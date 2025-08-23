Pumas vs. All Blacks: por primera vez se aplicará en la Ciudad el derecho de admisión en un evento deportivo que no es fútbol

En el estadio de Vélez se fiscalizarán accesos y se buscará a personas con prohibición o pedidos de captura.

Los Pumas vs All Blacks. Foto: Instagram @estadiokempesok

El partido entre Los Pumas ante los All Blacks en el estadio de Vélez será el primer evento deportivo ajeno al fútbol en el que se aplicará el programa Tribuna Segura en la Ciudad de Buenos Aires.

La subsecretaría de Seguridad en Eventos Masivos y Deportivos del Ministerio de Seguridad porteño estará a cargo de la implementación del sistema que permite, a través de la identificación con DNI, detectar a personas con pedido de captura o con prohibición de ingreso a espectáculos deportivos.

Operativo de Tribuna Segura en Vélez. Foto: NA

Desde enero de 2025 hasta mediados de agosto, el programa permitió en la Ciudad la captura de 42 personas con causas judiciales pendientes durante los 224 partidos de fútbol disputados. Estas detenciones superaron a las 40 registradas en todo el 2024.

La Ciudad cuenta con una base de datos propia de personas con impedimento preventivo de acceso, que a mediados de agosto sumaba 9.390 casos, casi la mitad del listado nacional de Tribuna Segura (19.800). De ellos, 1.950 tienen vedado el ingreso por ejercer la actividad de “trapitos”, restricción incorporada desde la gestión de Jorge Macri en diciembre de 2023.

En todos los accesos al estadio, la Policía de la Ciudad verifica el DNI de los asistentes y cruza la información con las bases de datos locales y nacionales. Solo en lo que va del año, en los 18 estadios de fútbol habilitados, se controlaron más de 2,8 millones de ingresos y se labraron 9.632 actas de contravención, la mayoría vinculadas a cuidacoches ilegales, intentos de ingreso sin entrada, resistencia a la autoridad y desórdenes.