Agustín Tapia y Federico Chingotto jugarán juntos el Pro Pádel League de Nueva York: cómo funciona el innovador formato

El circuito americano pondrá fin a su temporada en ‘La Gran Manzana’ con una competición por equipos que, pese a no otorgar puntos para el ranking oficial de la FIP, atrajo a numerosos profesionales. Conocé los detalles.

Agustín Tapia y Federico Chingotto jugarán juntos el Pro Pádel League de Nueva York. Foto: Instagram @miapadelclub

Si bien este fin de semana no habrá torneo de Premier Pádel, la mayoría de los jugadores profesionales seguirán participando en una de las competiciones más atractivas: la Pro Pádel League, que celebrará sus finales en Nueva York con la presencia de varias figuras.

El circuito americano pondrá fin a su temporada en ‘La Gran Manzana’ con una competición por equipos que, pese a no otorgar puntos para el ranking oficial de la FIP, atrajo a numerosos profesionales como: Agustín Tapia y Federico Chingotto, el número 1 y 3 del mundo.

Justamente, el ‘Super Ratón’ estaba inscrito en el FIP Platinum de Lyon junto a Alejandro Galán. Sin embargo, el título conseguido en el Premier Pádel de Milano generó un cambio de planes en la pareja que venció a Tapia y Arturo Coello en la final por 2-6, 6-3 y 6-0.

Ahora, en el Pro Padel League de Nueva York, Chingotto unirá fuerzas con Tapia, quien suele ser su máximo rival dentro de cada cancha. El ‘Mozart de Catamarca’ y el ‘Super Ratón’ ya jugaron juntos el pasado mes de julio en San Sebastián (España).

Lo cautivante y llamativo de la competición es que permite ver parejas poco habituales y combinaciones imposibles en el circuito profesional. Una de las más destacadas será la de Maximiliano Arce y Franco Dal Bianco, la pareja N°1 de A1 Pádel, bajo los colores de Cancún Waves.

El innovador formato del Pro Pádel League

Después de las tres pruebas anteriores (Miami, San Sebastián y Guadalajara), los equipos acumularon puntos para una clasificación general que determinó los cruces finales en ambos cuadros.

En la categoría masculina, el Miami Pádel Club de Tapia y Chingotto parte como gran favorito, ya que necesita levantar el título para acercarse al liderato en la general.

Agustín Tapia en Nueva York para disputar el Pro Pádel League. Foto: Instagram @miapadelclub

Su primer enfrentamiento será ante Alex Arroyo y Iñigo Jofre, y en caso de victoria, podrían cruzarse en semifinales con Leandro Augsburger y Juan Ignacio Rubini o con los campeones de A1 Pádel, Arce y Dal Bianco.

En la otra mitad del cuadro destacan Jon Sanz y Lucas Campagnolo, además de Jairo Bautista y Lucas Bergamini, que compiten bajo los colores de los San Diego Stingrays, actuales aspirantes a destronar a los Flowrida GOATS en la clasificación global.

De esta manera, la Pro Pádel League cerrará su temporada con un evento que combina espectáculo, innovación y figuras de primera talla en un escenario atractiva e incomparable para el deporte furor de los últimos tiempos.