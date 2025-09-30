La racha negativa de River: el antiguo antecedente de las cuatro derrotas consecutivas

El equipo de Gallardo atraviesa un mal momento en lo futbolístico, exacerbado por la eliminación en la Copa Libertadores y dos encuentros por la Liga Argentina que también acabaron en derrota.

El equipo de Marcelo Gallardo atraviesa una muy mala racha. Foto: Web.

River atraviesa uno de los momentos más delicados de la era Gallardo. Luego de la dura eliminación en cuartos de final de la Copa Libertadores ante Palmeiras, el equipo sumó cuatro derrotas consecutivas que marcan la peor racha del ciclo del “Muñeco” y la más negativa del club en los últimos 15 años.

Para encontrar un antecedente similar hay que remontarse a 2010, cuando, bajo la conducción de Leonardo Astrada, River también cayó en cuatro encuentros al hilo. Aquella seguidilla terminó con el segundo ciclo del “Negro” al frente del equipo.

La eliminación de River ante el Palmeiras caló hondo en el plantel. Foto: EFE

La “espalda” de Gallardo sostiene este momento de River

Claro está que los contextos son muy distintos. En 2010, River atravesaba años complicados en la tabla de promedios y la racha negativa se dio en plena curva descendente que acabaría, un año más tarde, en la pérdida de la categoría.

Hoy, el equipo de Gallardo está lejos de ese riesgo, pero la seguidilla de derrotas -especialmente la eliminación copera- representa un golpe fuerte en lo deportivo y lo anímico.

Marcelo Gallardo y su peor racha al frente del club de Núñez. Foto: REUTERS

Los tropiezos recientes incluyen el 1-2 ante Palmeiras en el Monumental, una derrota con suplentes por el mismo marcador frente a Atlético Tucumán, un durísimo 1-3 en la revancha en Brasil y, finalmente, el sorpresivo 1-2 con Riestra en Núñez.

El antecedente de las cuatro derrotas consecutivas de River

En 2010, el equipo de Astrada cayó 0-2 ante Boca en la Bombonera -con Gallardo como capitán-, luego 0-1 con Argentinos, 0-1 con Lanús y 0-1 con Newell’s. El empate sin goles frente a Atlético Tucumán selló el final del ciclo y marcó el ingreso de Ángel Cappa como nuevo DT.

La última vez que River perdió cuatro partidos seguidos fue en el 2010. Foto: X/@PanoramaRiver

Hoy, sin un desenlace drástico a la vista, las comparaciones invitan a reflexionar. River no está en crisis institucional, pero vive su momento más flojo desde que Marcelo Gallardo asumió.

