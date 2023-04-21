Se sorteó el Mundial Sub 20: Argentina integrará el Grupo A con Uzbekistán, Guatemala y Nueva Zelanda

Sorteo del Mundial Sub 20 de Argentina 2023.

La FIFA realizó el sorteo del Mundial Sub 20 de Argentina y la Selección nacional compartirá el Grupo A con Uzbekistán, Guatemala y Nueva Zelanda.

El equipo de Mascherano comenzará su travesía en la Copa del Mundo frente a los asiáticos, conjunto que llega en alza a la competencia, ya que viene de consagrarse como campeón invicta en la Copa de Asia.

Posteriormente, se medirá por la segunda fecha ante Guatemala y cerrará la fase de grupos frente a Nueva Zelanda, equipo que tiene una gran expectativa por su clasificación con comodidad a la competencia y que buscará dar el golpe por primera vez en su historia, ya que nunca superó la primera instancia de la Copa del Mundo.

? ¡Estos son los Grupos de la #U20WC! ?¿Quién será el campeón de Argentina 2023?

— Copa Mundial FIFA ? (@fifaworldcup_es) April 21, 2023

Detalles del torneo

Los 24 equipos se dividieron en seis grupos de cuatro, de los cuales 16 pasarán a la fase eliminatoria -los dos primeros de cada zona y los cuatro mejores terceros.

El certamen arrancará el 20 de mayo y finalizará el 11 de junio de 2023, tal como estaba dispuesto desde que Indonesia era sede.