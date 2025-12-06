Desde Uruguay hasta Portugal y España: este podría ser el posible camino de la Selección Argentina en el Mundial 2026

La Selección Argentina estará ubicada en el Grupo J que compartirá con Argelia, Austria y Jordania. Cómo sería su camino en caso de clasificar a 16avos de final y el resto de las instancias del Mundial 2026.

Lionel Messi, Selección Argentina. Foto: REUTERS

Ya se sabe que Argentina estará integrando el Grupo J del Mundial de Estados Unidos, México y Canadá 2026 y también se conocen sus rivales: Argelia, Austria y Jordania. Cómo sería el posible camino de la Selección dirigida por Lionel Scaloni en caso de clasificar a las próximas instancias hasta llegar a una potencial final.

Más allá de la fase de grupos que ya es de público conocimiento, lo que también empieza a generar interés e intriga es saber cuál podría ser el camino de la Selección de cara a la gran final.

Grupos del Mundial 2026. Foto: REUTERS

Este es el camino que le podría tocar a la Argentina en el Mundial 2026

Las especulaciones ya están hechas y si bien en el fútbol nada es lo que parece, hay ciertos resultados que se pueden prever y anticipar cómo podría llegar a darse el camino de la Selección Argentina a partir de los 16avos de final, siempre y cuando pueda superar su fase de grupos.

Argentina debutará el martes 16 de junio a las 22 (hora argentina) contra Argelia por la primera fecha de la mencionada etapa de grupos. Luego será el turno de enfrentar a Austria el lunes 22 de junio a las 14 (también hora argentina), para finalizar su participación en esta fase contra Jordania, el sábado 27 de junio a las 23 (hora argentina).

Sorteo del Mundial 2026. Foto: REUTERS

En caso de salir victoriosa y ganar su grupo, podrían darse los siguientes cruces:

16avos vs. Uruguay

En este caso, como Uruguay comparte grupo con España, Cabo Verde y Arabia Saudita, la “lógica” haría prever que España saldría ganadora de su grupo, relegando a los sudamericanos a un segundo puesto que los obligaría a enfrentar a la Argentina en esta instancia.

8avos vs. Paraguay/Australia/Egipto

Siguiendo con la lógica de que los vencedores de cada grupo (o sea, los que salgan primeros) serán los cabeza de serie y en el caso de que Argentina pudiese saltear la instancia de 16avos, sería el turno de uno de este tres rivales.

Lionel Scaloni con el trofeo de la Copa del Mundo durante el sorteo del Mundial 2026. Foto: Pool via REUTERS

4tos vs. Portugal

A pesar de haber más selecciones en este Mundial 2026, ya en instancia de cuartos de final en adelante seguramente vayan quedando clasificados aquellos equipos que tradicionalmente pugnan por el título o que aspiran a llegar lejos.

Semifinal vs. Brasil/Inglaterra

Final vs. España/ Francia

Al parecer, el camino de la Selección Argentina podría ser mucho más difícil que el de otros Mundiales, pero todo estará por verse cuando empiece a rodar la pelota por tierras norteamericanas a partir de junio del año que viene.