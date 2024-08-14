La dura vida de Simone Biles: el desesperado pedido de su madre tras 20 años separadas

Simone Biles, medallista olímpica. Foto: EFE.

Los Juegos Olímpicos de París 2024 han dejado gran cantidad de historias célebres y momentos emotivos, así como personalidades muy destacadas. Entre ellos se incluye a la gimnasta artística estadounidense de 27 años, Simone Biles.

Y es que, en esta oportunidad, habló la madre de Simone, Shanon, quien perdió la custodia de sus hijos cuando aún la exitosa gimnasta era una pequeña nena, esto debido a su problema con las drogas y el alcohol.

Publicidad

Simone Biles; Juegos Olímpicos de París 2024. Foto: Reuters.

Simone Biles brilló en los Juegos Olímpicos de París 2024. Foto: Reuters.

El exitoso paso de Simone Biles por los Juegos Olímpicos de París

Biles supo deslumbrar una vez más al mundo (ya lo había hecho en los Juegos Olímpicos de Río de Janeiro 2016) y en esta edición de París 2024 llegó a obtener tres medallas de oro y una de plata. Su performance sorprendió y enamoró al mundo, además de que despertó gran admiración en miles de personas.

Además, en su prolífica carrera, Biles cuenta con ser campeona del mundo en seis oportunidades (2013, 2014, 2015, 2018, 2019 y 2023), entre otros tantos logros individuales.

Publicidad

Simone Biles, medallista olímpica. Foto: EFE

Simone Biles, medallista olímpica. Foto: EFE.

Publicidad

La infancia difícil de Simone Biles

Pero no todo fue un lecho de rosas para esta deportista estadounidense que también cuenta con nacionalidad de Belice. Y es que cuando tenía apenas seis años (nació en 1997), ella y sus hermanos debieron ser adoptados por sus abuelos, debido a que su madre biológica, Shannon, tenía serios problemas de adicción al alcohol y a las drogas.

Años después, Shannon reconoció haberse arrepentido de lo sucedido e intenta un acercamiento con su hija, aunque hayan pasado más de dos décadas.

La propia mujer explicó, en una entrevista exclusiva a Daily Mail, que se define como una “adicta en recuperación”. Desde el 2022 trabaja como cajera en un supermercado. “La estoy esperando (a Simone) y tengo paciencia. No podés presionar a nadie. Me hubiera gustado ser parte de todo lo que vivió, pero solo debo esperarla”, comentó.

Simone Biles, medallista olímpica. Foto: EFE

Simone Biles brillando en los JJ.OO. de París 2024. Foto: EFE.

Estas palabras de la mujer de 52 años resuenan dado que busca un acercamiento con Simone: “Le pediría que me perdone y le preguntaría si podemos seguir adelante, que no me juzgue por mi pasado”.

Pero admitió que, a pesar de tener su número de teléfono, no la llamaría, por respeto a ella. Y agregó: “Me gustaría hacer las paces con ella”.

Las reflexiones de la atleta, cuando le preguntaron sobre su infancia, fueron contundentes: “No estaría donde estoy sin ese punto de inflexión. Vivir separada de mi madre biológica, estar en un hogar de acogida y ser adoptada por mis abuelos me ha preparado para un mejor camino”.