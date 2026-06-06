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Horacio Zeballos sigue haciendo historia: se consagró bicampeón de Roland Garros en dobles junto a Marcel Granollers

La dupla del argentino y el español se impuso por 6-4 y 6-2 ante el dúo integrado por Harri Heliövaara y Henry Patten. De esta manera, consiguieron su tercer torneo de Grand Slam.

Matias Greisert
Por Matias Greisert
Actualizado el 6 de junio de 2026 a las 09:49
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Horacio Zeballos, campeón de Roland Garros 2026 junto a Marcel Granollers.
Horacio Zeballos, campeón de Roland Garros 2026 junto a Marcel Granollers. Foto: REUTERS
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Horacio Zeballos continúa haciendo historia junto con su compañero Marcel Granollers: se quedaron con el título de dobles en Roland Garros, el segundo consecutivo y el tercer grande de su carrera.

“Zebolla” y el español, que el año pasado tocaron el cielo con las manos al llegar al número 1 del mundo en la categoría, derrotaron en la gran final al finlandés Harri Heliövaara y al británico Henry Patten con un cómodo 6-4 y 6-2, luego de una hora y 16 minutos de juego.

En su camino hacia la final, la dupla campeona había derrotado a Marton Fucsovics y Marcos Giron, Vasil Kirkov y Bart Stevens, Lucas Miedler y Alexander Erler, Hugo Nys y Edouard Roger-Vasselin y a Simone Bolelli y Andrea Vavassori en semifinales.

Horacio Zeballos, campeón de Roland Garros 2026 junto a Marcel Granollers.
Horacio Zeballos, campeón de Roland Garros 2026 junto a Marcel Granollers. Foto: REUTERS

El primer set fue bastante parejo, ya que pese a que Zeballos y Granollers comenzaron con un rápido quiebre, la dupla rival pudo recuperarse para igualar el asunto en tres games por lados.

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Sin embargo, en el séptimo game, Zeballos y Granollers pudieron conseguir una nueva ruptura para luego mantener sus siguientes dos turnos de saque y así imponerse por 6-4.

Ya en el segundo parcial, tanto Zeballos como Granollers salieron mucho más confiados y rápidamente consiguieron tres quiebres al servicio de sus rivales para tomar una ventaja que les permitiría cerrar el encuentro con relativa facilidad.

Horacio Zeballos, campeón de Roland Garros 2026 junto a Marcel Granollers.
Horacio Zeballos, campeón de Roland Garros 2026 junto a Marcel Granollers. Foto: REUTERS

De esta manera, la dupla conformada por el argentino y el español conquistó su tercer título de Grand Slam, luego de los conseguidos en Roland Garros y el US Open 2025. Zeballos, además, consiguió su vigesimoctava consagración en un torneo de dobles.

Sin embargo, antes de alcanzar la cima, la pareja había quedado a las puertas de la consagración en certámenes de máxima jerarquía, entre ellos el US Open 2019 y Wimbledon en las ediciones 2021 y 2023.

Roland GarrosHoracio Zeballos Tenis
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