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¡No diga eso, capitán! Messi hizo una revelación en pleno Mundial 2026 sobre su futuro en la Selección Argentina

Luego de marcar un hat-trick en la victoria 3-0 de Argentina sobre Argelia e igualar el récord de goles mundialistas de Miroslav Klose, Lionel Messi lanzó una confirmación sobre su futuro.

Ezequiel Alippe
Por Ezequiel Alippe
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El capitán de la Selección Argentina habló de su futuro.
El capitán de la Selección Argentina habló de su futuro. Foto: Captura de pantalla ESPN
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Lionel Messi volvió a escribir una página dorada en la historia del fútbol mundial. El capitán de la Selección Argentina fue la gran figura del triunfo por 3-0 frente a Argelia en el debut de la Albiceleste en el Mundial 2026, al marcar los tres goles del encuentro y alcanzar un récord histórico que lo coloca entre las máximas leyendas de la Copa del Mundo. Posterior al partido, el astro de casi 39 años dejó una frase inesperada para el ambiente deportivo sobre su futuro con la camiseta celeste y blanca.

Con su triplete en Kansas City, Messi llegó a los 16 goles en mundiales e igualó la marca del alemán Miroslav Klose como máximo goleador de la historia de la competencia. Además, se convirtió en el primer futbolista en disputar seis ediciones diferentes del torneo y en el jugador de mayor edad en conseguir un hat-trick en una Copa del Mundo.

¿Messi jugará su séptimo Mundial?

Sin embargo, más allá de los récords y los elogios, una de las preguntas que dominó la conferencia de prensa posterior al partido estuvo relacionada con su futuro en la selección argentina y la posibilidad de disputar un séptimo Mundial en 2030.

La respuesta del rosarino fue contundente. “No, no, eso sí que no”, afirmó entre sonrisas cuando le consultaron sobre la chance de estar presente en la próxima cita mundialista, que se celebrará en España, Portugal, Marruecos, Argentina, Paraguay y Uruguay. Para entonces, Messi tendría casi 43 años.

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Messi descartó jugar el Mundial 2030. Video: X/@TyCSports

Lejos de enfocarse en cuestiones personales, el capitán destacó el presente del equipo dirigido por Lionel Scaloni y la fortaleza competitiva que mantiene el plantel campeón del mundo. “Estamos bien, estamos para competir. Este grupo siempre demostró que compite y que no se relaja, sea cual sea el rival. Siempre intenta ser protagonista”, expresó.

También remarcó que cada partido del Mundial representa una exigencia cada vez mayor. “Nadie te regala nada. Competiremos y lo intentaremos hasta donde nos dé”, agregó.

El encuentro ante Argelia no resultó sencillo durante la primera mitad, pero la jerarquía de Messi volvió a marcar diferencias. El primer gol llegó a los 17 minutos y abrió un partido que luego se resolvió con dos nuevas conquistas del capitán en el complemento.

Otro de los momentos más emotivos de la jornada se produjo tras ese primer tanto. Messi se mostró visiblemente conmovido y, al ser consultado por las lágrimas que derramó durante el festejo, explicó que atravesó días difíciles. “Es por una cuestión totalmente ajena a lo deportivo. Pasé unos días complicados. Estoy agradecido a toda la delegación, que siempre estuvo al lado mío”, comentó sin brindar mayores detalles.

Lionel Messi: "Pasé unos días difíciles". Video: X/@SC_ESPN

También reveló que encuentra inspiración en la figura del extenista español Rafael Nadal. “Estamos mirando la serie de Rafa Nadal y me identifico mucho con él. Siempre quiero dar el máximo y me siento reflejado en esa manera de competir”, explicó.

A pocos días de cumplir 39 años, Messi disfruta un presente que considera un regalo. “Todo lo que estoy viviendo ahora es de yapa. Llegué mucho más lejos de lo que soñé cuando era chico”, concluyó el capitán argentino, que sigue agrandando una carrera irrepetible.

Mundial 2026Lionel MessiSelección Argentina
Ezequiel Alippe
Ezequiel Alippe

Redactor

Magíster en Periodismo por la Universidad de San Andrés (UdeSA). Conductor de "Área de Tensión", de Lunes a Viernes de 18 a 20 hs por el streaming de Canal 26. Leer bio

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