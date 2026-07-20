El regreso de la Selección: qué dijeron los familiares de los jugadores argentinos tras la derrota en la final del Mundial

La tristeza de Lionel Messi tras la caída de la Selección Argentina en el Mundial 2026. Foto: Reuters (Agustín Marcarian)

La Selección Argentina egresa al país después de la final del Mundial 2026 y, mientras los futbolistas comienzan sus vacaciones antes de reincorporarse a sus clubes, fueron sus familiares quienes pusieron en palabras las mociones que dejó la histórica campaña del equipo de Lionel Scaloni, que no pudo volver con la copa, pero dejó la celeste y blanca en lo más alto del mundo.

El sentimiento que predominó en el aeropuerto fue una combinación de tristeza por el resultado y orgullo por el recorrido realizado. Aunque el objetivo era levantar la copa, los allegados coincidieron en que el grupo dejó una imagen positiva dentro y fuera de la cancha.

El orgullo de las familias por el recorrido mundialista

Entre los primeros en llegar estuvieron los familiares de Leandro Paredes. Su entorno aseguró que el plantel regresó golpeado por la derrota, pero con la tranquilidad de haber entregado todo durante el torneo. También remarcaron que el equipo superó expectativas y protagonizó una campaña que quedará entre las más recordadas de los últimos años.

“Estamos orgullosos. Están tristes, pero contentos porque dieron todo”, expresó ante los medios al regresar al país.

Por su parte, la hermana del mediocampista destacó que el equipo sintió permanentemente el respaldo de los argentinos y reveló que ni siquiera ellos imaginaban llegar tan lejos en el certamen. “No esperábamos llegar hasta la final. Ganarle a Inglaterra fue un montón”, afirmó.

La tristeza de Lionel Messi tras la derrota de Argentina ante España. Foto: REUTERS

“Representaron muy bien la bandera”

Otro de los testimonios más destacados fue el del padre de Enzo Fernández, quien dejó en claro la satisfacción que siente por el rendimiento de la Selección en el Mundial. Además, se refirió a la posibilidad de que hubiera algún tipo de celebración con los hinchas.

“Representaron muy bien la bandera. No sé por qué no vienen; eso lo decide el grupo. Enzo se va de vacaciones”, señaló.

El familiar del mediocampista sostuvo que, más allá de la decepción lógica por haber quedado a un paso del título, el plantel volvió a demostrar por qué es uno de los equipos más competitivos del mundo.

En la misma línea se expresó el padre de Marcos Senesi, quien reveló cómo viven estas horas los jugadores tras la final disputada frente a España.

“Están amargados porque querían ganar”, explicó, aunque remarcó que todos regresan con la tranquilidad de haber defendido de la mejor manera la camiseta argentina.

El dolor por la final y el reconocimiento al equipo

Leonardo Tagliafico, hermano de Nicolás Tagliafico, aseguró que el lateral atraviesa el duelo deportivo con serenidad y destacó el rendimiento mostrado en el partido decisivo.

Nicolás Tagliafico fue una de las grandes figuras de la Selección Argentina en la final contra España en el Mundial 2026. Foto: Reuters (Agustín Marcarian)

“Están dolidos, pero orgullosos”, resumió sobre el sentimiento que atraviesa al grupo después de haber disputado una nueva final mundialista.

Las declaraciones de los familiares reflejaron una misma idea: la tristeza por no haber conseguido la copa convive con la satisfacción de haber visto a un equipo que mantuvo la identidad, el compromiso y la competitividad que caracterizaron al ciclo de Lionel Scaloni.

Entre quienes acompañaron el regreso también estuvo Pablo Paz, exdefensor de la Selección argentina y padre de uno de los integrantes de la lista mundialista. El exjugador reconoció la emoción que le genera ver a su hijo vistiendo la camiseta albiceleste.

“Es un orgullo como padre tenerlo en la Selección argentina”, aseguró. Luego agregó una reflexión sobre cómo se viven los partidos desde la tribuna: “Se vive peor que como jugador, porque no se puede hacer nada. De afuera son todos nervios y tensión”.

La vuelta al país marcó el cierre de una aventura que dejó sensaciones encontradas. La derrota en la final todavía duele, pero las palabras de los familiares reflejaron que, para muchos, este grupo volvió a estar a la altura de la historia y dejó una imagen que trasciende el resultado de un partido.