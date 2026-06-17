Qué es y para qué sirve el cooling break, la pausa de hidratación que genera debate en el Mundial 2026

Cooling break o pausa de hidratación. Foto: REUTERS

Como en cada edición, el Mundial 2026 trajo consigo varias polémicas, pero la más importante no tiene como protagonista una jugada en particular, sino que refiere a una de las novedades de la FIFA para esta Copa del Mundo: el “cooling break” o “pausa de hidratación”, que genera debate en redes sociales debido a la grieta entre su lado comercial y su intención de cuidar a los futbolistas.

Según el ente madre del fútbol, la medida tiene como objetivo proteger la salud de los jugadores en partidos disputados bajo condiciones climáticas extremas. Sin embargo, su aplicación abrió una fuerte discusión entre los protagonistas, entrenadores, analistas e hinchas, quienes cuestionan el impacto que tienen estas interrupciones en el ritmo natural de los partidos.

Qué es y para qué sirve el cooling break

La implementación de la pausa de hidratación fue una de las medidas preventivas de la FIFA de cara al Mundial 2026, en un contexto marcado por la elección de sedes con condiciones climáticas exigentes, lo que llevó al organismo a reforzar los protocolos de cuidado para los futbolistas.

Las altas temperaturas y una sensación térmica agobiante fueron protagonistas en varios encuentros disputados hasta el momento, por lo cual los árbitros llevan a cabo los cortes programados para permitir la hidratación de los jugadores y reducir el riesgo de problemas físicos relacionados con el calor extremo.

Cooling break o pausa de hidratación. Foto: REUTERS

La medida cuenta con el respaldo desde el ámbito médico, donde especialistas en medicina deportiva sostienen que tanto la hidratación como la recuperación momentánea durante los partidos son fundamentales para evitar cuadros de deshidratación, agotamiento y/o golpes de calor.

Las críticas por la pérdida de ritmo y su trasfondo comercial

Por un lado, la FIFA defiende la decisión como una herramienta necesaria para preservar la integridad física de los futbolistas, mientras que los hinchas consideran que los constantes parates alteran el espectáculo, rompen el ritmo de los partidos y afectan una de las características históricas del fútbol: su continuidad.

En esa línea, las redes sociales se llenaron de comentarios negativos desde el inicio del torneo. Algunos fanáticos compararon estas pausas con los tiempos muertos utilizados en deportes como el básquet o el fútbol americano, otros afirman que las selecciones aprovechan esos minutos para reorganizarse tácticamente y una parte señala que estas pausas tienen como objetivo sumar minutos de publicidad.

La “grieta” por el cooling break también alcanza a exjugadores y entrenadores. Mientras algunos consideran que la salud debe estar por encima del debate, otros sostienen que la FIFA debería haber priorizado horarios más favorables para así evitar tantas interrupciones durante los encuentros.

Mientras el Mundial 2026 avanza, la discusión sobre las pausas de hidratación sigue en crecimiento. Lo que para algunos representa una medida indispensable para cuidar a los futbolistas, otros afirman que se trata de una modificación que altera la esencia del fútbol.

Lo cierto es que, por el momento y pese a las críticas constantes, la FIFA no parece manejar una marcha atrás. En una Copa del Mundo marcada por el calor, la amplia cantidad de equipos y en consecuencia televidentes, el cooling break se transformó en mucho más que una simple pausa para hidratarse: se volvió el gran tema de debate del torneo.

Cooling break o pausa de hidratación. Foto: REUTERS

Cómo se dice cooling break en español: ¿“pausa de hidratación” o “pausa para hidratarse”?

Una pequeña discusión que nació durante la competencia es cómo se dice cooling break en español. La Fundación del Español Urgente (FundéuRAE), promovida por la Agencia EFE y la RAE, explica que la expresión inglesa puede sustituirse en los textos en español por “pausa de hidratación” o “pausa para hidratarse”, entre otras alternativas.

Organismos deportivos como la FIFA o la ATP utilizan fórmulas como “cooling break” y “cooling time” para referirse en inglés a los pequeños descansos que permiten hidratarse a los jugadores en el transcurso de determinados partidos. En ese sentido, las expresiones “pausa/tiempo de hidratación”, “pausa/tiempo para hidratarse” o “pausa para beber/refrescarse” son válidas y preferibles a los anglicismos.