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¿Es real la foto de Messi bañando a Lamine Yamal?

La imagen se volvió viral en las redes sociales y parece salida de una película. Hoy adquiere un significado especial con el enfrentamiento entre Argentina y España en la final del Mundial 2026.

Nicolás Varela
Por Nicolás Varela
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La foto de Lionel Messi bañando a Lamine Yamal para un calendario benéfico.
La foto de Lionel Messi bañando a Lamine Yamal para un calendario benéfico. Foto: UNICEF/Barcelona
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La final del Mundial 2026 entre Argentina y España enfrenta a dos selecciones cargadas de futbolistas de primer nivel. Pero hay dos que esconden una historia particular: Lionel Messi y Lamine Yamal.

Una fotografía volvió a recorrer las redes sociales y despertó la curiosidad de millones de fanáticos. En ella se ve a un joven Messi bañando a un bebé: ese niño no era otro que Yamal, la gran figura de la selección española. La escena parece demasiado perfecta para ser cierta, pero la imagen es completamente real.

Por qué Messi bañó a Lamine Yamal

La foto fue tomada en 2007 durante una campaña solidaria organizada por UNICEF, la Fundación FC Barcelona y el diario catalán Sport. Como parte de la iniciativa, varias familias participaron de un sorteo para formar parte de un calendario benéfico junto a jugadores del primer equipo azulgrana. La familia de Yamal resultó elegida y, por una casualidad que hoy parece obra del destino, fue emparejada con Messi.

Lionel Messi baña a un bebé Lamine Yamal.
La foto de Lionel Messi bañando a Lamine Yamal para un calendario benéfico. Foto: UNICEF/Barcelona

El encargado de inmortalizar el momento fue el fotógrafo Joan Monfort. Según relató años después, la sesión se realizó en uno de los vestuarios del Camp Nou y no fue sencilla.

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Messi, que entonces tenía apenas 20 años y todavía estaba dando sus primeros pasos como estrella mundial, se mostró tímido al encontrarse frente a un bebé de pocos meses. Con el correr de los minutos, el argentino se relajó y las imágenes terminaron convirtiéndose en una pieza histórica del fútbol.

Durante mucho tiempo la foto permaneció prácticamente olvidada. Sin embargo, volvió a hacerse viral en 2024 cuando el padre de Lamine Yamal la compartió en redes sociales con la frase “el comienzo de dos leyendas”. Desde entonces, la imagen adquirió una dimensión extraordinaria al comprobarse que aquel bebé se transformó en una de las máximas promesas —y luego estrellas— del fútbol mundial.

Casi dos décadas después de aquella sesión, Messi y Yamal se encuentran en lados opuestos de la cancha y como referentes de las selecciones que disputan la final del Mundial. Lo que comenzó como una simple campaña solidaria terminó convirtiéndose en una de las fotografías más simbólicas e increíbles de la historia reciente del deporte.

Lionel Messi baña a un bebé Lamine Yamal.
La foto de Lionel Messi bañando a Lamine Yamal para un calendario benéfico. Foto: UNICEF/Barcelona

Cómo nació la foto de Messi bañando a Yamal, según su fotógrafo

Monfort contó cómo se gestó la imagen que hoy recorre el mundo. “No hay dinero que pague una foto como esa”, comentó en diálogo con EFE en su momento y sumó: “Además no sé si conseguiría hacerla, ni si es algo que se podría comprar con dinero”.

El fotógrafo desconocía la identidad del bebé. Un antiguo compañero del diario Sport, medio que promovía el calendario, lo hizo ver la casualidad sobre la foto del “baño de los dioses”.

“Eran fotos para un calendario solidario en el cual participan todos los jugadores del Barcelona, en una de ellas participa Messi, que entonces no era ni mucho menos el jugador superconocido que es, un calendario con la participación de UNICEF”, recordó.

Contó además que se realizó un sorteo en el popular barrio de Rocafonda buscando bebés para unas fotos. “La casualidad los unió, la foto podría haber sido con otro jugador, pero fue con Leo. Seguramente si la familia del bebé hubiera podido escoger, la foto hubiera sido con Ronaldinho, con Xavi o con Iniesta”, insistió.

Selección ArgentinaLionel MessiMundial 2026Lamine Yamal
Nicolás Varela
Nicolás Varela

Editor

Técnico Superior en Periodismo recibido en el Instituto Superior de Periodismo Deportivo (ISPeD). Trabajó en la redacción deportiva de Diario Clarín. Leer bio

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