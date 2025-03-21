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Giuliano Simeone, de decidir no llevar su apellido en la camiseta a su primera titularidad ante Uruguay

Entre los XI que saldrán a la cancha se encuentra Giuliano Simeone, hijo del Cholo quien tendrá su primer bautismo de fuego.

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Giuliano Simeone conversando con su padre. Foto: Reuters / Fabian Bimmer
Giuliano Simeone conversando con su padre. Foto: Reuters / Fabian Bimmer
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El entrenador de la Selección argentina de fútbol, Lionel Scaloni, confirmó la formación para enfrentar a su par de Uruguay por la fecha 13 de las Eliminatorias Sudamericanas rumbo a la Copa del Mundo de Estados Unidos, México y Canadá 2026. Entre los XI que saldrán a la cancha se encuentra Giuliano Simeone, hijo del Cholo quien tendrá su primer bautismo de fuego.

El delantero del Atlético Madrid de España explicó que no utiliza el apellido su apellido en la espalda de la camiseta debido a que “quiere hacer su propio camino”.

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En declaraciones televisivas, el atacante argentino de 22 años reveló los motivos por los cuales prefiere portar únicamente su nombre en la casaca del “Colchonero” aunque aseguró que está “muy orgulloso del apellido”.

“También soy Simeone, pero quiero hacer mi camino como Giuliano”, soltó. Y continuó: “Lo dije desde la primera vez que iba a tener el nombre en la espalda, desde las inferiores del Atlético Madrid que decidí ponerme mi nombre”.

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Asimismo, el peso del apellido con el que porta el nacido en Italia, tiene que ver con el legado de su padre como el director técnico mas importante en la historia del conjunto español.

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Giuliano Simeone, futbolista. Foto: Instagram @giulisimeone
Giuliano Simeone, futbolista. Foto: Instagram @giulisimeone

Giuliano Simeone, futbolista. Foto: Instagram @giulisimeone

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Equipo confirmado

El mítico estadio Centenario de Montevideo será el recinto de la batalla futbolística que darán uruguayos y argentinos esta noche a las 20.30 donde los del oriundo de Pujato tendrá dos bajas más que sensibles: el capitán Lionel Messi y el goleador Lautaro Martínez.

Estas desafecciones calaron hondo en el equipo que se reformulará para enfrentar a los charrúas y, en relación a lo que fue la victoria 1-0 sobre Perú en la última presentación oficial, Scaloni mantenía la duda entre sí sostener el 4-3-3 o pasar a un 4-4-2.

Se terminó decantando por el 4-3-3 con los sorpresivos ingresos del mediocampista creativo del Botafogo de Brasil, Thiago Almada, y el delantero del Atlético de Madrid de España, Giuliano Simeone.

Giuliano Simeone, futbolista. Foto: Instagram @giulisimeone
Giuliano Simeone, futbolista. Foto: Instagram @giulisimeone

Giuliano Simeone, futbolista. Foto: Instagram @giulisimeone

En la defensa, volverán dos pilares fundamentales: Cristian Romero y Nahuel Molina Lucero. Estos dos estarán acompañados por Nicolás Tagliafico y Nicolás Otamendi.

Los cambios rutilantes aparecen en el mediocampo donde Scaloni hará ingresar a Almada en lugar de Rodrigo de Paul, un engranaje clave en el equipo. Enzo Fernández y Alexis Mac Allister secundarán al ex Vélez.

El tridente ofensivo estará compuesto por Nicolás González, Julián Álvarez en reemplazo de Martínez y la irrupción de Simeone para ocupar uno de los extremos.

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