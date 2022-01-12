“Mi sueño es llegar a la Fórmula 1 y ser campeón”: la promesa que Kimi Antonelli le hizo a Canal 26 a los 15 años y cumplió a los 20

Kimi Antonelli, automovilismo, deporte motor

“Mi sueño es llegar a la Fórmula 1 y luego convertirme en campeón del mundo”, le confesó Kimi Antonelli a Canal 26 en una entrevista exclusiva realizada en enero de 2022, cuando tenía apenas 15 años y comenzaba a destacarse como una de las grandes promesas de Mercedes.

Casi cinco años después, aquel deseo se convirtió en realidad: el italiano se consagró campeón mundial de Fórmula 1 este domingo 1 de noviembre de 2026, a los 20 años, tras finalizar tercero en el Gran Premio de México. De esta manera, superó el récord de Sebastian Vettel y se convirtió en el campeón más joven de la historia de la máxima categoría del automovilismo.

A contontinuación la entrevista completa:

Cuando el 25 de agosto de 2006, Andrea Kimi Antonelli nació en Bolonia, Italia, no muchos habrán advertido que una estrella ascendente (pero no fugaz) acababa de llegar a este mundo. Poco faltaba para que ese niño demostrara con creces cuáles eran sus sueños y expectativas. No hizo falta esperar demasiado. En 2014 ya estaba al volante de un karting y su carrera no iba a detenerse jamás. Claro que -en gran medida- la inspiración llegó de manos de su padre -Marco Antonelli, dueño de Antonelli Motorsport-, aunque eso no bastaba si es que Kimi (tal como pasó a ser llamado desde entonces) no era bueno en lo suyo. Y el chico... lo es.

En 2015, sorprendía y buscó el campeonato en la clase Easykart Easy 60, sosteniendo sus grandes aspiraciones con el tercer lugar en la categoría Trofeo Industrie 60 Mini en la temporada siguiente. Luego progresó rápidamente, así avanzó a WSK Super Master Series 60 Mini en 2017, ubicándose una vez más en un sorprendente tercer lugar en la tabla final. Y solo tenía 11 años de edad.

Lo grande empezó a llegar en 2018, una temporada inolvidable para Kimi, ya que ganó la categoría Mini de la WSK Champions Cup 60, conduciendo para Energy Corse. También participó en varias otras competiciones de karting, terminando segundo en el Campeonato de Italia en la clase 60 Mini, quinto en la Copa Final WSK y ganando la Copa de Invierno de South Garda 23 ° en la clase Mini ROK.

Tiempos de karting y primer apoyo de Mercedes

Esos logros y el talento sin igual desplegado en las pistas y (¿por qué no decirlo? su carisma y estampa de pilotazo a tan corta edad) fueron recompensados con creces: el equipo Mercedes-AMG Petronas Motorsport de Fórmula 1, posó su mirada en esta estrella en camino. No era para menos, y volvió a darse una situación similar a la que tantos años antes se había dado entre McLaren-Mercedes y un pequeño llamado Lewis Hamilton, al que apoyaron e impulsaron desde muy pequeño.

Así las cosas, en abril de 2019 Kimi Antonelli fue anunciado formalmente como piloto oficial del equipo junior de la marca alemana de la Estrella de Tres Puntas. El chico tenía 12 años, pero Toto Wolff, CEO y director del equipo Mercedes, había estado vigilando de cerca sus avances y progresos desde hacía algún tiempo.

Con ese marco, es que Kimi subió a la clase OKJ para la temporada 2019, compitió para la Rosberg Racing Academy y ganó la WSK Euro Series en esa clase, además de obtener la victoria en la WSK Super Master Series y la 24° South Garda Winter Cup. De gran destaque en el Campeonato de Europa de Karting de la FIA (OKJ), Kimi se fue abriendo paso sin pedir permiso, con autoridad. Otros hechos destacados de 2019 incluyen el quinto puesto en el Campeonato del Mundo de Karting FIA (OKJ), su cuarto lugar en la WSK Champions Cup (OK Junior), haber sido tercero en el Campeonato de Italia (OKJ) y subcampeón en SKUSA SuperNationals XXIII (KA100 Junior).

Lo dicho, Kimi Antonelli, siempre hacia arriba. De menor a mayor. Y hubo que redoblar la apuesta, y en 2020, se enfrentó a una serie de categorías de karting en la clase OK, incluida la Copa de Invierno 25° South Garda, WSK Super Master Series y WSK Champions Cup. También terminó compitiendo en los Campeonatos Mundiales y Europeos de Karting de la FIA, también en la clase OK.

En la Fórmula 4 Italiana, con el equipo Prema.

Los resultados de este gran talento, le valieron dar otro paso fundamental: desde 2021 es piloto del equipo Prema en la Fórmula 4 italiana, siempre con el apoyo (en todo sentido) de Mercedes. Y más: en noviembre de 2021 llegó la gran oportunidad de meterse de lleno en el mundo grande del automovilismo deportivo, tras recibir la invitación para ir a la fábrica de Mercedes de Fórmula 1 en Brackley, Inglaterra. Ya no hay marcha atrás.

¿Cuál es el techo de Antonelli? El tiempo dirá, pero no es exagerado aventurar que -sin lugar a dudas- será un futuro campeón del mundo de la mano de la legendaria marca alemana. Tiene todo para lograrlo, y ellos supieron advertirlo a tiempo.

Entrevista exclusiva: Canal 26 con Kimi Antonelli

Canal 26: Kimi, tras una veloz carrera en el mundo del karting, este años llegó la primera gran cosecha. Tu participación en la Fórmula 4 italiana con el equipo Prema y tu fuerte relación a futuro con el equipo Mercedes de Fórmula 1. Contanos tus sensaciones.

Kimi Antonelli: “Después de terminar en la cima del Karting, gracias a Mercedes, tuve la oportunidad de hacer las últimas 3 carreras en F4 italiana. Ha sido una experiencia realmente agradable, porque aprendí mucho y también pude lograr en la última ronda algunos podios generales, por lo que es un buen lanzamiento para este año 2022”.

Canal 26: ¿Sos consciente de que estás haciendo un camino similar al de Lewis Hamilton cuando fue apoyado oficialmente por McLaren-Mercedes desde finales de los años ’90? estás en un sendero parecido.

Kimi Antonelli: “Sé que estoy en un camino similar. Estoy realmente feliz por eso, porque sé que estoy en una buena forma y tengo buenas personas a mi alrededor. Así que necesito seguir trabajando duro y dando lo mejor de mí”.

Canal 26: ¿Qué diferencias notaste al pasar del karting a la Fórmula 4?

Kimi Antonelli: “Básicamente todo fue diferente, todo nuevo para mí. La longitud, el peso, el tamaño es muy diferente en comparación con el kart. Entonces tuve que adaptarme”.

Canal 26: ¿Qué estarás haciendo en 2022?

Kimi Antonelli: “Este año haré el campeonato italiano de F4 y en febrero haré dos carreras del campeonato de los Emiratos Árabes Unidos (UAE)”.

Canal 26: Contanos sobre tu visita a la sede de Mercedes-AMG Petronas Motorsport de Fórmula 1 en Brackley. Estuviste allí este mes de noviembre ¿con quiénes estuviste y de qué hablaron?

Kimi Antonelli: “Inicialmente quiero agradecer a Mercedes por la increíble experiencia. Estaba con mi entrenador personal de Mercedes y dimos una vuelta por la fábrica. Lamentablemente no pude hablar ni conocer a mucha gente porque estaban todos en Brasil para el Gran Premio de Fórmula 1”.

Canal 26: ¿Te reuniste con Toto Wolff?

Kimi Antonelli: “Sí, lo conocí en 2019 en Monza. Es una persona muy agradable. Me gusta mucho él”.

Canal 26: ¿Qué cosas te sorprendieron de la fábrica en Brackley? Has ingresado al mundo de la Fórmula 1 por la puerta grande.

Kimi Antonelli: “Tan pronto como llegué, quedé realmente impresionado porque pude ver y comprender lo difícil que es construir un auto de carreras y cuántas personas se están comprometiendo a dar lo mejor de sí mismas. También me impresionó mucho cuando vi el coche de Lewis (Hamilton) de 2019. Era como una nave espacial”.

Toda la estampa de un gran piloto de carreras.

Canal 26: Estás trabajando actualmente junto a un entrenador personal dispuesto por la gente de Mercedes. Contanos al respecto.

Kimi Antonelli: “Mi entrenador se llama John Noonan. Cuando puedo, voy a Brackley (a la fábrica de Mercedes de Fórmula 1) a entrenar con él. De lo contrario, a veces me sigue en las carreras. Cuando estoy en casa me da un horario con todos los ejercicios que tengo que hacer durante el entrenamiento”.

Canal 26: ¿Cuál es tu piloto de referencia? ¿A qué pilotos admirás?

Kimi Antonelli: “Mi referencia siempre será Ayrton Senna”.

Canal 26: ¿Cuál es tu sueño?

Kimi Antonelli: “Mi sueño es llegar a la Fórmula 1 y luego convertirme en campeón del mundo”.

Canal 26: Finalmente, ¿qué opinas del nuevo reglamento de la Fórmula 1 para 2022 y los cambios técnicos? ¿Los nuevos coches?

Kimi Antonelli: “Creo que lo cambiará todo y será interesante ver cómo se comportarán todas las marcas y qué tan rápido descubrirán el coche. Eso también es para el piloto. El que sea más rápido de entender, es el que va a tener ventaja. Pero definitivamente el coche será mejor para las carreras, especialmente a corta distancia”.

Será largo el camino que deberá recorrer el joven Antonelli, pero sin lugar a dudas ya tiene un rumbo fijo y es dueño de una personalidad y un perfil que le valieron ser identificado por los “cazadores de talentos” de la casa alemana. El objetivo es uno y solo uno, ir llevándolo de a poco (tal como hicieron con Lewis Hamilton y, más recientemente, con George Russell, promovido al primer equipo desde este 2022) hasta lo más alto del automovilismo mundial. El joven ha demostrado tener buena pasta para pisar el acelerador y alcanzar la meta. Ahora es solo cuestión de tiempo, y esperar que el fruto madure. Él sabe cómo hacerlo.