La familia de Lionel Messi emitió un comunicado y aclaró los rumores sobre la salud de Jorge Messi: “Se encuentra evolucionando favorablemente”

Jorge Messi. Foto: Instagram Jorge Messi

En medio de los rumores sobre la salud de Jorge Messi, el padre de Lionel Messi, la familia del astro rosarino difundió un comunicado en los medios para aclarar la situación y anunció cuál es su estado actual.

“En estos momentos se encuentra bajo seguimiento médico, recuperándose y evolucionando favorablemente dentro del cuadro que presenta”, reza el texto oficial y agrega: “Ante las versiones, rumores y especulaciones que han circulado en las últimas horas, la familia quiere expresar su profundo malestar por la falta de sensibilidad, respeto y escrúpulos con la que algunas personas han tratado una situación estrictamente privada y familiar”.

En ese contexto, afirmaron que “cualquier versión, declaración o información que no provenga de la propia familia y sus canales correspondientes no debe ser considerada válida ni veraz”.

Comunicado de la familia Messi sobre la salud de Jorge, papá de Lionel. Video: Canal 26

“Agradecemos sinceramente las muestras de cariño, respeto y preocupación recibidas, y solicitamos que se preserve la privacidad, la confidencialidad y la intimidad de Jorge y de toda su familia durante este proceso”, sumaron.

Y cerraron: “Cualquier novedad relevante será comunicada oportunamente por la familia y los canales correspondientes. Gracias por la comprensión”.

El comunicado completo

“La familia Messi informa que Jorge atraviesa una situación de salud.

En estos momentos se encuentra bajo seguimiento médico, recuperándose y evolucionando favorablemente dentro del cuadro que presenta.

Ante las versiones, rumores y especulaciones que han circulado en las últimas horas, la familia quiere expresar su profundo malestar por la falta de sensibilidad, respeto y escrúpulos con la que algunas personas han tratado una situación estrictamente privada y familiar.

La familia desea aclarar, además, que únicamente su familia más cercana cuenta con información real y precisa sobre el estado de Jorge. Por lo tanto, cualquier versión, declaración o información que no provenga de la propia familia y sus canales correspondientes no debe ser considerada válida ni veraz.

En momentos como este, pedimos responsabilidad, prudencia y humanidad. La salud de una persona y la tranquilidad de su entorno no deberían ser objeto de especulación ni de interés mediático irresponsable.

Agradecemos sinceramente las muestras de cariño, respeto y preocupación recibidas, y solicitamos que se preserve la privacidad, la confidencialidad y la intimidad de Jorge y de toda su familia durante este proceso.

Cualquier novedad relevante será comunicada oportunamente por la familia y los canales correspondientes.

Gracias por la comprensión”.