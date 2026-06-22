Nuestras redes
live widget animationCanal 26 en vivo

Del penal errado al doblete de Lionel Messi: las mejores fotos del triunfo de Argentina ante Austria

El equipo de Lionel Scaloni se impuso por la fecha 2 del Grupo J del Mundial 2026 y selló su clasificación a la siguiente fase. El desarrollo del partido, en imágenes.

Nicolás Varela
Por Nicolás Varela
Agregar Canal26 como
fuente preferida en Google
Argentina vs Austria por el Grupo J.
Argentina vs Austria por el Grupo J. Foto: IMAGN IMAGES via Reuters
+ Seguir en Google+ Seguinos en Noticias

La Selección Argentina le ganó 2 a 0 a Austria por la segunda fecha del Grupo J del Mundial 2026. Lionel Messi fue el gran protagonista del encuentro en el Dallas Stadium al errar un penal y a los pocos minutos redimirse con un golazo espectacular, tanto que lo sitúa en lo más alto de los goleadores en la historia de la Copa del Mundo.

Desde la previa, los hinchas de la “Albiceleste” coparon los alrededores del estadio y también aportaron su color en las tribunas, mientras la “Pulga” y compañía hicieron lo suyo dentro de la cancha.

A continuación, las mejores fotos del triunfo 2 a 0 de la Selección Argentina ante Austria por el Grupo J del Mundial 2026.

Fotogalería: las mejores imágenes del triunfo de Argentina contra Austria

  • Mundial 2026
    Argentina vs Austria por el Grupo J.
  • FIFA World Cup 2026 - Group J - Argentina v Austria
    Argentina vs Austria por el Grupo J.
  • Mundial 2026
    Argentina vs Austria por el Grupo J.
  • FIFA World Cup 2026 - Group J - Argentina v Austria
    Argentina vs Austria por el Grupo J.
  • Mundial 2026
    Argentina vs Austria por el Grupo J.
  • Mundial 2026
    Argentina vs Austria por el Grupo J.
  • Mundial 2026
    Argentina vs Austria por el Grupo J.
  • Mundial 2026
    Argentina vs Austria por el Grupo J.
  • Mundial 2026
    Argentina vs Austria por el Grupo J.
  • Mundial 2026
    Argentina vs Austria por el Grupo J.
  • Mundial 2026
    Argentina vs Austria por el Grupo J.
  • Mundial 2026
    Argentina vs Austria por el Grupo J.
  • Mundial 2026
    Argentina vs Austria por el Grupo J.
  • Mundial 2026
    Argentina vs Austria por el Grupo J.
  • Mundial 2026
    Argentina vs Austria por el Grupo J.
  • Mundial 2026
    Argentina vs Austria por el Grupo J.
  • Mundial 2026
    Argentina vs Austria por el Grupo J.
  • Mundial 2026
    Argentina vs Austria por el Grupo J.
  • Mundial 2026
    Argentina vs Austria por el Grupo J.
  • Mundial 2026
    Argentina vs. Austria
  • Mundial 2026
    Argentina vs Austria
  • Mundial 2026
    Argentina vs Austria por el Grupo J.
  • Mundial 2026
    Argentina vs Austria por el Grupo J.
  • Mundial 2026
    Argentina vs Austria por el Grupo J.
  • Mundial 2026
    Argentina vs Austria por el Grupo J.
  • Mundial 2026
    Argentina vs Austria por el Grupo J.
  • Mundial 2026
    Argentina vs Austria por el Grupo J.
  • Mundial 2026
    Argentina vs Austria por el Grupo J.
  • Argentina vs. Austria.
    Argentina vs. Austria.
  • Mundial 2026
    Stefan Posch juega con máscara contra la Selección Argentina.
  • Mundial 2026
    Stefan Posch juega con máscara contra la Selección Argentina.
  • Mundial 2026
    Argentina vs Austria por el Grupo J.
  • Mundial 2026
    Argentina vs Austria por el Grupo J.
  • Mundial 2026
    Argentina vs Austria por el Grupo J.
  • Mundial 2026
    Argentina vs Austria por el Grupo J.
  • Mundial 2026
    Argentina vs Austria por el Grupo J.
  • Mundial 2026
    Argentina vs Austria por el Grupo J.
  • Mundial 2026
    Argentina vs Austria por el Grupo J.
  • Mundial 2026
    Argentina vs Austria por el Grupo J.
  • Lionel Messi; Selección Argentina vs. Austria; Mundial 2026
    Lionel Messi; Selección Argentina vs. Austria; Mundial 2026
  • Lionel Messi; Selección Argentina vs. Austria; Mundial 2026
    Lionel Messi; Selección Argentina vs. Austria; Mundial 2026
  • Mundial 2026
    Argentina vs Austria.
  • Mundial 2026
    Argentina vs. Austria
  • Mundial 2026
    Argentina vs. Austria
  • Mundial 2026
  • FIFA World Cup 2026 - Group J - Argentina v Austria
  • Mundial 2026
  • FIFA World Cup 2026 - Group J - Argentina v Austria
  • Mundial 2026
  • Mundial 2026
  • Mundial 2026
  • Mundial 2026
  • Mundial 2026
  • Mundial 2026
  • Mundial 2026
  • Mundial 2026
  • Mundial 2026
  • Mundial 2026
  • Mundial 2026
  • Mundial 2026
  • Mundial 2026
  • Mundial 2026
  • Mundial 2026
  • Mundial 2026
  • Mundial 2026
  • Mundial 2026
  • Mundial 2026
  • Mundial 2026
  • Mundial 2026
  • Mundial 2026
  • Mundial 2026
  • Mundial 2026
  • Argentina vs. Austria.
  • Mundial 2026
  • Mundial 2026
  • Mundial 2026
  • Mundial 2026
  • Mundial 2026
  • Mundial 2026
  • Mundial 2026
  • Mundial 2026
  • Mundial 2026
  • Mundial 2026
  • Lionel Messi; Selección Argentina vs. Austria; Mundial 2026
  • Lionel Messi; Selección Argentina vs. Austria; Mundial 2026
  • Mundial 2026
  • Mundial 2026
  • Mundial 2026
    • Selección ArgentinaMundial 2026Selección Austria
    Nicolás Varela
    Nicolás Varela

    Editor

    Técnico Superior en Periodismo recibido en el Instituto Superior de Periodismo Deportivo (ISPeD). Trabajó en la redacción deportiva de Diario Clarín. Leer bio

    Notas Más leídas

    1. Lionel Messi rompió el récord de Miroslav Klose y se convirtió en el máximo goleador en la historia de los Mundiales

      Lionel Messi rompió el récord de Miroslav Klose y se convirtió en el máximo goleador en la historia de los Mundiales

    2. Por qué un jugador de Austria usa máscara contra Argentina:quién es y qué le pasó a Stefan Posch

      Por qué un jugador de Austria usa máscara contra Argentina: quién es y qué le pasó a Stefan Posch

    3. Del penal errado de Messi al “elijo creer”:los mejores memes de Argentina-Austria, por el Grupo J del Mundial 2026

      Del penal errado de Messi al “elijo creer”: los mejores memes de Argentina-Austria, por el Grupo J del Mundial 2026

    4. ¿Curazao es parte de Países Bajos? El motivo por el que los reyes neerlandeses también apoyan a la isla en este Mundial 2026

      ¿Curazao es parte de Países Bajos? El motivo por el que los reyes neerlandeses también apoyan a la isla en este Mundial 2026

    5. Mundial 2026:la historia de Ana Candida Évora, la madre del arquero Vozinha que emociona a todos en las tribunas de Cabo Verde

      Mundial 2026: la historia de Ana Candida Évora, la madre del arquero Vozinha que emociona a todos en las tribunas de Cabo Verde
    Lo último
    Relacionadas
    También podría interesarte
    Política

    Nuevo cambio en el Gobierno de Javier Milei:Javier Lanari deja la Secretaría de Comunicación y Prensa

    Nuevo cambio en el Gobierno de Javier Milei: Javier Lanari deja la Secretaría de Comunicación y Prensa

    Elecciones 2027:el plan del Gobierno para esquivar el “efecto PASO” y cuidar la economía

    Antes de viajar a España, Javier Milei participará junto a Adrián Ravier en un evento de la Fundación Faro

    Javier Milei celebró el triunfo de Abelardo de la Espriella en Colombia:“El león y el tigre rugen en Latinoamérica”

    Economía

    El Gobierno oficializó que avanza en un préstamo de bancos por US$ 5.000 millones

    El Gobierno oficializó que avanza en un préstamo de bancos por US$ 5.000 millones

    Cómo ahorrar casi 50 mil pesos en supermercados los lunes de junio con Banco Nación y la app MODO

    Cambios en el monotributo:cuáles son los nuevos montos de julio 2026 y el trámite obligatorio que deben hacer los contribuyentes

    Calendario de pagos semanal de ANSES:quiénes cobran desde este lunes 22 de junio con montos y bonos

    Internacionales

    Feijóo dijo que es indecente que Sánchez siga como presidente en España

    Feijóo dijo que es indecente que Sánchez siga como presidente en España

    Pedro Sánchez en su peor momento:condenan a 24 años de prisión a su ex ministro de Transportes

    Renunció el primer ministro del Reino Unido, Keir Starmer

    Empresario y admirador de Trump:quién es Abelardo de la Espriella, el “outsider” que asumirá la presidencia de Colombia