Del triplete de Messi al color en las tribunas: las mejores fotos del triunfo de Argentina contra Argelia en el Mundial 2026

Argentina vs Argelia por el Grupo J del Mundial 2026. Foto: REUTERS

La Selección Argentina debutó con triunfo por 3 a 0 ante Argelia por la primera fecha del Grupo J del Mundial 2026. Lionel Messi -quién sino- fue el gran protagonista del encuentro en el Kansas City Stadium y se despachó con un hattrick para igualar a Miroslav Klose en lo más alto de los goleadores en la historia de la Copa del Mundo.

Desde la previa, los hinchas de la “Albiceleste” coparon los alrededores del estadio y también aportaron su color en las tribunas, mientras la “Pulga” regó el verde césped con su magia.

A continuación, las mejores fotos de la goleada 3 a 0 de la Selección Argentina ante Argelia por el Mundial 2026.

Fotogalería: las mejores imágenes del triunfo de Argentina contra Argelia