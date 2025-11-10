Maximiliano Salas le pidió disculpas a los hinchas de River tras la derrota ante Boca en el Superclásico

El delantero del ‘Millonario’, quien protagonizó una polémica acción después del partido, hizo una publicación en su cuenta de Instagram para pedirle perdón a los fanáticos. “Las buenas van a venir”, aseguró el ex Racing.

Maximiliano Salas le pidió perdón a los hinchas de River Plate tras la derrota en el Superclásico. Foto: NA

Un día después de la derrota en el Superclásico ante Boca Juniors, que profundizó la crisis futbolística de River Plate, el futbolista Maximiliano Salas le pidió disculpas a los hinchas del ‘Millonario’, a través de sus redes sociales.

“¡No tengo dudas de que vamos a salir adelante! Nos vamos a levantar más fuertes en las adversidades. Seguir trabajando duro, es la única manera. Pedir perdón al hincha de River, las buenas van a venir”, expresó Salas, en Instagram.

Las disculpas de Maximiliano Salas a los hinchas de River Plate. Foto: Instagram @maxisalas11

El conjunto dirigido por Marcelo Gallardo, quien renovó por un año más poco después de que Stefano Di Carlo asumiera como nuevo presidente, atraviesa un momento delicado donde acumula nueve derrotas en los últimos once partidos.

Producto de esta mala racha, el ‘Millonario’ complicó su clasificación a la próxima Copa Libertadores, ya que en este momento se encuentra en puesto de Pre Libertadores. Sin embargo, podría quedar fuera del mismo, en caso de un triunfo de Argentinos Juniors o Deportivo Riestra.

Maximiliano Salas, una de las figuras de River Plate. Foto: X @RiverPlate

Al malestar por la derrota se le sumó un episodio que se viralizó en redes sociales, donde Salas reaccionó de forma inapropiada ante la provocación de un hincha rival que ingresó al terreno y lo filmó con su celular, golpeando el dispositivo desde atrás.

De esta manera, River buscará dar vuelta la página en la última fecha del Torneo Clausura 2025, cuando se enfrente a Vélez Sarsfield en el estadio José Amalfitani, en un duelo trascendental por el ingreso a la Copa Libertadores 2026.

