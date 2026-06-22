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Argentina vs. Austria en el Mundial 2026: la increíble historia del rival que desafió a un régimen y tiene un récord imbatible

Detrás del combinado europeo hay una historia fascinante: desde la figura de Matthias Sindelar, que desafió al nazismo, hasta el partido con más goles en la historia de los Mundiales y un regreso a la élite tras décadas de ausencia. Conocela en la nota.

Ezequiel Alippe
Por Ezequiel Alippe
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Austria es el segundo rival de Argentina en el Mundial 2026.
Austria es el segundo rival de Argentina en el Mundial 2026. Foto: REUTERS
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Tras la enorme victoria por 3 a 0 ante Argelia, la Selección Argentina se mide con Austria en el Mundial 2026.

Detrás de este seleccionado europeo se esconde una historia repleta de episodios extraordinarios, récords que siguen vigentes y personajes que marcaron para siempre al fútbol mundial.

Amistoso entre Austria y Túnez.
Una de las figuaras de Austria, Laimer. Foto: @oefb1904

La máxima figura de Austria y un oscuro final

Uno de los casos más llamativos es el de Matthias Sindelar, considerado la máxima leyenda del fútbol austríaco. Apodado el “Mozart del fútbol”, desafió públicamente al régimen nazi en 1938 tras la anexión de Austria por Alemania.

Después de liderar una victoria ante los alemanes en un partido cargado de simbolismo, se negó a integrar la selección unificada. Meses más tarde apareció muerto en circunstancias que aún generan controversia.

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Del Wunderteam al regreso mundialista

Austria también fue famosa por el legendario Wunderteam de los años ’30, un conjunto que revolucionó el fútbol europeo con un estilo ofensivo y vistoso. Aquella selección permaneció 14 partidos invicta y fue considerada una de las mejores de su época.

El Wunderteam de Austria (1932). Foto: X / @FootballArchive.

Tras décadas de altibajos y una larga ausencia en la máxima cita internacional, los austríacos regresaron a un Mundial después de 28 años. Hoy viven una nueva etapa bajo la conducción del alemán Ralf Rangnick, impulsor de un fútbol intenso, dinámico y basado en la presión alta.

Otra victoria, 36 años después

Austria debió esperar 36 años para sumar una nueva victoria a su historial en las Copas del Mundo cuando derrotó por 3 a 1 el pasado 16 de junio a Jordania por este Mundial 2026.

Su anterior triunfo en una fase final de Mundial fue el 19 de junio de 1990, cuando derrotaron 2 a 1 a Estados Unidos por la fase de grupos, resultado que de poco le sirvió dado que habían perdido sus otros dos encuentros (0 a 1 vs. Italia y 0 a 1 vs. Checoslovaquia).

Austria tendrá la difícil tarea de volver a sumar dos o más victorias en un mismo campeonato, algo que no logra hace 44 años, dado que la última vez fue en 1982, cuando derrotó a Chile y a Argelia, 1 a 0 y 2 a 0 respectivamente.

Volver a pasar de ronda, más de cuatro décadas después

Por supuesto, el gran desafío de Austria es volver a superar una fase de grupos, algo que no consigue desde aquel Mundial de España 1982 y que también había logrado en 1978, una de las épocas doradas del seleccionado europeo.

La selección de Austria en el Mundial 1982. Foto: Aguantenche.

Otra de las grandes épocas que Austria supo vivir -además de los años ‘30- fue a principios de la década de 1950, principalmente reflejada en el Mundial de Suiza 1954. Allí, Austria y la selección local protagonizaron el encuentro de mayor cantidad de goles en una Copa del Mundo: fue 7 a 5 a favor de Austria, 12 goles, algo que nunca más volvió a darse en un partido de Mundial.

En ese campeonato, Austria consiguió su única goleada en un torneo de esta magnitud organizado por la FIFA cuando derrotó por 5 a 0 a Checoslovaquia. Sin duda, un equipo con una historia interesante, que pretende volver a ser protagonista, muchísimos años después.

Mundial 2026Selección AustriaSelección Argentina
Ezequiel Alippe
Ezequiel Alippe

Redactor

Magíster en Periodismo por la Universidad de San Andrés (UdeSA). Conductor de "Área de Tensión", de Lunes a Viernes de 18 a 20 hs por el streaming de Canal 26. Leer bio

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