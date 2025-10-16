Agustín Tapia y Federico Chingotto jugarán juntos el Pro Pádel League de Nueva York: cómo funciona el innovador formato
Si bien este fin de semana no habrá torneo de Premier Pádel, la mayoría de los jugadores profesionales seguirán participando en una de las competiciones más atractivas: la Pro Pádel League, que celebrará sus finales en Nueva York con la presencia de varias figuras.
El circuito americano pondrá fin a su temporada en ‘La Gran Manzana’ con una competición por equipos que, pese a no otorgar puntos para el ranking oficial de la FIP, atrajo a numerosos profesionales como: Agustín Tapia y Federico Chingotto, el número 1 y 3 del mundo.
Justamente, el ‘Super Ratón’ estaba inscrito en el FIP Platinum de Lyon junto a Alejandro Galán. Sin embargo, el título conseguido en el Premier Pádel de Milano generó un cambio de planes en la pareja que venció a Tapia y Arturo Coello en la final por 2-6, 6-3 y 6-0.
Ahora, en el Pro Padel League de Nueva York, Chingotto unirá fuerzas con Tapia, quien suele ser su máximo rival dentro de cada cancha. El ‘Mozart de Catamarca’ y el ‘Super Ratón’ ya jugaron juntos el pasado mes de julio en San Sebastián (España).
Lo cautivante y llamativo de la competición es que permite ver parejas poco habituales y combinaciones imposibles en el circuito profesional. Una de las más destacadas será la de Maximiliano Arce y Franco Dal Bianco, la pareja N°1 de A1 Pádel, bajo los colores de Cancún Waves.
El innovador formato del Pro Pádel League
Después de las tres pruebas anteriores (Miami, San Sebastián y Guadalajara), los equipos acumularon puntos para una clasificación general que determinó los cruces finales en ambos cuadros.
En la categoría masculina, el Miami Pádel Club de Tapia y Chingotto parte como gran favorito, ya que necesita levantar el título para acercarse al liderato en la general.
Su primer enfrentamiento será ante Alex Arroyo y Iñigo Jofre, y en caso de victoria, podrían cruzarse en semifinales con Leandro Augsburger y Juan Ignacio Rubini o con los campeones de A1 Pádel, Arce y Dal Bianco.
En la otra mitad del cuadro destacan Jon Sanz y Lucas Campagnolo, además de Jairo Bautista y Lucas Bergamini, que compiten bajo los colores de los San Diego Stingrays, actuales aspirantes a destronar a los Flowrida GOATS en la clasificación global.
De esta manera, la Pro Pádel League cerrará su temporada con un evento que combina espectáculo, innovación y figuras de primera talla en un escenario atractiva e incomparable para el deporte furor de los últimos tiempos.