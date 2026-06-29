Nuestras redes
live widget animationCanal 26 en vivo

Clima en Santa Cruz: cuál será la temperatura máxima este 29 de junio de 2026

Hoy en Santa Cruz se espera una temperatura mínima de 2° y una máxima de 9°. Sin lluvias, el día se presentará nubes y claros.

Nicolás Varela
Por Nicolás Varela
Agregar Canal26 como
fuente preferida en Google
Los Antiguos, en la provincia de Santa Cruz. Foto: Argentina.gob.ar.
Los Antiguos, en la provincia de Santa Cruz. Foto: Argentina.gob.ar.
+ Seguir en Google+ Seguinos en Noticias

El pronóstico para Santa Cruz este 29 de junio de 2026 indica una máxima de y una mínima de . Con vientos de 34 - 58 km/h, la sensación térmica será un factor clave a seguir. Leé nuestra guía práctica sobre qué ropa usar según la hora y cómo evolucionará el tiempo hacia el fin de semana.

Pronóstico para hoy en Santa Cruz

Mañana
Nubes y claros
Viento
Noroeste 24 - 43 km/h
Lluvia
0%
Tarde
Nubes y claros
Viento
Oeste 32 - 55 km/h
Lluvia
0%
Noche
Cielo despejado
Viento
Oeste 28 - 48 km/h
Lluvia
0%

Hoy en Santa Cruz se espera una jornada con nubes y claros. La temperatura mínima será de y llegará a una máxima de .

Viento: 34 - 58 km/h. Probabilidad de lluvia: 0%.


Por la mañana, con una temperatura de 4°, lo ideal es un buen abrigo, bufanda y guantes. Hacia el mediodía y la tarde, cuando el termómetro suba, podrías optar por un buen abrigo, bufanda y guantes.


A partir de las 18:00, con el sol ya bajo, la temperatura descenderá gradualmente hasta los .


Mañana se esperan de máxima.


Esta estabilidad permite planificar el día con confianza en Santa Cruz.

Máxima: 9°
Mínima: 2°
Sensación Térmica: -2°

Datos astronómicos y lunares

Salida del sol09:44
Puesta del sol17:36
Horas de luz7h 52m
Fase lunarLlena
Iluminación100%

Radar meteorológico – Santa Cruz

¿Cómo estará el tiempo hoy en Santa Cruz?

Para este 29 de junio de 2026, el pronóstico en Santa Cruz indica nubes y claros. Las temperaturas oscilarán entre una mínima de y una máxima de .

¿A qué hora sale el sol hoy en Santa Cruz?

El sol sale hoy en Santa Cruz a las 09:44 y se pone a las 17:36, dando aproximadamente 7h 52m de luz solar.

¿Cuál es el índice UV hoy en Santa Cruz?

El índice UV máximo esperado para hoy en Santa Cruz es 0 (bajo). No hace falta usar protector solar. Recordá que la radiación UV puede afectar la piel incluso en días nublados.

¿Va a llover hoy en Santa Cruz?

El pronóstico para hoy en Santa Cruz indica nubes y claros con baja probabilidad de lluvias. Se recomienda revisar el pronóstico extendido para ver la evolución del día.

¿Qué velocidad tiene el viento hoy en Santa Cruz?

Para este 29 de junio de 2026, los vientos en Santa Cruz soplarán a una velocidad de 34 - 58 km/h.

Ubicación de Santa Cruz

Pronóstico hora por hora

Hora Temp. Sensa. Viento Precip. Condición
01:00 Oeste 30 - 48 km/h 0% Nubes y claros
02:00 Oeste 28 - 49 km/h 0% Nubes y claros
03:00 Oeste 27 - 46 km/h 0% Nubes y claros
04:00 Oeste 26 - 47 km/h 0% Nubes y claros
05:00 Oeste 27 - 46 km/h 0% Nubes y claros
06:00 Oeste 27 - 45 km/h 0% Nubes y claros
07:00 Oeste 27 - 45 km/h 0% Nubes y claros
08:00 Oeste 27 - 46 km/h 0% Nubes y claros
09:00 Noroeste 24 - 43 km/h 0% Nubes y claros
10:00 Noroeste 26 - 43 km/h 0% Nubes y claros
11:00 Noroeste 27 - 45 km/h 0% Nubes y claros
12:00 Noroeste 29 - 48 km/h 0% Nubes y claros
13:00 Oeste 33 - 58 km/h 0% Nubes y claros
14:00 Oeste 33 - 57 km/h 0% Nubes y claros
15:00 Oeste 32 - 57 km/h 0% Soleado
16:00 Oeste 32 - 54 km/h 0% Soleado
17:00 Oeste 32 - 55 km/h 0% Nubes y claros
18:00 Oeste 31 - 53 km/h 0% Nubes y claros
19:00 Oeste 34 - 56 km/h 0% Nubes y claros
20:00 Oeste 32 - 55 km/h 0% Nubes y claros
21:00 Oeste 30 - 52 km/h 0% Cielo despejado
22:00 Oeste 28 - 48 km/h 0% Cielo despejado
23:00 Oeste 29 - 47 km/h 0% Nubes y claros
24:00 Suroeste 31 - 52 km/h 0% Parcialmente nuboso

Fuente: Datos provistos por Meteored Argentina. Actualizado al día de la fecha.

ClimaServicio MeteorológicoPronósticopronóstico Santa Cruztiempo en Santa Cruz hoy
Nicolás Varela
Nicolás Varela

Editor

Técnico Superior en Periodismo recibido en el Instituto Superior de Periodismo Deportivo (ISPeD). Trabajó en la redacción deportiva de Diario Clarín. Leer bio

Nota Más leídas

  1. Ola polar en Buenos Aires:qué día la temperatura bajará a 2 grados, según el Servicio Meteorológico Nacional

    Ola polar en Buenos Aires: qué día la temperatura bajará a 2 grados, según el Servicio Meteorológico Nacional

  2. Frío polar en Buenos Aires:cuáles serán los días más helados de la semana y cuándo mejora el clima

    Frío polar en Buenos Aires: cuáles serán los días más helados de la semana y cuándo mejora el clima

  3. Domingo con lluvias en Buenos Aires:el SMN emitió alertas por frío extremo, tormentas y fuertes vientos en varias provincias

    Domingo con lluvias en Buenos Aires: el SMN emitió alertas por frío extremo, tormentas y fuertes vientos en varias provincias

  4. A qué hora llueve este martes 23 de junio, según el Servicio Meteorológico Nacional

    A qué hora llueve este martes 23 de junio, según el Servicio Meteorológico Nacional

  5. Pronóstico en Entre Ríos:cómo estará el tiempo hoy, 28 de junio de 2026

    Pronóstico en Entre Ríos: cómo estará el tiempo hoy, 28 de junio de 2026
Lo último
Relacionadas
También podría interesarte
Política

Diego Santilli es nuevo jefe de Gabinete:de su primer mensaje en el cargo a las felicitaciones de Bullrich y Macri

Diego Santilli es nuevo jefe de Gabinete: de su primer mensaje en el cargo a las felicitaciones de Bullrich y Macri

Javier Milei anunció que Diego Santilli reemplazará a Manuel Adorni como jefe de Gabinete

Florencio Varela:el nuevo asfalto de Río Juramento fue habilitado al tránsito y generó una vía conectiva en Villa Vatteone

En medio de tensiones políticas sin resolver, Javier Milei asistirá a la cumbre de Mercosur en Paraguay

Economía

ANSES julio 2026:qué día cobrás si tu DNI termina en 0, 1, 2 o 3

ANSES julio 2026: qué día cobrás si tu DNI termina en 0, 1, 2 o 3

Retirar dinero sin tarjeta de débito es más fácil:cómo hacerlo en cajeros automáticos y límites máximos actualizados

ANSES cierra junio con pagos clave:quiénes cobran este lunes 29 y cuándo arranca julio

Guía de salarios:cuánto cobran por su trabajo un electricista, un plomero y un albañil en junio 2026

Internacionales

María Corina Machado afirmó que “llegó el momento” de volver a Venezuela tras los terremotos:“Es mi deber”

María Corina Machado afirmó que “llegó el momento” de volver a Venezuela tras los terremotos: “Es mi deber”

La isla más aislada del mundo que es codiciada por China:qué hay detrás de Rapa Nui y la disputa con Estados Unidos

Uniendo Sudamérica bajo tierra:el corredor bioceánico de 14 kilómetros que conectará a dos países durante todo el año

Netanyahu calificó de “histórico” el acuerdo entre Israel y Líbano:“Es un duro golpe para Irán y Hezbollah”