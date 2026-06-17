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Del triplete de Messi al color en las tribunas: las mejores fotos del triunfo de Argentina contra Argelia en el Mundial 2026

Desde la previa, los hinchas de la Selección coparon los alrededores del Kansas City Stadium y también aportaron su color en las tribunas, mientras la “Pulga” regó el verde césped con su magia.

Nicolás Varela
Por Nicolás Varela
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Argentina vs Argelia por el Grupo J del Mundial 2026.
Argentina vs Argelia por el Grupo J del Mundial 2026. Foto: REUTERS
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La Selección Argentina debutó con triunfo por 3 a 0 ante Argelia por la primera fecha del Grupo J del Mundial 2026. Lionel Messi -quién sino- fue el gran protagonista del encuentro en el Kansas City Stadium y se despachó con un hattrick para igualar a Miroslav Klose en lo más alto de los goleadores en la historia de la Copa del Mundo.

Desde la previa, los hinchas de la “Albiceleste” coparon los alrededores del estadio y también aportaron su color en las tribunas, mientras la “Pulga” regó el verde césped con su magia.

A continuación, las mejores fotos de la goleada 3 a 0 de la Selección Argentina ante Argelia por el Mundial 2026.

Fotogalería: las mejores imágenes del triunfo de Argentina contra Argelia

  • Argentina vs Argelia por el Grupo J del Mundial 2026
    Argentina vs Argelia por el Grupo J del Mundial 2026.
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    Argentina vs Argelia por el Mundial 2026.
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  • Lionel Messi; Argentina vs. Argelia; Mundial 2026
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  • Argentina vs. Argelia; Mundial 2026
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  • Lionel Scaloni; Argentina vs. Argelia; Mundial 2026
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  • Lionel Messi
    Argentina vs Argelia por el Mundial 2026.
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    Argentina vs Argelia, por el Grupo J del Mundial 2026.
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    Nicolás Varela
    Nicolás Varela

    Editor

    Técnico Superior en Periodismo recibido en el Instituto Superior de Periodismo Deportivo (ISPeD). Trabajó en la redacción deportiva de Diario Clarín. Leer bio

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