Del penal errado al doblete de Lionel Messi: las mejores fotos del triunfo de Argentina ante Austria

Argentina vs Austria por el Grupo J. Foto: IMAGN IMAGES via Reuters

La Selección Argentina le ganó 2 a 0 a Austria por la segunda fecha del Grupo J del Mundial 2026. Lionel Messi fue el gran protagonista del encuentro en el Dallas Stadium al errar un penal y a los pocos minutos redimirse con un golazo espectacular, tanto que lo sitúa en lo más alto de los goleadores en la historia de la Copa del Mundo.

Desde la previa, los hinchas de la “Albiceleste” coparon los alrededores del estadio y también aportaron su color en las tribunas, mientras la “Pulga” y compañía hicieron lo suyo dentro de la cancha.

A continuación, las mejores fotos del triunfo 2 a 0 de la Selección Argentina ante Austria por el Grupo J del Mundial 2026.

Fotogalería: las mejores imágenes del triunfo de Argentina contra Austria