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El tiempo en Santa Cruz hoy, 23 de junio de 2026: ¿va a llover?

Hoy en Santa Cruz se espera una temperatura mínima de 0° y una máxima de 5°. Con una probabilidad de lluvia de 30% (0.2 mm), el día se presentará lluvia débil con cielo parcialmente nuboso.

Nicolás Varela
Por Nicolás Varela
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Los Antiguos, en la provincia de Santa Cruz. Foto: Argentina.gob.ar.
Los Antiguos, en la provincia de Santa Cruz. Foto: Argentina.gob.ar.
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El pronóstico para Santa Cruz este 23 de junio de 2026 indica una máxima de y una mínima de . Con vientos de 31 - 53 km/h, la sensación térmica será un factor clave a seguir. Leé nuestra guía práctica sobre qué ropa usar según la hora y cómo evolucionará el tiempo hacia el fin de semana.

Pronóstico para hoy en Santa Cruz

Mañana
Nubes y claros
Viento
Suroeste 10 - 26 km/h
Lluvia
0%
Tarde
Cubierto
Viento
Noroeste 10 - 18 km/h
Lluvia
0%
Noche
Cubierto
Viento
Noroeste 11 - 19 km/h
Lluvia
0%

Hoy en Santa Cruz se espera una jornada con lluvia débil con cielo parcialmente nuboso. La temperatura mínima será de y llegará a una máxima de .

Viento: 31 - 53 km/h. Probabilidad de lluvia: 30% 0.2 mm.


Por la mañana, con una temperatura de 1°, lo ideal es un buen abrigo, bufanda y guantes. Hacia el mediodía y la tarde, cuando el termómetro suba, podrías optar por un buen abrigo, bufanda y guantes.


A partir de las 18:00, con el sol ya bajo, la temperatura descenderá gradualmente hasta los .


Mañana se esperan de máxima. Para el Jueves el termómetro rondará los .


Esta estabilidad permite planificar el día con confianza en Santa Cruz.

Máxima: 5°
Mínima: 0°
Sensación Térmica: 0°

Datos astronómicos y lunares

Salida del sol09:44
Puesta del sol17:33
Horas de luz7h 49m
Fase lunarCreciente
Iluminación67%

Radar meteorológico – Santa Cruz

¿Cómo estará el tiempo hoy en Santa Cruz?

Para este 23 de junio de 2026, el pronóstico en Santa Cruz indica lluvia débil con cielo parcialmente nuboso. Las temperaturas oscilarán entre una mínima de y una máxima de .

¿A qué hora sale el sol hoy en Santa Cruz?

El sol sale hoy en Santa Cruz a las 09:44 y se pone a las 17:33, dando aproximadamente 7h 49m de luz solar.

¿Cuál es el índice UV hoy en Santa Cruz?

El índice UV máximo esperado para hoy en Santa Cruz es 0 (bajo). No hace falta usar protector solar. Recordá que la radiación UV puede afectar la piel incluso en días nublados.

¿Va a llover hoy en Santa Cruz?

El pronóstico para hoy en Santa Cruz indica lluvia débil con cielo parcialmente nuboso con una probabilidad de lluvia de 30% 0.2 mm. Se recomienda revisar el pronóstico extendido para ver la evolución del día.

¿Qué velocidad tiene el viento hoy en Santa Cruz?

Para este 23 de junio de 2026, los vientos en Santa Cruz soplarán a una velocidad de 31 - 53 km/h.

Ubicación de Santa Cruz

Pronóstico hora por hora

Hora Temp. Sensa. Viento Precip. Condición
01:00 Oeste 31 - 53 km/h 0% Nubes y claros
02:00 Suroeste 28 - 50 km/h 0% Cielo despejado
03:00 Suroeste 25 - 46 km/h 0% Cielo despejado
04:00 Suroeste 23 - 41 km/h 0% Nubes y claros
05:00 Suroeste 22 - 37 km/h 0% Nubes y claros
06:00 Suroeste 20 - 36 km/h 0% Nubes y claros
07:00 Suroeste 19 - 33 km/h 0% Nubes y claros
08:00 Suroeste 16 - 31 km/h 0% Nubes y claros
09:00 Suroeste 10 - 26 km/h 0% Nubes y claros
10:00 Oeste 6 - 16 km/h 0% Parcialmente nuboso
11:00 Oeste 6 - 11 km/h 0% Parcialmente nuboso
12:00 Oeste 5 - 12 km/h 0% Parcialmente nuboso
13:00 Noroeste 2 - 10 km/h 0% Parcialmente nuboso
14:00 Norte 6 - 11 km/h 0% Parcialmente nuboso
15:00 Noroeste 8 - 15 km/h 0% Parcialmente nuboso
16:00 Noroeste 11 - 17 km/h 0% Cubierto
17:00 Noroeste 10 - 18 km/h 0% Cubierto
18:00 Norte 12 - 18 km/h 0% Cubierto
19:00 Norte 12 - 19 km/h 0% Cubierto
20:00 Noroeste 13 - 20 km/h 30% 0.1 mm Lluvia débil con cielo cubierto
21:00 Noroeste 12 - 20 km/h 30% 0.1 mm Lluvia débil con cielo cubierto
22:00 Noroeste 11 - 19 km/h 0% Cubierto
23:00 Noroeste 10 - 18 km/h 0% Cubierto
24:00 Noroeste 11 - 18 km/h 0% Parcialmente nuboso

Fuente: Datos provistos por Meteored Argentina. Actualizado al día de la fecha.

ClimaServicio MeteorológicoPronósticopronóstico Santa Cruztiempo en Santa Cruz hoy
Nicolás Varela
Nicolás Varela

Editor

Técnico Superior en Periodismo recibido en el Instituto Superior de Periodismo Deportivo (ISPeD). Trabajó en la redacción deportiva de Diario Clarín. Leer bio

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