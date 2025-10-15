Fórmula 1: Fin de temporada al rojo vivo ¿Qué necesita cada piloto para ser campeón?

Con seis carreras por delante, el futuro de muchos conductores no está cerrado. La carrera de Austin será clave para definir el campeonato.

Los pilotos aspirantes título Foto: @F1

La temporada de la Fórmula 1 esta entrando en su stint final. Luego de la carrera de este fin de semana, solo quedarán cinco Grandes Premios. El título de mejor piloto del mundo aun busca dueño y varios aspirantes tienen posibilidades matemáticas de lograrlo, aunque algunos necesitan de un verdadero milagro.

El piloto francés Esteban Ocon. Foto: Reuters.

El Circuito de las Américas será testigo de una de las últimas carreras del año. Varios pilotos se juegan allí su futuro, en particular, Franco Colapinto, quien todavía lucha por ocupar el segundo asiento de Alpine durante la temporada 2026. En la otra punta de la tabla, los conductores de McLaren, Red Bull y Ferrari se disputan las gorras de campeón y las botellas de champagne.

Franco Colapinto, Fórmula 1. Foto: REUTERS

Estos son los cinco pilotos con chances de convertirse en campeones del mundo: Oscar Piastri (336pts), Lando Norris (314pts), Max Verstappen (273pts) , George Russell (237pts) y Charles Leclerc (173pts). Cada uno precisa un escenario especial para lograr el tan ansiado sueño:

Oscar Piastri

El piloto australiano encabeza la clasificación y es el favorito de las apuestas: consiguiendo 153 puntos (cada carrera otorga 25 como máximo, excepto las que tienen formato sprint, donde los pilotos pueden obtener hasta 33 puntos) se asegura el campeonato. La diferencia con Norris no es tan amplia, por lo que si ambos siguen manteniendo la diferencia actual, habrá que esperar hasta la ultima ronda del campeonato para definir al mejor piloto de la temporada.

Oscar Piastri y Lando Norris en el Gran Premio de Singapur de la Fórmula 1. Foto: Reuters (Athit Perawongmetha)

Lando Norris

El británico va segundo en el campeonato, 22 puntos detrás de su compañero de equipo. A pesar de los rumores que sostienen que él es el favorito de la escudería, su camino hasta la cima del mundial no es fácil: Si termina dentro de los 4 mejores en los GP’s restantes y además, se impone en el mano a mano a su compañero en todas las carreras, se convertirá en el primer campeón del mundo con la escudería papaya desde el 2008.

Lando Norris y Oscar Piastri pelearán por el Campeonato de Pilotos de la Fórmula 1. Foto: Reuters (Lisi Niesner)

Max Verstappen

Las posibilidades de Verstappen dependen mas de un milagro que de sus habilidades al volante, sin embargo, éstas ultimas ilusionan con que lo primero pueda hacerse realidad. 63 puntos y un auto irregular lo separan del líder del campeonato. Aún así, si Piastri no supera la tercera posición en las carreras restantes, y Norris no aventaja a su compañero cada vez que pueda, el actual campeón del mundo podría llevarse el título por quinta vez consecutiva si logra terminar primero hasta el final de la temporada.

NOTICIAS ARGENTINAS BAIRES, AGOSTO 31: El piloto argentino, Franco Colapinto,quien largao 16°, corre la decimoquinta carrera de la temporada 2025 del Campeonato del Mundo de la Fórmula 1, el Gran Premio de Países Bajos. Foto: Foto NA: @f1

George Russell

El piloto de Mercedes está casi descartado al ubicarse, después de su victoria en Singapur, a 109 puntos de líder, pero las matemáticas lo dejan con vida. Necesita ganar cada carrera y que a sus tres rivales de arriba les vaya muy mal. Si Piastri suma 65 puntos en las carreras restantes, Russell no tendrá oportunidad, lo mismo que si Norris agrega 87 a su cuenta o si Verstappen consigue 128.

Cambios en los autos de Fórmula Uno para 2026. Foto: REUTERS

Charles Leclerc

El favorito de los escudería italiana debería despedirse en Austin de sus chances. En el remoto caso que Leclerc ganara los seis GP’s que quedan y las tres Sprints -algo que no ha logrado ni siquiera una vez en toda la temporada- necesitaría que Piastri sumase 10 puntos o menos en todas esas pruebas. Es decir con un quinto lugar en el GP de Austin, Oscar terminaría con las esperanzas de Leclerc.