Desde Uruguay hasta Portugal y España: este podría ser el posible camino de la Selección Argentina en el Mundial 2026
La Selección Argentina estará ubicada en el Grupo J que compartirá con Argelia, Austria y Jordania. Cómo sería su camino en caso de clasificar a 16avos de final y el resto de las instancias del Mundial 2026.
Ya se sabe que Argentina estará integrando el Grupo J del Mundial de Estados Unidos, México y Canadá 2026 y también se conocen sus rivales: Argelia, Austria y Jordania. Cómo sería el posible camino de la Selección dirigida por Lionel Scaloni en caso de clasificar a las próximas instancias hasta llegar a una potencial final.
Más allá de la fase de grupos que ya es de público conocimiento, lo que también empieza a generar interés e intriga es saber cuál podría ser el camino de la Selección de cara a la gran final.
Este es el camino que le podría tocar a la Argentina en el Mundial 2026
Las especulaciones ya están hechas y si bien en el fútbol nada es lo que parece, hay ciertos resultados que se pueden prever y anticipar cómo podría llegar a darse el camino de la Selección Argentina a partir de los 16avos de final, siempre y cuando pueda superar su fase de grupos.
Argentina debutará el martes 16 de junio a las 22 (hora argentina) contra Argelia por la primera fecha de la mencionada etapa de grupos. Luego será el turno de enfrentar a Austria el lunes 22 de junio a las 14 (también hora argentina), para finalizar su participación en esta fase contra Jordania, el sábado 27 de junio a las 23 (hora argentina).
En caso de salir victoriosa y ganar su grupo, podrían darse los siguientes cruces:
- 16avos vs. Uruguay
En este caso, como Uruguay comparte grupo con España, Cabo Verde y Arabia Saudita, la “lógica” haría prever que España saldría ganadora de su grupo, relegando a los sudamericanos a un segundo puesto que los obligaría a enfrentar a la Argentina en esta instancia.
- 8avos vs. Paraguay/Australia/Egipto
Siguiendo con la lógica de que los vencedores de cada grupo (o sea, los que salgan primeros) serán los cabeza de serie y en el caso de que Argentina pudiese saltear la instancia de 16avos, sería el turno de uno de este tres rivales.
- 4tos vs. Portugal
A pesar de haber más selecciones en este Mundial 2026, ya en instancia de cuartos de final en adelante seguramente vayan quedando clasificados aquellos equipos que tradicionalmente pugnan por el título o que aspiran a llegar lejos.
- Semifinal vs. Brasil/Inglaterra
- Final vs. España/ Francia
Al parecer, el camino de la Selección Argentina podría ser mucho más difícil que el de otros Mundiales, pero todo estará por verse cuando empiece a rodar la pelota por tierras norteamericanas a partir de junio del año que viene.