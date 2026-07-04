Silverstone: de aeródromo de guerra a templo de la Fórmula 1, el circuito donde Colapinto buscará escribir su propia historia

De aeródromo de guerra a templo de la Fórmula 1, el circuito donde Colapinto buscará escribir su propia historia. Foto: REUTERS

Una interminable recta marcada por la niebla. El viento cortante de la campiña inglesa atraviesa los guardabarros de máquinas que desafían los límites de la física. El cielo gris, desafiante e impredecible, parece formar parte del espectáculo. En medio de ese paisaje se alza un escenario único, donde el rugido de los motores reemplazó hace décadas al estruendo de los aviones militares. Allí, en el corazón del Reino Unido, se encuentra Silverstone, el circuito que vio nacer a la Fórmula 1 y que este domingo volverá a recibir a un argentino: Franco Colapinto.

De base aérea de la Segunda Guerra Mundial a cuna de la Fórmula 1

Silverstone no es solamente una pista de carreras. Es una pieza fundamental de la historia del automovilismo mundial. Su origen, de hecho, está lejos de los grandes proyectos deportivos. Durante la Segunda Guerra Mundial funcionó como una base aérea de la Royal Air Force, utilizada para operaciones militares y entrenamiento de bombarderos. Finalizado el conflicto, aquellas largas pistas de aterrizaje encontraron un nuevo destino: convertirse en el hogar de una disciplina que recién comenzaba a escribir su leyenda.

Durante la Segunda Guerra Mundial, el circuito de Silverstone funcionó como una base aérea de la Royal Air Force. Foto: Reuters (Jaimi Joy)

La transformación comenzó en 1948, cuando el Royal Automobile Club decidió organizar competencias automovilísticas sobre el trazado del antiguo aeródromo. Dos años más tarde, el 13 de mayo de 1950, Silverstone entró definitivamente en la historia al albergar el primer Gran Premio puntuable del Campeonato Mundial de Fórmula 1. Más de 100.000 espectadores asistieron a aquella histórica jornada, que contó incluso con la presencia del rey Jorge VI y que tuvo como vencedor al italiano Giuseppe Farina, quien terminaría convirtiéndose en el primer campeón mundial de la categoría.

La evolución de Silverstone: un circuito que nunca perdió su esencia

Pese a las numerosas remodelaciones realizadas a lo largo de las décadas, Silverstone conserva una particularidad que pocos circuitos pueden exhibir: evolucionó constantemente sin perder su identidad. Las sucesivas modificaciones mejoraron la seguridad, modernizaron las instalaciones y adaptaron el trazado a las exigencias técnicas de cada época, pero el ADN del circuito permaneció intacto.

Actualmente, el trazado cuenta con 5,891 kilómetros de extensión y 18 curvas que representan un desafío permanente para pilotos e ingenieros. Silverstone es considerado uno de los escenarios más veloces del calendario y uno de los más exigentes desde el punto de vista aerodinámico. Aquí no alcanza con la potencia del motor: el equilibrio, la confianza y precisión son factores decisivos.

El trazado cuenta con 5,891 kilómetros de extensión y 18 curvas que representan un desafío permanente. Foto: Reuters (Jaimi Joy)

Algunas curvas ya forman parte del patrimonio cultural de la Fórmula 1. Copse, que obliga a ingresar a velocidades cercanas a los 290 kilómetros por hora con una precisión quirúrgica; el legendario complejo Maggotts-Becketts-Chapel, una secuencia de cambios de dirección que pone a prueba la sensibilidad del piloto y la eficiencia aerodinámica del monoplaza; y Stowe, donde el viento y las condiciones climáticas pueden modificar el comportamiento del auto de una vuelta a la otra.

Fangio, Reutemann y la huella argentina en el mítico trazado inglés

La importancia de Silverstone trasciende su diseño. La pista inglesa mantiene un vínculo especial con la Argentina gracias a algunas de las figuras más importantes de su historia deportiva.

Allí brilló Juan Manuel Fangio, el hombre que redefinió los límites de la conducción y que llevó la bandera argentina a la cima del automovilismo mundial. Sus actuaciones en este circuito contribuyeron a consolidar una leyenda que todavía sigue siendo referencia obligada para cada generación de pilotos.

Franco Colapinto intentará hacer historia en Silverstone al igual que Juan Manuel Fangio y Carlos Reutemann. Foto: Reuters (Andrew Boyers)

Décadas después, Carlos Reutemann también dejó su sello sobre el asfalto británico. Con Ferrari primero y Williams después, el santafesino protagonizó actuaciones memorables y reafirmó la presencia argentina en uno de los centros neurálgicos de la Fórmula 1 moderna.

Franco Colapinto y un nuevo capítulo argentino en Silverstone

Ahora, esa línea histórica encuentra un nuevo protagonista en Franco Colapinto. El joven piloto argentino ya conoce Silverstone de sus años en las categorías formativas, donde demostró buena parte del talento que lo llevó hasta la máxima categoría. No se trata de un circuito más en su trayectoria. Es un escenario que conoce, admira y respeta.

Colapinto confesó en varias oportunidades que Silverstone figura entre sus pistas preferidas. Y no resulta difícil entender el motivo. Cada sector del circuito respira historia. Cada curva recuerda a los campeones que construyeron la leyenda de la Fórmula 1. Para un piloto argentino, recorrer ese asfalto significa también reencontrarse con la herencia de Fangio y Reutemann, dos nombres que continúan resonando en los boxes y las tribunas.

Así, cuando este domingo Colapinto acelere en Silverstone, no estará compitiendo únicamente por una posición o por sumar puntos. Estará formando parte de una tradición que atraviesa generaciones. Estará girando sobre las mismas pistas que alguna vez fueron utilizadas por aviones de guerra y que luego se transformaron en el escenario fundacional de la máxima categoría del automovilismo.