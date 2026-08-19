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Pronóstico extendido para Santa Cruz: qué esperar del clima este 19 de agosto de 2026

Hoy en Santa Cruz se espera una temperatura mínima de 0° y una máxima de 8°. Sin lluvias, el día se presentará nubes y claros.

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Puerto Santa Cruz, en la Patagonia argentina.
Puerto Santa Cruz, en la Patagonia argentina. Foto: Turismo Santa Cruz.
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Si vivís en Santa Cruz o tenés que viajar a la ciudad, preparate: hoy el termómetro llegará a los . Con un cielo nubes y claros, el clima en Santa Cruz promete ser fresca. No olvides que la mínima rondará los para este 19 de agosto de 2026.

Pronóstico para hoy en Santa Cruz: cómo estará el clima y con qué ropa salir de casa

Mañana
Nubes y claros
Viento
Noroeste 20 - 35 km/h
Lluvia
0%
Tarde
Nubes y claros
Viento
Oeste 33 - 63 km/h
Lluvia
0%
Noche
Cielo despejado
Viento
Oeste 29 - 48 km/h
Lluvia
0%

Hoy en Santa Cruz se espera una jornada con nubes y claros. La temperatura mínima será de y llegará a una máxima de .

Viento: 37 - 64 km/h. Probabilidad de lluvia: 0%.


Por la mañana, con una temperatura de 2°, lo ideal es un buen abrigo, bufanda y guantes. Hacia el mediodía y la tarde, cuando el termómetro suba, podrías optar por un buen abrigo, bufanda y guantes.


A partir de las 18:00, con el sol ya bajo, la temperatura descenderá gradualmente hasta los .


Mañana se esperan de máxima. Para el Viernes el termómetro rondará los .


Esta estabilidad permite planificar el día con confianza en Santa Cruz.

Máxima: 8°
Mínima: 0°
Sensación Térmica: -2°

Datos astronómicos y lunares

Salida del sol08:40
Puesta del sol18:40
Horas de luz10h 0m
Fase lunarCreciente
Iluminación45%

Radar meteorológico – Santa Cruz

¿Cómo estará el clima hoy en Santa Cruz?

Para este 19 de agosto de 2026, el pronóstico en Santa Cruz indica nubes y claros. Las temperaturas oscilarán entre una mínima de y una máxima de .

¿A qué hora sale el sol hoy en Santa Cruz?

El sol sale hoy en Santa Cruz a las 08:40 y se pone a las 18:40, dando aproximadamente 10h 0m de luz solar.

¿Cuál es el índice UV hoy en Santa Cruz?

El índice UV máximo esperado para hoy en Santa Cruz es 0 (bajo). No hace falta usar protector solar. Recordá que la radiación UV puede afectar la piel incluso en días nublados.

¿Va a llover hoy en Santa Cruz?

El pronóstico para hoy en Santa Cruz indica nubes y claros con baja probabilidad de lluvias. Se recomienda revisar el pronóstico extendido para ver la evolución del día.

¿Qué velocidad tiene el viento hoy en Santa Cruz?

Para este 19 de agosto de 2026, los vientos en Santa Cruz soplarán a una velocidad de 37 - 64 km/h.

Ubicación de Santa Cruz

Pronóstico hora por hora

Hora Temp. Sensa. Viento Precip. Condición
01:00 Oeste 31 - 52 km/h 0% Nubes y claros
02:00 Oeste 29 - 51 km/h 0% Nubes y claros
03:00 Oeste 29 - 49 km/h 0% Nubes y claros
04:00 Oeste 28 - 49 km/h 0% Nubes y claros
05:00 Oeste 28 - 47 km/h 0% Nubes y claros
06:00 Oeste 27 - 46 km/h 0% Nubes y claros
07:00 Oeste 24 - 44 km/h 0% Cielo despejado
08:00 Noroeste 21 - 40 km/h 0% Cielo despejado
09:00 Noroeste 20 - 35 km/h 0% Nubes y claros
10:00 Noroeste 19 - 33 km/h 0% Nubes y claros
11:00 Noroeste 21 - 34 km/h 0% Nubes y claros
12:00 Noroeste 23 - 39 km/h 0% Nubes y claros
13:00 Oeste 34 - 55 km/h 0% Parcialmente nuboso
14:00 Oeste 34 - 58 km/h 0% Nubes y claros
15:00 Oeste 35 - 60 km/h 0% Nubes y claros
16:00 Oeste 37 - 62 km/h 0% Cubierto
17:00 Oeste 33 - 63 km/h 0% Nubes y claros
18:00 Oeste 31 - 57 km/h 0% Nubes y claros
19:00 Oeste 26 - 51 km/h 0% Nubes y claros
20:00 Oeste 28 - 45 km/h 0% Cielo despejado
21:00 Oeste 29 - 48 km/h 0% Cielo despejado
22:00 Oeste 29 - 48 km/h 0% Cielo despejado
23:00 Oeste 30 - 50 km/h 0% Nubes y claros
24:00 Suroeste 32 - 52 km/h 0% Nubes y claros

Fuente: Datos provistos por Meteored Argentina. Actualizado al día de la fecha.

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