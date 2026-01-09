A 105 años de un hecho insólito: el día que Boca y River salieron campeones de Primera el mismo día

El 9 de enero de 1921 sucedió tuvo lugar una jornada marcada por la división en el fútbol argentino. Por qué el “Xeneize” y el “Millonario” festejaron un título que hoy en día gana un solo equipo.

Boca y River, campeones el mismo día de 1921. Foto: Wikipedia

El 9 de enero de 1921 sucedió un hecho inédito en la historia del fútbol argentino. Aquel día, tanto Boca Juniors como River Plate se consagraron campeones de Primera División.

¿Cómo fue esto posible? En ese entonces, el en Argentina existían dos asociaciones totalmente ajenas: el “Xeneize” se alzó con el título de la Asociación Argentina de Football, mientras que el “Millonario” sumó a su palmarés el campeonato perteneciente a la Asociación Amateurs de Football.

Cuando Boca y River salieron campeones el mismo día

Boca, bicampeón con amplia diferencia

Aquel 9 de enero de 1921, Boca consiguió su segundo título nacional, tras haber sido campeón el año anterior. La Asociación Argentina de Football había decidido agregar nuevos equipos para hacer más entretenido un torneo que competía contra la federación rival, por lo que la diferencia entre los clubes fue dispar y el “Xeneize” arrasó por completo.

Boca campeón 1920/21. Foto: Wikipedia

Es que el conjunto azul y oro le sacó 12 puntos de ventaja a Banfield, el segundo en la tabla. De los 24 partidos jugados, ganó 20, empató 3 y perdió uno solo. Tal era el espíritu amateur de la época que durante el transcurso del campeonato, Lanús, Sportivo de Almagro y Palermo abandonaron la Asociación Argentina.

Cabe destacar que matemáticamente Boca ya era campeón del torneo desde el 19 de diciembre de 1920, tras un 7-0 a Nueva Chicago, pero la vuelta olímpica llegaría justamente ante el “Taladro”, en un partido que terminó 2-0 a favor de Boca gracias a un doblete del goleador Pablo Bozzo.

River, campeón por primera vez en su historia

El que sería el primer título en la historia de River llegaría 13 años después de su histórico ascenso a Primera, en 1908 y significó la afirmación del club como un nuevo competidor para los dos equipos que se destacaron en las primeras dos décadas del siglo XX: Alumni y Racing.

El plantel del River campeón en 1920/21. Foto: Wikipedia

El campeonato de la Asociación Amateurs de Football contó con 34 fechas, de las cuales “La Banda” ganó 25 partidos, empató 6 y perdió tan solo 3.

La vuelta olímpica se concretó el 9 de enero de 1921 tras superar 2-0 a Quilmes en la cancha de Independiente. Gracias a ese resultado, River se quedó con el primer lugar de la tabla, superando por dos puntos a Racing, que venía de ganar siete títulos consecutivos, récord todavía inquebrantable en el fútbol argentino.

El festejo de los hinchas riverplatenses fue tan eufórico que comenzó en Avellaneda y se trasladó hasta el estadio que el club tenía en Aristóbulo del Valle y Gaboto, en el barrio de La Boca.

El plantel del River campeón en 1920/21. Foto: River Plate

¿Por qué se jugaron dos competencias distintas en Argentina?

A lo largo de su historia, lo que hoy se conoce como AFA (Asociación del Fútbol Argentino) atravesó varias etapas y modificaciones. Entre 1919 y 1926, las diferencias entre los dirigentes de los clubes argentinos desembocaron en la división del fútbol nacional en dos entes enfrentados: la Asociación Amateurs de Football y la Asociación Argentina de Football.

El conflicto estalló con el torneo de 1919 en pleno desarrollo tras la resolución del tribunal de disciplina, que le descontó puntos a Vélez por una supuesta mala inclusión de un jugador. Algunos clubes de Primera intentaron defender al “Fortín”, pero la Asociación rechazó el amparo.

Estudiantil Porteño, Independiente, Platense, Racing, River y Tigre terminaron desafiliados temporalmente, mientras que Atlanta, Defensores de Belgrano, Estudiantes (BA), Gimnasia y Esgrima La Plata, San Isidro, San Lorenzo y Sportivo Barracas se solidarizaron con ellos y fueron expulsados. Por su parte, Boca Juniors, Estudiantes de La Plata, Eureka, Huracán, Porteño y Sportivo Almagro permanecerían en el ente oficial.

Siete años después, el 19 de noviembre de 1926, el presidente de la Nación, Marcelo T. de Alvear, impulsó la unificación al dictar un laudo conciliatorio para que los clubes vuelvan a integrar una entidad única. Así nació la Asociación Amateurs Argentina de Football, que años más tarde formaría la Liga Argentina de Football y serviría de antecesora de la Asociación del Fútbol Argentino.