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El avión de combate que no va más: por qué fracasó el caza europeo de sexta generación que buscaba desafiar a Estados Unidos y China

El ambicioso programa FCAS, impulsado por Francia, Alemania y España para desarrollar el avión de combate más avanzado de Europa, quedó al borde del colapso por disputas industriales y políticas.

Ezequiel Alippe
Por Ezequiel Alippe
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Qué provocó el fracaso del caza europeo de sexta generación que buscaba desafiar a Estados Unidos y China.
Qué provocó el fracaso del caza europeo de sexta generación que buscaba desafiar a Estados Unidos y China. Foto: Zona Militar.
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Lo que durante años fue presentado como el gran proyecto que garantizaría la autonomía tecnológica y militar de Europa terminó atrapado en una compleja red de disputas industriales, rivalidades políticas y desacuerdos sobre el liderazgo del programa. El Future Combat Air System (FCAS), concebido para desarrollar el futuro caza europeo de sexta generación, atraviesa una crisis que para muchos especialistas equivale a su final definitivo.

La situación generó consecuencias inmediatas para España, uno de los tres socios fundadores junto con Francia y Alemania, que ahora se ve obligada a explorar nuevas alianzas para no quedar fuera de la próxima generación de aeronaves de combate.

Qué provocó el fracaso del caza europeo de sexta generación que buscaba desafiar a Estados Unidos y China. Foto: Gentieza Infodefensa

“El caza europeo ha muerto”: qué pasó con el avión de combate

“Todo apunta a que ha muerto el caza europeo”, afirmó el analista internacional Andrei Serbin Pont durante una entrevista en Infobae al Mediodía, al analizar el futuro de un programa que buscaba competir con los desarrollos militares más avanzados de Estados Unidos y China.

Desde su lanzamiento, el FCAS aspiraba a convertirse en mucho más que un avión de combate. El proyecto contemplaba un sistema integrado compuesto por aeronaves tripuladas, drones de acompañamiento, inteligencia artificial, sensores avanzados y capacidades de combate en red.

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Sin embargo, las diferencias entre sus socios comenzaron a emerger rápidamente. Francia defendía un modelo basado en la especialización industrial, donde cada país asumiera áreas concretas de desarrollo. Alemania, en cambio, impulsaba una distribución más equilibrada de las responsabilidades y del acceso a las tecnologías generadas.

Las disputas no solo giraban en torno al trabajo industrial, sino que también involucraban cuestiones sensibles como la propiedad intelectual, el control de las patentes y el liderazgo político de uno de los programas militares más ambiciosos de Europa. Con el paso del tiempo, esas diferencias se profundizaron hasta volver prácticamente imposible la coordinación entre los socios.

Para España, el problema es especialmente delicado. Aunque formaba parte del proyecto, su peso industrial y político era menor que el de Francia y Alemania, lo que la deja ahora en una posición vulnerable. “España tiene que salir a buscar una alternativa ahora. Se ha quedado a mitad de camino”, explicó Serbin Pont.

Las opciones que explora Europa tras el fracaso del avión de combate FCAS

Entre las opciones que ganan fuerza aparece el Global Combat Air Programme (GCAP), impulsado por Reino Unido, Italia y Japón. Este programa es considerado por numerosos analistas como el heredero natural de las aspiraciones europeas en materia de aviación de combate avanzada. Según el especialista, incluso Alemania ya habría iniciado contactos para explorar una posible incorporación o cooperación futura con esta iniciativa.

Otra alternativa surge desde Suecia. Airbus Alemania y Saab habrían mantenido conversaciones para evaluar el desarrollo de una nueva plataforma que eventualmente sustituya a los cazas Gripen, una posibilidad que podría abrir nuevas oportunidades para la industria española.

Mientras tanto, Francia analiza la posibilidad de continuar de forma independiente. Gracias a la fortaleza de su industria aeronáutica y a la experiencia acumulada con el Rafale, París cuenta con capacidades para avanzar en un programa propio e incorporar socios más adelante.

La crisis del FCAS también reavivó el debate sobre la dependencia tecnológica europea respecto de Estados Unidos. En ese contexto, el Rafale aparece como una de las pocas plataformas occidentales con una cadena de producción prácticamente íntegramente nacional, desde los motores hasta los sistemas de armas.

Aviones cazas. Foto: EFE
Qué provocó el fracaso del caza europeo de sexta generación que buscaba desafiar a Estados Unidos y China.

Al mismo tiempo, Turquía emerge como un nuevo actor relevante gracias al desarrollo del KAAN, un caza de quinta generación que ya realizó vuelos de prueba y busca ampliar su red de socios industriales.

Mientras Europa redefine su estrategia, Estados Unidos y China continúan avanzando en sus programas de próxima generación. La caída del FCAS deja una lección clara: en proyectos tecnológicos de enorme complejidad, la capacidad industrial es importante, pero la coordinación política y la confianza entre socios pueden resultar decisivas para garantizar el éxito.

AvionesEuropa
Ezequiel Alippe
Ezequiel Alippe

Redactor

Magíster en Periodismo por la Universidad de San Andrés (UdeSA). Conductor de "Área de Tensión", de Lunes a Viernes de 18 a 20 hs por el streaming de Canal 26. Leer bio

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