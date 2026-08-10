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Video: un hombre murió mientras practicaba kitesurf en una laguna de Santa Fe y su novia grabó el momento de la tragedia

Se trata de Fernando Cappi, de 32 años, cuyo cuerpo fue encontrado a 15 kilómetros de donde fue visto por última vez.

Nicolás Varela
Por Nicolás Varela
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Un hombre murió mientras practicaba kitesurf.
Un hombre murió mientras practicaba kitesurf. Foto: Captura
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Un hombre de 32 años murió mientras practicaba kitesurf en la laguna Setúbal, en Santa Fe. El momento de la tragedia quedó grabado por su pareja, quien lo observaba atentamente desde la costa y filmó su último salto.

El accidente ocurrió el pasado jueves cerca de las 17.15, cuando Fernando Javier Cappi entrenaba en la zona de El Chaquito. Mientras su pareja Karina Moya lo filmaba, el joven cayó y desapareció de la superficie por motivos que aún son investigados.

“¿Dónde estás gordito? No te veo”, se escucha decir a Moya, ex campeona argentina y sudamericana de lanzamiento de martillo que se encontraba en la orilla grabando los saltos de su novio. Las imágenes captaron los últimos segundos antes de que Cappi desapareciera.

El último salto del hombre que murió mientras practicaba kitesurf.

La grabación muestra cómo el hombre hace la maniobra antes de desaparecer de la vista de la mujer, quien al advertir que algo había salido mal, lanzó un insulto.

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Tras el accidente, la Prefectura Naval Argentina inició un operativo de búsqueda a fin de localizar a Cappi y recorrió distintos sectores de la laguna y sus canales.

Cómo fue el hallazgo del cuerpo y qué hipótesis manejan las autoridades

El cuerpo de Cappi fue encontrado el mediodía del viernes, unas 20 horas después del accidente. El hallazgo se dio a unos 15 kilómetros del lugar donde había sido visto por última vez, precisamente en el canal de derivación Sur, frente al Club Náutico El Quillá, en la intersección con el canal de acceso al río Paraná.

La embarcación GS-54 de Prefectura, al mando del ayudante de segunda Maximiliano Leguizamón, fue la que encontró el cuerpo junto a un camalote. Según trascendió, el hombre todavía llevaba parte del equipamiento que utilizaba para practicar kitesurf.

En el operativo intervino la fiscal del Ministerio Público de la Acusación Laura Urquiza, quien ordenó tanto la presencia de peritos como la del médico policial para realizar las actuaciones correspondientes.

Según indicaron medios santafesinos, el resultado de la autopsia determinó que el hombre murió por “asfixia por ahogamiento”. Mientras, se intenta determinar los motivos del accidente.

Sucedió en una laguna de Santa Fe
La víctima fue Fernando Cappi, reconocido kitesurfista. Foto: Facebook/Santa Fe en fotografías

Una de las principales hipótesis que manejan los investigadores es que Cappi no habría logrado desprenderse a tiempo del barrilete, mientras que la fuerza del agua y la abundante presencia de camalotes podrían haberlo arrastrado y llevado debajo de la superficie.

Quién era Fernando Javier Cappi

Conocido como “El Chino”, Fernando Cappi era cuidadoso con las medidas de seguridad y tenía amplia experiencia en la actividad, según expresaron sus seres más cercanos a Clarín.

Además de su escuela de kitesurf, trabajaba como instructor de tiro. Una de las personas que compartía esa pasión con él era su pareja, Karina Moya.

Su muerte provocó una fuerte conmoción en la comunidad del kitesurf. Por ejemplo, la Asociación Argentina de Kite despidió al instructor y destacó su trayectoria dentro del deporte.

Con profundo pesar comunicamos el fallecimiento del kitesurfista argentino Fernando Cappi, ocurrido el 7 de agosto de 2026 mientras practicaba kitesurf en la Laguna Setúbal, Santa Fe.

“Acompañamos a su familia y seres queridos en este doloroso momento y expresamos nuestras más sinceras condolencias. Agradecemos a Prefectura Naval Argentina, familiares y amigos por su colaboración durante las tareas de búsqueda”, indicó el ente.

¿Qué es y cómo se practica el kitesurf?

El kitesurf es un deporte acuático de deslizamiento en el que una persona usa una cometa de tracción o kite para aprovechar la fuerza del viento y moverse sobre el agua con una tabla. El deportista controla la cometa con una barra y va sujeto mediante un arnés, mientras la tabla le permite deslizarse, girar o saltar.

Se parece a una mezcla entre surf, windsurf, wakeboard y parapente, porque combina equilibrio, lectura del viento y control del cuerpo. Según el estilo, se puede practicar para navegar tranquilo, hacer saltos, correr regatas, surfear olas o usar tablas con hydrofoil.

Para practicarlo de forma segura se necesita equipo específico: cometa, barra, líneas, arnés, tabla y sistemas de seguridad. También es clave aprender con instructores, conocer la dirección e intensidad del viento y evitar condiciones peligrosas, como viento que empuja mar adentro sin posibilidad de volver fácilmente a la costa.

MuerteAccidenteSanta Fe
Nicolás Varela
Nicolás Varela

Editor

Técnico Superior en Periodismo recibido en el Instituto Superior de Periodismo Deportivo (ISPeD). Trabajó en la redacción deportiva de Diario Clarín. Leer bio

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