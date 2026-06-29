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Clima en Santa Fe: cuál será la temperatura máxima este 29 de junio de 2026

Hoy en Santa Fe se espera una temperatura mínima de 6° y una máxima de 15°. Sin lluvias, el día se presentará soleado.

Nicolás Varela
Por Nicolás Varela
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Monumento a la Bandera.
Monumento a la Bandera. Foto: argentina.gob.ar
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El pronóstico para Santa Fe este 29 de junio de 2026 indica una máxima de 15° y una mínima de . Con vientos de 8 - 18 km/h, la sensación térmica será un factor clave a seguir. Leé nuestra guía práctica sobre qué ropa usar según la hora y cómo evolucionará el tiempo hacia el fin de semana.

Pronóstico para hoy en Santa Fe

Mañana
Soleado
Viento
Sureste 3 - 5 km/h
Lluvia
0%
Tarde
Soleado
14°
Viento
Sur 7 - 18 km/h
Lluvia
0%
Noche
Nubes y claros
Viento
Sureste 5 - 10 km/h
Lluvia
0%

Hoy en Santa Fe se espera una jornada soleada. La temperatura mínima será de y llegará a una máxima de 15°.

Viento: 8 - 18 km/h. Probabilidad de lluvia: 0%.


Por la mañana, con una temperatura de 7°, lo ideal es un buen abrigo, bufanda y guantes. Hacia el mediodía y la tarde, cuando el termómetro suba, podrías optar por una campera abrigada o un tapado.


A partir de las 18:00, con el sol ya bajo, la temperatura descenderá gradualmente hasta los .


Mañana se esperan 15° de máxima. Para el Miércoles el termómetro rondará los 15°.


Esta estabilidad permite planificar el día con confianza en Santa Fe.

Máxima: 15°
Mínima: 6°
Sensación Térmica: 7°

Datos astronómicos y lunares

Salida del sol08:03
Puesta del sol18:09
Horas de luz10h 6m
Fase lunarLlena
Iluminación100%

Radar meteorológico – Santa Fe

¿Cómo estará el tiempo hoy en Santa Fe?

Para este 29 de junio de 2026, el pronóstico en Santa Fe indica soleado. Las temperaturas oscilarán entre una mínima de y una máxima de 15°.

¿A qué hora sale el sol hoy en Santa Fe?

El sol sale hoy en Santa Fe a las 08:03 y se pone a las 18:09, dando aproximadamente 10h 6m de luz solar.

¿Cuál es el índice UV hoy en Santa Fe?

El índice UV máximo esperado para hoy en Santa Fe es 0 (bajo). No hace falta usar protector solar. Recordá que la radiación UV puede afectar la piel incluso en días nublados.

¿Va a llover hoy en Santa Fe?

El pronóstico para hoy en Santa Fe indica soleado con baja probabilidad de lluvias. Se recomienda revisar el pronóstico extendido para ver la evolución del día.

¿Qué velocidad tiene el viento hoy en Santa Fe?

Para este 29 de junio de 2026, los vientos en Santa Fe soplarán a una velocidad de 8 - 18 km/h.

Ubicación de Santa Fe

Pronóstico hora por hora

Hora Temp. Sensa. Viento Precip. Condición
01:00 Suroeste 2 - 6 km/h 0% Cielo despejado
02:00 Suroeste 2 - 4 km/h 0% Cielo despejado
03:00 Oeste 2 - 4 km/h 0% Cielo despejado
04:00 Suroeste 4 - 7 km/h 0% Cielo despejado
05:00 Suroeste 4 - 8 km/h 0% Cielo despejado
06:00 Sur 4 - 7 km/h 0% Cielo despejado
07:00 Sur 3 - 6 km/h 0% Cielo despejado
08:00 Sur 2 - 5 km/h 0% Parcialmente nuboso
09:00 Sureste 3 - 5 km/h 0% Soleado
10:00 10° Sureste 2 - 10 km/h 0% Soleado
11:00 11° 11° Sureste 1 - 10 km/h 0% Soleado
12:00 13° 13° Sureste 2 - 11 km/h 0% Soleado
13:00 14° 14° Sur 3 - 13 km/h 0% Soleado
14:00 14° 14° Sur 5 - 16 km/h 0% Soleado
15:00 14° 14° Sur 7 - 18 km/h 0% Soleado
16:00 14° 14° Sur 8 - 18 km/h 0% Soleado
17:00 14° 14° Sur 7 - 18 km/h 0% Soleado
18:00 12° 12° Sur 6 - 14 km/h 0% Soleado
19:00 10° 10° Sur 5 - 10 km/h 0% Cielo despejado
20:00 10° 10° Sur 5 - 10 km/h 0% Cielo despejado
21:00 Sur 5 - 9 km/h 0% Nubes y claros
22:00 Sureste 5 - 10 km/h 0% Nubes y claros
23:00 Sureste 5 - 9 km/h 0% Nubes y claros
24:00 Este 5 - 10 km/h 0% Nubes y claros

Fuente: Datos provistos por Meteored Argentina. Actualizado al día de la fecha.

ClimaServicio MeteorológicoPronósticopronóstico Santa Fetiempo en Santa Fe hoy
Nicolás Varela
Nicolás Varela

Editor

Técnico Superior en Periodismo recibido en el Instituto Superior de Periodismo Deportivo (ISPeD). Trabajó en la redacción deportiva de Diario Clarín. Leer bio

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