y llegará a una máxima de 10°.

Viento: 13 - 28 km/h. Probabilidad de lluvia: 70% 0.5 mm.


Por la mañana, con una temperatura de 7°, lo ideal es un buen abrigo, bufanda y guantes. Hacia el mediodía y la tarde, cuando el termómetro suba, podrías optar por una campera abrigada o un tapado.


A partir de las 18:00, con el sol ya bajo, la temperatura descenderá gradualmente hasta los .


Mañana se esperan 12° de máxima. Para el Jueves el termómetro rondará los 13°.


Esta estabilidad permite planificar el día con confianza en San Juan.

Máxima: 10°
Mínima: 6°
Sensación Térmica: 8°

Datos astronómicos y lunares

Salida del sol08:29
Puesta del sol18:52
Horas de luz10h 23m
Fase lunarCreciente
Iluminación52%

Radar meteorológico – San Juan

¿Cómo estará el tiempo hoy en San Juan?

Para este 21 de julio de 2026, el pronóstico en San Juan indica lluvia débil con cielo parcialmente nuboso. Las temperaturas oscilarán entre una mínima de y una máxima de 10°.

¿A qué hora sale el sol hoy en San Juan?

El sol sale hoy en San Juan a las 08:29 y se pone a las 18:52, dando aproximadamente 10h 23m de luz solar.

¿Cuál es el índice UV hoy en San Juan?

El índice UV máximo esperado para hoy en San Juan es 0 (bajo). No hace falta usar protector solar. Recordá que la radiación UV puede afectar la piel incluso en días nublados.

¿Va a llover hoy en San Juan?

El pronóstico para hoy en San Juan indica lluvia débil con cielo parcialmente nuboso con una probabilidad de lluvia de 70% 0.5 mm. Se recomienda revisar el pronóstico extendido para ver la evolución del día.

¿Qué velocidad tiene el viento hoy en San Juan?

Para este 21 de julio de 2026, los vientos en San Juan soplarán a una velocidad de 13 - 28 km/h.

Ubicación de San Juan

Pronóstico hora por hora

Hora Temp. Sensa. Viento Precip. Condición
01:00 Suroeste 3 - 9 km/h 0% Parcialmente nuboso
02:00 Sur 2 - 8 km/h 30% 0.1 mm Lluvia débil con cielo parcialmente nuboso
03:00 Sur 3 - 8 km/h 0% Cubierto
04:00 Sureste 5 - 11 km/h 0% Cubierto
05:00 Sureste 7 - 16 km/h 0% Cubierto
06:00 Sur 10 - 19 km/h 0% Cubierto
07:00 Sureste 10 - 20 km/h 0% Cubierto
08:00 Sureste 11 - 22 km/h 30% 0.2 mm Lluvia débil con cielo cubierto
09:00 Sur 13 - 24 km/h 30% 0.2 mm Lluvia débil con cielo cubierto
10:00 Sur 13 - 27 km/h 0% Cubierto
11:00 Sur 12 - 27 km/h 0% Parcialmente nuboso
12:00 Sureste 12 - 27 km/h 0% Cubierto
13:00 Sureste 12 - 27 km/h 0% Parcialmente nuboso
14:00 Sureste 10 - 27 km/h 0% Cubierto
15:00 Sureste 10 - 24 km/h 0% Parcialmente nuboso
16:00 10° 10° Sureste 10 - 25 km/h 0% Parcialmente nuboso
17:00 10° Sureste 10 - 24 km/h 0% Parcialmente nuboso
18:00 Sureste 10 - 23 km/h 0% Parcialmente nuboso
19:00 Sureste 8 - 21 km/h 0% Parcialmente nuboso
20:00 Sureste 8 - 18 km/h 0% Parcialmente nuboso
21:00 Sureste 6 - 15 km/h 0% Parcialmente nuboso
22:00 Sureste 7 - 14 km/h 0% Parcialmente nuboso
23:00 Sureste 7 - 16 km/h 0% Parcialmente nuboso
24:00 Sur 5 - 15 km/h 0% Parcialmente nuboso

Fuente: Datos provistos por Meteored Argentina. Actualizado al día de la fecha.

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