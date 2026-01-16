Boca en San Nicolás. Foto: X

El fútbol de verano sigue a pocos días del comienzo del Torneo Apertura 2026 y Boca continúa con puesta a punto de cara a las tres competencias que lo esperan durante el primer semestre.

Luego del empate en cero ante Millonarios por la Copa Miguel Ángel Russo, el Xeneize se medirá ante Olimpia de Paraguay en San Nicolás, una plaza donde tiene un corto historial.

El historial xeneize en la ciudad de la Virgen

Será el quinto encuentro de Boca en la ciudad bonaerense y el segundo en el Estadio Único de San Nicolás, el cual fue inaugurado en 2019 y es habitual sede de partidos de Copa Argentina.

Estadio Único de San Nicolás. Foto: X

El antecedente previo en el coqueto estadio fue el 15 de enero del 2015, cuando el por entonces equipo de Fernando Gago se impuso por 2 a 0 ante Juventude de Brasil con goles de Kelvi Gomes en contra y Miguel Merentiel.

Dicho encuentro fue la vuelta del club de La Ribera a San Nicolás después de 54 años. Fue el 24 de julio de 1971 ante un combinado local, en el que Boca se impuso por 2 a 1 en el estadio de Paraná con goles de Novello y Pianetti.

Amistoso de Boca en San Nicolás en 1971. Foto: Historia de Boca

La única derrota en San Nicolás se produjo el 2 de octubre de 1947, cuando Boca cayó ante La Emilia por 2 a 1, en un encuentro que entró en la histora grande del club de la zona.

Por último, la primera aparición del Xeneize en la ciudad fue en 1943, cuando el 17 de agosto se impuso por 7 a 1 ante un Combinado Local en la cancha de Paraná con goles de Sánchez -2-, Sarlanga, Corcuera, Gandulla, Elena y Boyé.

Por Matías Greisert

X: @MatiasGreisert