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Clima en Tierra del Fuego: cuál será la temperatura máxima este 2 de julio de 2026

Hoy en Tierra del Fuego se espera una temperatura mínima de 0° y una máxima de 3°. Sin lluvias, el día se presentará niebla.

Nicolás Varela
Por Nicolás Varela
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La provincia más austral de Argentina quiere hacer respetar la soberanía argentina y la defensa de sus recursos.
La provincia más austral de Argentina quiere hacer respetar la soberanía argentina y la defensa de sus recursos. Foto: Gobierno de Tierra del Fuego.
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El pronóstico para Tierra del Fuego este 2 de julio de 2026 indica una máxima de y una mínima de . Con vientos de 12 - 33 km/h, la sensación térmica será un factor clave a seguir. Leé nuestra guía práctica sobre qué ropa usar según la hora y cómo evolucionará el tiempo hacia el fin de semana.

Pronóstico para hoy en Tierra del Fuego

Mañana
Aguanieve con cielo parcialmente nuboso
Viento
Noroeste 8 - 38 km/h
Lluvia
80% 0.4 cm
Tarde
Nevada con cielo parcialmente nuboso
Viento
Oeste 4 - 36 km/h
Lluvia
80% 1.1 cm
Noche
Nevada con cielo parcialmente nuboso
-2°
Viento
Suroeste 20 - 65 km/h
Lluvia
70% 1 cm

Hoy en Tierra del Fuego se espera una jornada con niebla. La temperatura mínima será de y llegará a una máxima de .

Viento: 12 - 33 km/h. Probabilidad de lluvia: 0%.


Por la mañana, con una temperatura de 1°, lo ideal es un buen abrigo, bufanda y guantes. Hacia el mediodía y la tarde, cuando el termómetro suba, podrías optar por un buen abrigo, bufanda y guantes.


A partir de las 18:00, con el sol ya bajo, la temperatura descenderá gradualmente hasta los -2°.



Esta estabilidad permite planificar el día con confianza en Tierra del Fuego.

Máxima: 3°
Mínima: 0°
Sensación Térmica: -2°

Datos astronómicos y lunares

Salida del sol09:58
Puesta del sol17:15
Horas de luz7h 17m
Fase lunarLlena
Iluminación100%

Radar meteorológico – Tierra del Fuego

¿Cómo estará el tiempo hoy en Tierra del Fuego?

Para este 2 de julio de 2026, el pronóstico en Tierra del Fuego indica niebla. Las temperaturas oscilarán entre una mínima de y una máxima de .

¿A qué hora sale el sol hoy en Tierra del Fuego?

El sol sale hoy en Tierra del Fuego a las 09:58 y se pone a las 17:15, dando aproximadamente 7h 17m de luz solar.

¿Cuál es el índice UV hoy en Tierra del Fuego?

El índice UV máximo esperado para hoy en Tierra del Fuego es 0 (bajo). No hace falta usar protector solar. Recordá que la radiación UV puede afectar la piel incluso en días nublados.

¿Va a llover hoy en Tierra del Fuego?

El pronóstico para hoy en Tierra del Fuego indica niebla con baja probabilidad de lluvias. Se recomienda revisar el pronóstico extendido para ver la evolución del día.

¿Qué velocidad tiene el viento hoy en Tierra del Fuego?

Para este 2 de julio de 2026, los vientos en Tierra del Fuego soplarán a una velocidad de 12 - 33 km/h.

Ubicación de Tierra del Fuego

Pronóstico hora por hora

Hora Temp. Sensa. Viento Precip. Condición
01:00 Sur 15 - 37 km/h 80% 0.4 cm Aguanieve con cielo parcialmente nuboso
02:00 Suroeste 33 - 33 km/h 90% 0.4 cm Aguanieve con cielo cubierto
03:00 Noroeste 10 - 32 km/h 90% 0.6 cm Aguanieve con cielo cubierto
04:00 Noroeste 8 - 31 km/h 90% 0.5 cm Aguanieve con cielo parcialmente nuboso
05:00 Noroeste 10 - 31 km/h 90% 0.7 cm Aguanieve con cielo parcialmente nuboso
06:00 Noroeste 7 - 31 km/h 90% 0.5 cm Aguanieve con cielo parcialmente nuboso
07:00 Noroeste 7 - 26 km/h 90% 0.3 cm Aguanieve con cielo parcialmente nuboso
08:00 Noroeste 8 - 27 km/h 90% 0.2 cm Aguanieve con cielo parcialmente nuboso
09:00 Noroeste 8 - 38 km/h 80% 0.4 cm Aguanieve con cielo parcialmente nuboso
10:00 Noroeste 7 - 29 km/h 80% 0.3 cm Aguanieve con cielo parcialmente nuboso
11:00 Noroeste 8 - 29 km/h 60% 0.2 cm Aguanieve con cielo parcialmente nuboso
12:00 Noroeste 9 - 32 km/h 60% 0.2 mm Lluvia débil con cielo parcialmente nuboso
13:00 Noroeste 7 - 31 km/h 70% 0.2 mm Lluvia débil con cielo parcialmente nuboso
14:00 Noroeste 5 - 29 km/h 60% 0.1 mm Lluvia débil con cielo parcialmente nuboso
15:00 Noroeste 6 - 26 km/h 60% 0.2 mm Lluvia débil con cielo parcialmente nuboso
16:00 Noroeste 6 - 26 km/h 70% 0.1 cm Aguanieve con cielo parcialmente nuboso
17:00 Oeste 4 - 36 km/h 80% 1.1 cm Nevada con cielo parcialmente nuboso
18:00 Sur 13 - 36 km/h 80% 2.4 cm Nevada con cielo cubierto
19:00 Sur 22 - 61 km/h 90% 1.5 cm Nevada con cielo cubierto
20:00 -1° -1° Sur 19 - 61 km/h 90% 1.2 cm Nevada con cielo cubierto
21:00 -1° -1° Sur 21 - 62 km/h 80% 1 cm Nevada con cielo parcialmente nuboso
22:00 -2° -2° Suroeste 20 - 65 km/h 70% 1 cm Nevada con cielo parcialmente nuboso
23:00 -2° -2° Suroeste 17 - 63 km/h 70% 0.4 cm Nevada con cielo parcialmente nuboso
24:00 -2° -2° Suroeste 17 - 56 km/h 80% 0.2 cm Nevada con cielo parcialmente nuboso

Fuente: Datos provistos por Meteored Argentina. Actualizado al día de la fecha.

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Nicolás Varela
Nicolás Varela

Editor

Técnico Superior en Periodismo recibido en el Instituto Superior de Periodismo Deportivo (ISPeD). Trabajó en la redacción deportiva de Diario Clarín. Leer bio

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