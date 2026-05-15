Nicolás Varela
Por Nicolás Varela
viernes, 15 de mayo de 2026, 06:30
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Merlo, San Luis.
Merlo, San Luis. Foto: NA

¿Cómo estará el tiempo hoy en San Luis? Para este 15 de mayo de 2026, se espera una temperatura máxima de 20° que se sentirá con más fuerza entre las 13h y las 16h. El día se presentará cielo despejado, ideal para planificar actividades teniendo en cuenta que la mínima fue de para este 15 de mayo de 2026.

Pronóstico para hoy en San Luis

Mañana
Nubes y claros
11°
Viento
Noreste 5 - 12 km/h
Lluvia
0%
Tarde
Nubes y claros
19°
Viento
Norte 4 - 32 km/h
Lluvia
0%
Noche
Nubes y claros
13°
Viento
Este 11 - 19 km/h
Lluvia
0%

Hoy en San Luis se espera una jornada soleada. La temperatura mínima será de y llegará a una máxima de 20°.

Viento: 16 - 38 km/h. Probabilidad de lluvia: 0%.


Por la mañana, con una temperatura de 11°, lo ideal es una campera abrigada o un tapado. Hacia el mediodía y la tarde, cuando el termómetro suba, podrías optar por un buzo liviano o una campera de media estación.


A partir de las 18:00, con el sol ya bajo, la temperatura descenderá gradualmente hasta los 13°.


Mañana se esperan 12° de máxima. Para el Domingo el termómetro rondará los 11°.


Esta estabilidad permite planificar el día con confianza en San Luis.

Máxima: 20°
Mínima: 9°
Sensación Térmica: 12°

Datos astronómicos y lunares

Salida del sol08:09
Puesta del sol18:33
Horas de luz10h 24m
Fase lunarNueva
Iluminación2%

Radar meteorológico – San Luis

¿Cómo estará el tiempo hoy en San Luis?

Para este 15 de mayo de 2026, el pronóstico en San Luis indica cielo despejado. Las temperaturas oscilarán entre una mínima de y una máxima de 20°.

¿A qué hora sale el sol hoy en San Luis?

El sol sale hoy en San Luis a las 08:09 y se pone a las 18:33, dando aproximadamente 10h 24m de luz solar.

¿Cuál es el índice UV hoy en San Luis?

El índice UV máximo esperado para hoy en San Luis es 0 (bajo). No hace falta usar protector solar. Recordá que la radiación UV puede afectar la piel incluso en días nublados.

¿Va a llover hoy en San Luis?

El pronóstico para hoy en San Luis indica cielo despejado con baja probabilidad de lluvias. Se recomienda revisar el pronóstico extendido para ver la evolución del día.

¿Qué velocidad tiene el viento hoy en San Luis?

Para este 15 de mayo de 2026, los vientos en San Luis soplarán a una velocidad de 16 - 38 km/h.

Ubicación de San Luis

Pronóstico hora por hora

Hora Temp. Sensa. Viento Precip. Condición
01:00 12° 12° Norte 15 - 25 km/h 0% Cielo despejado
02:00 13° 13° Norte 16 - 28 km/h 0% Cielo despejado
03:00 12° 12° Norte 16 - 29 km/h 0% Cielo despejado
04:00 12° 12° Norte 14 - 28 km/h 0% Cielo despejado
05:00 12° 12° Norte 13 - 26 km/h 0% Cielo despejado
06:00 11° 11° Norte 9 - 24 km/h 0% Nubes y claros
07:00 10° 10° Noreste 6 - 18 km/h 0% Cielo despejado
08:00 10° Noreste 6 - 13 km/h 0% Nubes y claros
09:00 11° 11° Noreste 5 - 12 km/h 0% Nubes y claros
10:00 14° 14° Noreste 2 - 16 km/h 0% Nubes y claros
11:00 16° 16° Noroeste 4 - 19 km/h 0% Nubes y claros
12:00 18° 18° Noroeste 10 - 27 km/h 0% Nubes y claros
13:00 20° 20° Noroeste 13 - 34 km/h 0% Parcialmente nuboso
14:00 20° 20° Noroeste 15 - 37 km/h 0% Parcialmente nuboso
15:00 20° 20° Noroeste 14 - 38 km/h 0% Parcialmente nuboso
16:00 20° 20° Noroeste 10 - 36 km/h 0% Parcialmente nuboso
17:00 19° 19° Norte 4 - 32 km/h 0% Nubes y claros
18:00 18° 18° Este 6 - 23 km/h 0% Nubes y claros
19:00 16° 16° Este 11 - 24 km/h 0% Nubes y claros
20:00 15° 15° Este 11 - 24 km/h 0% Nubes y claros
21:00 14° 14° Este 10 - 21 km/h 0% Nubes y claros
22:00 13° 13° Este 11 - 19 km/h 0% Nubes y claros
23:00 12° 12° Este 13 - 22 km/h 0% Nubes y claros
24:00 12° 12° Este 11 - 22 km/h 0% Nubes y claros

Fuente: Datos provistos por Meteored Argentina. Actualizado al día de la fecha.